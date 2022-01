Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Loewe, la légendaire marque TV et audio, célèbre ce mois-ci son 99e anniversaire. Pour fêter ça, la marque sort une édition spéciale limitée du téléviseur Bild s.77 .

Limitée à seulement 99 unités dans le monde, l'édition spéciale cherche à améliorer le design primé à plusieurs reprises du Bild s.77.

L'ensemble en édition spéciale ajoute de véritables éléments plaqués or au design du téléviseur. Chaque téléviseur est numéroté individuellement et possède un drapeau Loewe plaqué or ainsi qu'une bague Loewe plaquée or.

En termes de spécifications, il s'agit d'un écran OLED 4K de 77 pouces avec un processeur quad-core SX sous le capot. Le téléviseur est certifié HDR10, HLG et Dolby Vision .

Le Bild S.77 a une barre de son intégrée qui est révélée lorsque l'appareil est allumé, il utilise ce que Loewe appelle la « technologie cinématique » pour soulever l'écran afin que la barre de son ne soit visible qu'en cours d'utilisation.

La barre de son dispose de dix pilotes orientés vers l'avant qui fournissent 120 watts de qualité audio. Loewe utilise la technologie Mimi Defined pour adapter le son aux capacités auditives individuelles, en adaptant le son en temps réel pour offrir l'expérience parfaite de regarder la télévision.

Loewe a augmenté le stockage interne du s.77 pour l'édition spéciale, qui comprend désormais un SDD de 2 To contre 1 To sur la version standard.

Loewe déclare que « l'édition Bild s.77 représente les vertus de la marque dans toute leur mesure ; un désir inégalé pour le plus haut niveau d'excellence en matière de design, avec les dernières technologies de pointe utilisées au mieux. »

L'édition Bild s.77 est disponible dès maintenant auprès de Loewe TV et de certains détaillants haut de gamme, dont Harrods, à partir de 12 999 £.