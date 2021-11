Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Peacock est sur le point de prendre son envol au Royaume-Uni et en Irlande.

Le service de streaming de NBC Universal, lancé lannée dernière aux États-Unis, a reçu une date de sortie à létranger. Comme indiqué pour la première fois par Variety , à partir du 16 novembre 2021, les clients de Sky TV et Now au Royaume-Uni et en Irlande peuvent accéder à Peacock sans frais supplémentaires. Il y aura dabord un "lancement en douceur", puis au cours des prochains mois, il sera déployé auprès des clients de Sky dans dautres territoires, notamment lAllemagne, lItalie, lAutriche et la Suisse.

Cest la première fois que Peacock sera officiellement disponible en dehors des États-Unis, bien quil semble être un module complémentaire plutôt quune application autonome à part entière.

En Europe, vous pouvez vous attendre à ce que Peacock ait des originaux ainsi que des émissions de télévision actuelles et passées, y compris la version américaine de The Office, Parks and Recreation, 30 Rock, Bates Motel, Friday Night Lights, Keeping Up With the Kardashians, The Real Housewives. , et plus. Les films sur Peacock incluent The Last House on the Left, MacGruber, Seed of Chucky, The Skeleton Key, United 93, Very Bad Things, What Dreams May Come et You, Me et Dupree.

NBC Universal a annoncé pour la première fois lété dernier son intention de lancer Peacock en tant que module complémentaire gratuit pour les clients de la télévision par satellite de Sky en Europe. Peacock suit les débuts de HBO Max en Europe le mois dernier . Pendant ce temps, ViacomCBS a annoncé son intention de lancer Paramount Plus en Europe en 2022 via les abonnements Sky Cinema.