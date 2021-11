Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le monde de la cryptographie pourrait être celui qui revendique toutes sortes de possibilités futures incroyables autour de la banque décentralisée et de la fin des frais de transaction et dautres obstacles, mais ici et maintenant, cest aussi un domaine qui est largement non réglementé et plus quun peu risqué.

Ce nest pas une nouvelle leçon, mais elle est soulignée par la récente arche de Squid, un jeton créé et commercialisé en hommage à la très populaire émission Netflix Squid Game, qui a pris dassaut le monde au cours du dernier mois environ.

Cétait censé être un jeton qui permettrait daccéder à des jeux, un peu comme ceux présentés dans lémission, où de nombreux participants seraient (virtuellement) éliminés, laissant dénormes cagnottes pour ceux qui ont réussi.

Cétait déjà une prémisse qui permettait beaucoup de risques, mais maintenant, le jeton entier sest effondré après que ses créateurs se soient assurés que personne ne puisse vendre leurs jetons, puis disparaître effectivement. Ils ont gagné environ 3,38 millions de dollars (2,48 millions de livres sterling), et personne ne peut y faire grand-chose.

Dans un contexte complet, le jeton est passé dun point culminant de 2 856 $ à son niveau actuel dun cent, un effondrement précipité qui aura coûté énormément à certains acheteurs pleins despoir. Cest un rappel que les pièces et les jetons fantaisistes pourraient bien être des tirages de tapis de la même manière, donc de nombreuses recherches devraient être effectuées avant tout achat.