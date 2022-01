Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Préparez-vous à crier : Ghostface est de retour.

Cela fait plus d'une décennie que le quatrième film Scream de Wes Craven est sorti en salles. Et bien que l'icône de l'horreur soit décédée en 2015, sa franchise Scream est loin d'être morte. En fait, le dernier ajout est une relance totale de la série. Voici tout ce que vous devez savoir sur le nouveau Scream, également connu sous le nom de Scream 5 ou Scream 2022. Pocket-Lint a même rassemblé des bandes-annonces et des détails sur le moment où vous pouvez diffuser le film.

Se déroulant 25 ans après les meurtres originaux à Woodsboro, un nouveau Ghostface est en ville en train de tuer des adolescents, et Sidney Prescott doit revenir pour découvrir la vérité. Neve Campbell reprend en fait son rôle. Même Courteney Cox et David Arquette sont de retour en tant que Gale Weathers et Dewey Riley, ce qui signifie que la nostalgie sera sûrement hors des charts dans Scream 5. En fait, les premières critiques de ce dernier opus sont absolument mortelles.

En plus du trio original - Neve Campbell, Courteney Cox et David Arquette - des films précédents, le casting est complété par Marley Shelton dans le rôle de Judy Hicks et Roger L Jackson dans le rôle de Ghostface. Les nouveaux membres de la distribution incluent Melissa Barrera, Mason Gooding, Jenna Ortega, Jack Quaid, Dylan Minnette, Mason Gooding, Kyle Gallner, Jasmin Savoy Brown, Mikey Madison et Sonia Ben Ammar.

Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett ont co-dirigé Scream 5, tandis que James Vanderbilt et Guy Busick sont présentés comme co-auteurs.

Le nouveau Scream est sorti en salles aux États-Unis le 14 janvier 2022.

États-Unis : Probablement sur Paramount+ en février 2022

Il n'a pas encore été annoncé quand le nouveau film Scream sera disponible en streaming en ligne. Cependant, étant donné que Paramount distribue le film aux États-Unis, il sera probablement ajouté au service de streaming Paramount+ . En 2021, les films Paramount sont sortis en ligne 30 à 45 jours après leur première en salles. Si cette pratique se poursuit en 2022, vous pouvez vous attendre à ce que Scream 5 soit disponible en streaming d'ici la mi-février 2022.

Paramount + n'est pas encore sorti au Royaume-Uni, mais il devrait sortir au début de 2022 grâce à un accord entre ViacomCBS Networks International et Comcast's Sky, qui verra la plate-forme de streaming arriver au Royaume-Uni et dans d'autres territoires européens. Quand il arrivera, peut-être que Scream 5 sera inclus dans le catalogue de lancement des films. Pocket-lint s'assurera de mettre à jour ce guide lorsque les options de diffusion internationales seront confirmées.

Oui, vous pouvez en regarder un en haut de cette page.

Nous avons également intégré des teasers et des featurettes ci-dessous.

Scream (2022) - Bande-annonce finale - Paramount Pictures

Cri | Ghostface est de retour Featurette (film 2022)

Scream (2022) - Rencontrez le nouveau sang - Paramount Pictures

Il y a quatre autres films Scream et même une série Scream que vous devriez envisager de regarder avant de plonger dans Scream 5. Pocket-lint a rassemblé le meilleur ordre pour regarder la franchise , avec toutes vos options de streaming. Si vous préférez posséder les DVD, consultez les offres ci-dessous :

Écrit par Maggie Tillman.