(Pocket-lint) - Pouvez-vous croire que cela fait cinq ans que Downton Abbey est terminé ?

Heureusement, en 2019, les fans du drame dépoque ont eu la chance de revoir la famille Crawley et leurs nombreuses servantes et valets de pied avec un long métrage. Mais ce nétait pas la grande finale de lunivers de Downton Abbey. En 2021, Focus Features a annoncé quune suite - appelée A New Era - est à venir.

Date de sortie : 18 mars 2022

En avril 2021, Focus Features a confirmé que le film suivant serait dans les cinémas ce Noël. "Après une année très difficile avec tant dentre nous séparés de leur famille et de leurs amis, cest un immense réconfort de penser que des temps meilleurs sont à venir et que Noël prochain, nous retrouverons les personnages bien-aimés de Downton Abbey", Gareth Neame , le producteur du film a déclaré dans un communiqué à lépoque . Mais, en Juillet 2021, la date de la première a été poussé au 18 Mars 2022.

À ce jour, une seule bande-annonce a été publiée pour le nouveau film :

Vous pouvez voir les premières photos du nouveau film ici :

Downton Abbey : A New Era est écrit par le créateur Julian Fellowes et réalisé par Simon Curtis.

La suite ramène la plupart des principaux acteurs de la série et du premier film. ( Par Focus Features , "Les acteurs principaux dorigine reviendront tous pour le deuxième film.) Il y aura également de nouveaux personnages, avec Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye et Dominic West qui rejoindront tous le casting.

Hugh Bonneville - Robert Crawley, comte de Grantham

- Robert Crawley, comte de Grantham Elizabeth McGovern - Cora Crawley, la comtesse de Grantham

- Cora Crawley, la comtesse de Grantham Michelle Dockery - Lady Mary Talbot, la fille aînée de Crawley

- Lady Mary Talbot, la fille aînée de Crawley Laura Carmichael - Edith Pelham, la marquise de Hexham et fille du milieu Crawley

- Edith Pelham, la marquise de Hexham et fille du milieu Crawley Maggie Smith - Violet Crawley, comtesse douairière de Grantham

- Violet Crawley, comtesse douairière de Grantham Allen Leech - Tom Branson, le mari veuf de Sybil, la plus jeune fille de Crawley

- Tom Branson, le mari veuf de Sybil, la plus jeune fille de Crawley Jim Carter - Charles Carson, le majordome à la retraite

- Charles Carson, le majordome à la retraite Phyllis Logan - Elsie Carson, la gouvernante anciennement connue sous le nom de Mme Hughes

- Elsie Carson, la gouvernante anciennement connue sous le nom de Mme Hughes Robert James-Collier - Thomas Barrow, le majordome actuel

- Thomas Barrow, le majordome actuel Joanne Froggatt - Anna Bates, la femme de chambre de Lady Mary

- Anna Bates, la femme de chambre de Lady Mary Lesley Nicol - Beryl Patmore, chef cuisinière

- Beryl Patmore, chef cuisinière Sophie McShera - Daisy Mason, assistante cuisinière

- Daisy Mason, assistante cuisinière Penelope Wilton - Isobel Grey, la baronne Merton et lancienne belle-mère de Mary

- Isobel Grey, la baronne Merton et lancienne belle-mère de Mary Samantha Bond - Lady Rosamund Painswick, la sœur de Robert

- Lady Rosamund Painswick, la sœur de Robert Harry Hadden-Paton - Bertie Pelham, marquis de Hexham et mari dEdith

- Bertie Pelham, marquis de Hexham et mari dEdith Matthew Goode - Henry Talbot, le mari de Mary

- Henry Talbot, le mari de Mary Douglas Reith - Dickie Grey, le mari du baron Merton et Isobel

- Dickie Grey, le mari du baron Merton et Isobel Kevin Doyle - Joseph Molesley, ancien valet de pied et enseignant

- Joseph Molesley, ancien valet de pied et enseignant Michael Fox - Andy Parker, valet de pied

- Andy Parker, valet de pied Imelda Staunton - Lady Maud Bagshaw, cousine de Robert

- Lady Maud Bagshaw, cousine de Robert Tuppence Middleton - Lucy Smith, la fiancée de Tom et lhéritière de Lady Bagshaw

- Lucy Smith, la fiancée de Tom et lhéritière de Lady Bagshaw Laura Haddock - Myrna Dalgleish

La première bande-annonce du film taquine un mariage pour le personnage de Tom Branson, et peut-être lhistoire dune liaison avec la comtesse douairière. On sait peu de choses sur lintrigue réelle du nouveau film, mais grâce à la bande-annonce et à quelques suppositions éclairées, nous pouvons faire des hypothèses sur les intrigues potentielles.

Le premier film se déroule en 1927 et se concentre sur une visite du roi George V et de la reine Mary à Downton Abbey. La suite semble suivre immédiatement, elle pourrait donc se dérouler vers 1928 ou 1929. La bande-annonce montre Tom Branson épousant Lucy, quil a rencontrée dans le premier film.

Dans le premier film, Violet, la comtesse douairière de Grantham, dit à sa petite-fille Mary quelle est en train de mourir. Heureusement, elle est vue dans la bande-annonce.

On la voit raconter à la famille Crawley quelle a rencontré un homme avant la naissance de ses enfants et, par conséquent, elle possède désormais une villa dans le sud de la France. Certains des Crawley - dont Lord et Lady Grantham, Lady Edith et son mari, et Tom Branson et sa nouvelle épouse Lucy - semblent tous visiter la villa.

La bande-annonce ne montre pas Henry Talbot, le mari de Mary et le partenaire commercial de Tom. Il est joué par Matthew Goode. Dans la bande-annonce, la famille fait la queue pour les photos de mariage, mais Henry est porté disparu. Henry nest apparu que brièvement dans le premier film, pour expliquer quil est nécessaire en voyage daffaires.

Goode joue dans A Discovery of Witches, alors peut-être na-t-il que le temps pour une autre apparition dans A New Era. Mais, pour linstant, on ne sait pas sil apparaîtra, et on ne sait pas non plus si Mary et Henry sont toujours mariés. Il ny a aucune raison de soupçonner le contraire, mais quest-ce quune histoire sans un peu de drame et de conflit ?

Les détails du streaming nont pas encore été annoncés pour le Royaume-Uni et les États-Unis. Lorsque Focus Features partagera plus dinformations, Pocket-lint mettra à jour ce guide.