Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Fresh Prince of Bel-Air fait peau neuve.

La nouvelle émission, intitulée Bel-Air, a même reçu sa première bande-annonce. Votre intérêt est-il piqué ? Voici tout ce que vous devez savoir sur le redémarrage - y compris à quoi vous attendre, comment le diffuser et comment rattraper son retard.

Bel-Air est un "récit dramatique" de l'histoire du Prince de Bel-Air. Le synopsis officiel de l'émission à venir se lit comme suit :

"Se déroulant dans l'Amérique moderne, la nouvelle série dramatique d'une heure de Peacock, Bel-Air, imagine la sitcom bien-aimée The Fresh Prince of Bel-Air à travers une nouvelle vision dramatique du voyage compliqué de Will des rues de l'ouest de Philadelphie aux manoirs fermés de Bel-Air. Alors que ces deux mondes entrent en collision, Will compte sur le pouvoir des secondes chances tout en naviguant dans les conflits, les émotions et les préjugés d'un monde bien différent du seul qu'il ait jamais connu.

Le casting pour le redémarrage comprend :

Jabari Bank comme volonté

Adrian Holmes comme oncle Phil

Cassandra Freeman comme tante Viv.

Olly Sholotan comme Carlton

Coco Jones comme Hilary

Akira Akbar comme Ashley

Jordan L. Jones comme Jazz

Simone Joy Jones comme Lisa

Jimmy Akingbola dans le rôle de Geoffrey, le majordome / directeur de la maison

La nouvelle émission est produite par l'original Fresh Prince Will Smith, qui a déclaré qu'il s'était inspiré d'une bande-annonce de fan de sketchs téléchargée sur YouTube.

Partageant la bande-annonce de l'émission , Will Smith a écrit :

"Il y a trois ans, mon gars Morgan Cooper a mis en ligne sa bande-annonce de fans sur YouTube, montrant comment il envisageait le Fresh Prince comme un drame. Maintenant, voici le premier aperçu complet de son récit de l'histoire qui a toujours été si proche de mon cœur. J'ai hâte que vous le voyiez le 13 février sur @Peacock."

Bel-Air sortira le 13 février 2022 - alias Super Bowl Sunday.

Les trois premiers épisodes de la première saison débuteront en même temps. Par la suite, de nouveaux épisodes sortiront chaque semaine.

Aux États-Unis, la nouvelle série sera disponible sur Peacock. Le service de streaming de NBCUniversal a un niveau gratuit financé par la publicité ainsi qu'un niveau premium sans publicité pour 5 $ par mois. Vous pouvez en savoir plus sur Peacock ici.

Une sortie au Royaume-Uni n'a pas encore été confirmée, mais le redémarrage sera probablement disponible dans le pays sur Peacock via Sky/NOW.

Oui. La première bande-annonce a atterri le 10 janvier 2022. Vous pouvez la regarder en haut de cette page.

Vous devriez regarder la série à succès originale, The Fresh Prince of Bel-Air, qui a été diffusée pour la première fois en septembre 1990 et a duré six saisons. L'émission suit les aventures de l'adolescent Will alors qu'il apprend à survivre dans le cadre plus haut de gamme de la maison de sa tante et de son oncle à Bel-Air. Il est disponible en streaming sur HBO Max , ou vous pouvez louer ou acheter les différentes saisons sur Amazon Prime Video .

Vous pouvez également acheter le spectacle sur DVD si vous préférez posséder une copie physique.

squirrel_widget_6461475

Enfin, vous devriez également consulter le spécial réunion , qui a été diffusé sur HBO Max en 2020 et présente tous les membres de la distribution survivants.

squirrel_widget_4152470

Écrit par Maggie Tillman. Édité par Britta O'Boyle.