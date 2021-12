Qu'est-ce que HDMI 2.1a et quelles nouvelles fonctionnalités apporte-t-il ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une autre nouvelle norme HDMI sera annoncée au CES 2022 début janvier : HDMI 2.1a.

Cela pourrait être un choc pour ceux qui viennent d'investir des milliers de dollars dans un nouveau téléviseur doté de ports HDMI 2.1, surtout s'ils pensaient qu'ils étaient à l'épreuve du temps. Mais, il n'y a peut-être pas encore lieu de s'inquiéter.

Nous expliquons ce que HDMI 2.1a prévoit d'apporter à la fête et si cela compte vraiment.

La norme HDMI 2.1a complète n'a pas encore été annoncée par le HDMI Forum, le collectif qui contrôle les spécifications HDMI pour les nombreux fabricants AV. Cependant, The Verge rapporte que HDMI 2.1a a une mise à jour petite mais importante que les fabricants peuvent implémenter à l'avenir - le mappage de tonalité basé sur la source (SBTM).

Le mappage de tonalité basé sur la source est une technologie qui permet à un équipement source, tel qu'un décodeur ou une console de jeux, d'envoyer le signal de tonalité HDR exact à votre écran compatible HDR. Actuellement, l'écran lui-même donne le ton, qui peut varier en fonction de la qualité du téléviseur ou du moniteur, de sa luminosité, etc.

Habituellement, cela dépend de l'utilisateur qui calibre son téléviseur ou son moniteur pour donner la meilleure présentation HDR, mais avec SBTM, il devrait éliminer complètement cette étape.

De plus, SBTM pourrait permettre à un affichage d'afficher différentes tonalités sur le même écran, en fonction du matériel source. Par exemple, si vous avez des vignettes de plusieurs sources sur le même écran, certaines en HDR, d'autres non, le téléviseur ou le moniteur définira une seule tonalité HDR sur le lot. Mais, avec SBTM activé, chaque vignette pourrait être affichée comme prévu à l'origine.

Comme l'indique l' administrateur des licences HDMI sur son site Web , SBTM ne remplace pas les normes HDR, telles que HLG et HDR10, mais il peut aider à simplifier l'optimisation.

Il est suggéré que les fabricants mettent à niveau leurs téléviseurs compatibles HDMI 2.1 existants via une mise à jour du micrologiciel. Cependant, cela pourrait ne pas ajouter toutes les nouvelles fonctionnalités fournies avec HDMI 2.1a.

Nous attendons les notes de version complètes avant de le savoir avec certitude.

Un autre problème mineur est que, comme pour les autres normes HDMI, il est peu probable que les fabricants aient à prendre en charge SBTM pour mettre "HDMI 2.1a" sur le port TV ou sur les supports marketing. Cela pourrait finir par devenir un peu déroutant.

Il convient de noter cependant que, à l'exception de toute autre fonctionnalité annoncée, SBTM sonne comme une technologie agréable mais loin d'être une technologie essentielle. D'autres fonctionnalités, telles que le taux de rafraîchissement variable et la 4K 120 Hz, sont plus importantes et déjà incluses dans HDMI 2.1. La capacité actuelle de votre téléviseur à lire HDR10 et HLG, plus Dolby Vision et HDR10+ le cas échéant, n'est pas affectée.

Nous mettrons à jour lorsque la nouvelle norme sera officiellement lancée lors du CES 2022.