Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Moins de la moitié des abonnés Discovery+ aux États-Unis sont également abonnés à HBO Max . Mais se sentiraient-ils plus enclins à sabonner à un seul service de streaming vidéo sil proposait du contenu des deux ?

Plus tôt cette année, AT&T a séparé WarnerMedia et la fusionné avec Discovery dans le cadre dun accord de 43 milliards de dollars qui devrait être conclu dans les prochains mois. Lorsque cela se produit, comme indiqué pour la première fois par Gizmodo et FierceVideo, leurs services phares de streaming vidéo, HBO Max et Discovery+ , pourraient se combiner en un méga service.

Le président et chef de la direction de Discovery Streaming, JB Perrette, la laissé entendre lors dun récent appel de résultats . Il semble quau début, HBO Max et Discovery+ pourraient être proposés sous forme de pack. Mais, finalement, Warner Bros Discovery (le nouveau nom de la société fusionnée) pourrait fusionner les deux services de streaming vidéo en un seul. Perette a décrit la combinaison des deux services comme quelque chose qui équivaudrait à un "buffet technologique incroyablement attrayant".

Perrette a également déclaré quil pensait quun service combiné offrirait aux abonnés des « économies de coûts significatives » et des « avantages significatifs pour les consommateurs ».

Gardez à lesprit que Discovery+ commence à 5 $ par mois avec des publicités et comprend le contenu de chaque propriété multimédia sous légide de Discovery, y compris HGTV, Food Network, TLC, Animal Planet, OWN, Discovery, Discovery+ Originals, Magnolia Network, A&E, Lifetime, History, Science Channel et The Dodo.

Quant à HBO Max, il commence à 10 $ par mois avec des publicités et a tout dans le catalogue HBO, comme The Game of Thrones, ainsi que Max Originals comme Mare of Easton. Il diffuse également du contenu dautres marques de Warner Media, notamment DC Entertainment, The CW, Cartoon Network, TNT et TCM.

On ne sait pas, bien sûr, quand un ensemble HBO Max et Discovery + ou la fusion aura lieu, sans parler de combien ils coûteront chacun. Mais au moins, les dirigeants en discutent ouvertement lors des appels de résultats.

