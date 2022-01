Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La série télévisée à succès Yellowstone vient de terminer sa quatrième saison. Si vous êtes un fan, vous vous demandez probablement quelle est la prochaine étape dans l'univers Dutton. Eh bien, il est en cours d'extension, grâce à une préquelle dérivée appelée 1883. Voici tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle émission télévisée, y compris qui elle joue, de quoi s'agit-il, les bandes-annonces disponibles, comment regarder et même comment rattraper votre retard regarder la première.

La nouvelle série télévisée 1883 suit l'histoire d'origine de la famille Dutton, alors qu'ils "s'étendent vers l'ouest à travers les Grandes Plaines vers le dernier bastion de l'Amérique non colonisée". La préquelle met en vedette Tim McGraw et Faith Hill. Et il est créé par Taylor Sheridon, qui a également créé Yellowstone.

Outre Tim McGraw et Faith Hill, le casting est complété par Sam Elliott dans le rôle de Shea Brennan, un cow-boy qui guide les Duttons du Texas au Montana. Il met également en vedette Isabel May dans le rôle d'Elsa, la fille aînée des Dutton; LaMonica Garrett dans le rôle de Thomas, un Pinkerton qui travaille avec Shea de Sam Elliott ; et il y a une apparition de Billy Bob Thornton dans le rôle du maréchal Jim Courtright.

Les autres membres de la distribution incluent Audie Rick en tant que fils des Dutton (et futur grand-père de John de Yellowstone) John Dutton Sr ainsi que Dawn Olivieri en tant que sœur de James Dutton, Claire. Se joindront également Marc Rissmann, Eric Nelsen, James Landry Hebert, Emma Malouff, Alex Fine, Gratiela Brancusi, Anna Fiamora, Nichole Galicia, Stephanie Nur, Amanda Jaros et Noah Le Gros.

Les deux premiers épisodes de 1883 ont été diffusés après Yellowstone le 19 décembre 2021. La première saison comprendra 10 épisodes.

Vous pouvez regarder 1883 aux États-Unis exclusivement sur le service de streaming Paramount+ , avec de nouveaux épisodes disponibles le dimanche. Paramount+ propose deux forfaits : le niveau Essentiel avec des publicités limitées pour 4,99 $ par mois et le forfait Premium à 9,99 $ sans publicité (sauf à la télévision en direct et dans quelques émissions).

On ne sait pas encore quand 1883 ou Yellowstone seront diffusés au Royaume-Uni. Mais Paramount+ devrait arriver au Royaume-Uni en 2022 via les plateformes Sky.

Oui, vous pouvez en regarder un en haut de cette page.

Nous avons également intégré des teasers et des featurettes ci-dessous.

Pour préparer 1883, vous devriez regarder les quatre premières saisons de Yellowstone sur Peacock , le service de streaming de NBC Universal aux États-Unis. Chaque saison est également disponible à l'achat via Amazon Prime Video, ou vous pouvez acheter la série sur DVD si vous préférez en posséder une copie physique.

L'univers Dutton s'agrandit avec non pas une mais deux séries dérivées. Le créateur de Yellowstone, Taylor Sheridan, a révélé l'année dernière qu'il y aurait deux spectacles. L'un est 1883. L'autre est Yellowstone 6666, qui sortira le 4 mars 2022 sur Paramount+.

Voici le synopsis complet de 6666 :

« Fondé lorsque les Comanches régnaient encore sur l'ouest du Texas, aucun ranch en Amérique n'est plus ancré dans l'histoire de l'Occident que le 6666. Fonctionnant toujours comme il l'a fait deux siècles auparavant et englobant tout un comté, le 6666 est l'endroit où l'état de droit et les lois de la nature se fondent dans un endroit où la chose la plus dangereuse à faire est la suivante... Le 6666 est synonyme d'efforts sans merci pour élever les meilleurs chevaux et bétail du monde, et finalement où naissent et La série sera produite par Sheridan, John Linson, Art Linson, David Glasser, Ron Burkle et Bob Yari.

