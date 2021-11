Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dexter a pris fin en 2013 après huit saisons. Mais la série dramatique policière à succès revient, avec Showtime publiant une mini-série intitulée Dexter: New Blood. Le renouveau se déroule près de 10 ans après la finale et met à nouveau en vedette Michael C Hall en tant que protagoniste anti-héros et tueur en série Dexter Morgan.

Dexter : New Blood a été développé par Clyde Phillips, le showrunner des quatre premières saisons de Dexter et pour Dexter : New Blood.

Les six premiers épisodes sont réalisés par Marcos Siega, qui a également réalisé plusieurs épisodes pour Dexter. Siega est producteur exécutif aux côtés de Michael C Hall, Clyde Phillips, John Goldwyn, Sara Colleton, Bill Carraro et Scott Reynolds.

Outre Hall en tant que Dexter, le casting de la nouvelle mini-série comprend les acteurs Clancy Brown, David Magidoff, Julia Jones, Alano Miller, Johnny Sequoyah, Jack Alcott et Jennifer Carpenter en tant que sœur de Dexter, Debra Morgan. ( Alerte spoiler: Debra est décédée lors de la finale de la saison 8, alors Dexter limagine dans New Blood).

Les acteurs récurrents apparaissant dans New Blood incluent Jamie Chung, Oscar Wahlberg, Michael Cyril Creighton, Katy Sullivan et John Lithgow (qui fera également une apparition en tant que camée sous le nom dArthur Mitchell, alias le tueur de la Trinité).

New Blood commence près de 10 ans après la finale de la saison 8 de Dexter. Le tueur en série bien-aimé mène maintenant une vie tranquille dans une petite ville. Mais une série dévénements – dont lapparition de son fils – fait remonter le Dark Passenger de Dexter à la surface. Voici le synopsis officiel de Showtime pour la série:

"Le monde en général pense que Dexter Morgan est mort dans un tragique accident de bateau, et dune certaine manière le monde en général na pas tort. Loin de la vie quil connaissait, vivant sous un faux nom dans la petite ville dIron Lake, NY, il a réussi à abattre son Dark Passenger pendant près de 10 ans. Avec un travail normal et une petite amie chef de la police, il semble quil a la vie sous contrôle - jusquà ce que son fils apparaisse et bouleverse son monde. Secoué, Dexter cède à son homicide demande instamment et se retrouve bientôt sur une trajectoire de collision avec un local très dangereux."

New Blood aura 10 épisodes, un diffusé chaque semaine. Pour linstant, seuls les titres des huit premiers épisodes sont sortis :

"Coup de froid" - 7 novembre 2021 "Orage de baise" - 14 novembre 2021 "Signaux de fumée" - 21 novembre 2021 "H Is for Hero" - 28 novembre 2021 "Fugueur" - 5 décembre 2021 "Trop de sandwichs au thon" - 12 décembre 2021 "La peau de ses dents" - 19 décembre 2021 "Grand Jeu" - 26 décembre 2021

Le dernier épisode de Dexter : New Blood devrait être diffusé le 9 janvier 2022.

Dexter: New Blood devrait commencer à être diffusé sur Showtime le dimanche 7 novembre 2021 à 21h HE/PT. De nouveaux épisodes seront diffusés chaque semaine.

Showtime a publié ce qui suit jusquà présent:

Vous ne pouvez pas regarder Dexter : New Blood sans Showtime. Mais vous avez des options de streaming si vous êtes un coupe-câble aux États-Unis.

En règle générale, les nouveaux épisodes des émissions Showtime sont ajoutés à l application Showtime aux États-Unis en même temps quils sont diffusés à la télévision.

Vous navez pas besoin dun abonnement au câble pour utiliser lapplication Showtime. Mais il y a un abonnement mensuel de 10,99 $ aux États-Unis. Vous pouvez annuler à tout moment, comme nimporte quel autre service de streaming tel que Netflix ou Disney+. Lapplication Showtime propose également un essai gratuit de 30 jours aux nouveaux abonnés.

Vous pouvez accéder à lapplication Showtime sur Roku, Apple TV et toutes les principales plates-formes de télévision mobile et intelligente.

Si vous avez un abonnement au câble, utilisez simplement lapplication Showtime AnyTime pour diffuser Dexter: New Blood aux États-Unis.

Vous devrez bien sûr vous connecter via votre fournisseur de télévision. De nouveaux épisodes démissions Showtime sont mis en ligne dans lapplication Showtime Anytime en même temps quils sont diffusés à la télévision. Lapplication vous permet en fait de regarder la télévision en direct ainsi que de rattraper votre retard à la demande sur votre téléviseur, tablette, téléphone ou ordinateur.

Vous ne savez pas quelle est la différence entre lapplication Showtime et lapplication Showtime Anytime ? Ce dernier nécessite juste un abonnement au câble. Mais si vous avez besoin de plus dinformations, Showtime a une page dassistance détaillant tout ce que vous devez savoir.

Vous pouvez accéder au contenu de la chaîne Showtime - y compris Dexter: New Blood - lorsque vous ajoutez Showtime en tant que module complémentaire premium dans votre service de streaming préféré - comme Amazon Prime Video, Hulu et même fuboTV, DirecTV, Apple TV, Roku, Sling TV et YouTube TV. Fondamentalement, si vous vous abonnez au module complémentaire Showtime dans Prime Video , vous pourrez ouvrir lapplication Prime Video aux États-Unis pour rechercher et regarder des émissions Showtime. Cest si simple.

Les prix des abonnements au module complémentaire Showtime varient selon le service, mais ils offrent généralement tous un essai gratuit de 7 jours pour les nouveaux abonnés. Gardez à lesprit que vous devrez également payer le prix du service offrant le module complémentaire Showtime. Prime Video, par exemple, nécessite un abonnement de 12,99 $ par mois à Amazon Prime.

Les Britanniques peuvent regarder Dexter: New Blood avec un abonnement à Sky. Le premier épisode est diffusé sur Sky Atlantic le lundi 8 novembre 2021 à 22h05 GMT.

De nouveaux épisodes de Dexter: New Blood arriveront sur le service sans contrat Now TV le même jour que leur diffusion télévisée. Le pass Entertainment coûte 9,99 £ par mois, mais il existe un essai gratuit de 7 jours pour les nouveaux clients.

Voici quelques liens de streaming pratiques pour quelques pays différents :

Envie (Canada)

Paramount Plus (Australie)

(Australie) Néon TV (Nouvelle-Zélande)

Vous devez regarder les saisons un à huit de la série télévisée originale Dexter si vous voulez être pleinement préparé pour New Blood – car il sagit dun suivi direct, bien que défini une décennie plus tard. Les huit saisons de Dexter sont actuellement disponibles en streaming aux États-Unis via Amazon Prime Video , Spectrum , DirectTV et Showtime .

Vous pouvez également acheter ou louer la série sur toutes les principales plateformes, y compris Apple TV , Amazon , Google Play , et plus encore.