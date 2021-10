Des retards massifs pour tous les futurs films Marvel annoncés

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il semble que les fans de Marvel devront attendre un peu plus longtemps pour les prochains films Marvel, Disney modifiant tout le calendrier en 2022.

Comme le reste du monde, la production cinématographique a subi des retards au cours de la dernière année qui retardent les choses. Pour résoudre le problème, Disney change simplement les choses pour lannée prochaine.

Cela modifie les dates de sortie en salles dun certain nombre de films Marvel.

Doctor Strange dans le multivers de la folie est désormais attendu pour le 6 mai 2022 plutôt que pour mars. Thor: Love and Thunder est déplacé au 8 juillet 2022. Ces changements, à leur tour, signifient que Black Panther: Wakanda Forever sera désormais au cinéma le 11 novembre 2022.

The Marvels de Nia DaCosta est repoussé au 17 février, ce qui repousse ensuite Ant-Man and the Wasp: Quantumania au 28 juillet 2023.

Cependant, tout espoir nest pas perdu puisque les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 sen tient à sa date de sortie estivale dorigine, le 5 mai 2023. Un autre film Marvel actuellement sans nom est également déplacé au 3 novembre 2023.

Deadline rapporte que ces changements ne sont liés à aucun des films à venir sur Disney + comme nous lavons vu récemment avec Black Widow , mais la nouvelle devrait certainement en décevoir beaucoup.