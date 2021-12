Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Fans de Harry Potter, réjouissez-vous ! La réunion que vous attendiez est en train de se produire: Retour à Poudlard verra Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson rejoindre le cinéaste Chris Columbus et les acteurs des films Harry Potter retourner à Poudlard.

Semblable à la réunion des amis , vous pourrez vous connecter, rejoindre le casting et revivre certains des plus grands moments des films Harry Potter.

20e anniversaire de Harry Potter : Retour à Poudlard sera diffusé le 1er janvier 2022. Cest vrai, il sera diffusé le jour du Nouvel An, vous offrant une nostalgie de visionnage parfaite.

Aux États-Unis, il a été confirmé quil sera disponible sur le coup de minuit, nous navons pas dheure exacte pour cela au Royaume-Uni, mais il sera probablement disponible en même temps, cest-à-dire 05h00.

20e anniversaire de Harry Potter : Retour à Poudlard sera diffusé sur HBO Max aux États-Unis et sera disponible en streaming, comme nous lavons dit, à partir de minuit le jour du Nouvel An.

Au Royaume-Uni, vous pourrez regarder Return to Poudlard sur Sky ou via Now. Lheure exacte reste à confirmer.

Cest fondamentalement le même arrangement quavec lémission Friends récemment.

squirrel_widget_4152470

Alors que la plupart de lattention sera sur Harry, Ron et Hermione (Radcliffe, Grint et Watson), nous avons une liste de participants confirmés :

Helena Bonham Carter - Bellatrix Lestrange

Robbie Coltrane - Hagrid

Ralph Fiennes - Lord Voldemort

Jason Isaacs - Lucius Malefoy

Gary Oldman - Sirius Black

Imelda Staunton - Delores Ombrage

Tom Felton - Drago Malefoy

James Phelps - Fred Weasley

Oliver Phelps - George Weasley

Mark Williams - Arthur Weasley

Bonnie Wright - Ginny Weasley

Alfred Enoch - Doyen Thomas

Matthew Lewis - Neville Londubat

Evanna Lynch - Luna Lovegood

Ian Hart - Professeur Quirrell

Cette liste nest pas aussi exhaustive que nous nous attendons à ce que dautres personnages apparaissent également.

Oui, une bande-annonce a taquiné la série à la fois à la télévision et en ligne. Cela ne révèle pas grand-chose sur ce que nous verrons lors de la réunion de Harry Potter, mais une allumeuse a montré que certains des personnages recevaient franchement des invitations à Poudlard.

Il existe de nombreuses options pour regarder les films et Noël est le moment idéal pour les regarder, car Noël joue un rôle dans la plupart des films, ils ont donc quelque chose de légèrement festif.

Vous pouvez rattraper votre retard sur les films Harry Potter sur HBO Max aux États-Unis et toute la collection sera également disponible sur Sky, avec une chaîne pop-up à partir du 19 décembre comprenant également les deux films Fantastic Beasts.

Pour parfaire le meilleur ordre pour regarder les films, consultez notre ordre de visionnage - y compris le dernier ajout, Les secrets de Dumbledore.