(Pocket-lint) - No Time to Die, la dernière entrée de la franchise James Bond , est disponible à la location pour 19,99 $ sur les plateformes numériques aux États-Unis.

À partir du 9 novembre 2021, vous pourrez diffuser le nouveau blockbuster 007 depuis Amazon Prime Video. Il est également disponible à la location sur dautres grandes plateformes de streaming, telles que Google et Vudu . Quelle que soit loption que vous choisissez, lorsque vous louez numériquement No Time to Die, vous aurez 48 heures pour le regarder.

La dernière entrée de Bond voit un 007 à la retraite forcé de revenir à laction – pour arrêter un complot dun méchant, connu sous le nom de Satin, qui a menacé des millions de vies. Bond est à nouveau joué par Daniel Craig, mais il aura cette fois laide dune femme, nommée Nomi, ainsi que ses vieilles amies Miss Moneypenny, Q et M.

Les bandes-annonces du film taquinent également le retour de Blofeld de Christoph Waltz.

No Time to Die devait initialement sortir lannée dernière, mais a subi plusieurs retards en raison de la pandémie. Il a finalement été présenté en première en Amérique du Nord le mois dernier, ce qui signifie que sa sortie "PVOD" est arrivée un peu plus dun mois plus tard. Jusquà présent, il a dépassé les 600 millions de dollars au box-office mondial, ce qui en fait le plus gros revenu de lannée. Pour référence,Casino Royale et Quantum of Solace ont attiré respectivement 600 millions de dollars et 585 millions de dollars bruts mondiaux.

