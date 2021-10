Billions saison 6 date de sortie comment regarder et comment rattraper son retard

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Des milliards fonctionnent déjà depuis cinq saisons et suivent les jeux de pouvoir entre le milliardaire Bobby Axelrod (Damien Lewis) et lhomme de loi Chuck Rhodes (Paul Giamatti) alors quils se battent pour saffronter sans se soucier apparemment de ceux qui deviennent des garanties dégâts en cours de route.

Mais avec un énorme rebondissement à la fin de la saison cinq, que va-t-il se passer dans la saison six et la série continuera-t-elle avec la même approche féroce? Qui restera-t-il pour soccuper de ramasser les morceaux, et que va-t-il se passer ensuite ?

Voici tout ce que vous devez savoir sur la saison six de Billions, y compris comment la regarder, quand elle devrait sortir, qui y participe et ce qui devrait se passer.

La cinquième saison de Billions a été divisée en deux parties qui se sont déroulées de manière transparente comme une seule saison. La raison de la pause de 18 mois entre les deux était due à une pause dans le tournage en raison de la pandémie mondiale. Les sept premiers épisodes de la saison de 12 épisodes ont été diffusés entre mai et juin 2020. Les cinq derniers épisodes ont finalement été diffusés sur nos écrans de télévision en septembre 2021 pour se terminer le 3 octobre 2021. Le scénario de la saison 5 ne fait aucune mention de la rupture en dehors de Chuck Rhodes perd sa barbe.

Lattente de la sixième saison nest heureusement pas aussi longue. Showtime a confirmé que la nouvelle saison commencera à être diffusée aux États-Unis le 23 janvier, le Royaume-Uni devant suivre peu de temps après.

Aux États-Unis, Billions a été diffusé sur Showtime dans des épisodes hebdomadaires et peut être diffusé via lapplication Showtime et il est prévu que la saison 6 suive le même schéma.

Au Royaume-Uni, il est diffusé sur Sky Atlantic, quelques jours plus tard et devrait être disponible via Sky Glass, Sky Q, lapplication Sky Go et pour ceux qui nont pas Sky, Now TV.

Toutes les saisons précédentes de Billions ont été composées de 12 épisodes dune heure et il ny a aucune raison de suggérer que la saison 6 sera différente cette fois-ci.

Oui. Pour le moment.

Damien Lewis, qui a joué Bobby Axelrod au cours des cinq dernières saisons, na pas exclu de revenir dans la série à lavenir: "Il y a peut-être une opportunité pour moi de revenir", a déclaré Lewis au New York Times dans une interview. "Mais pour linstant, dune manière générale, Ax a été vaincu."

Avec Axelrod maintenant hors de vue après avoir fui en Suisse et Mike Prince (Corey Stoll) achetant Ax Cap et Ax Bank, la saison six va plutôt se concentrer sur un nouveau milliardaire et sur la façon dont lui et son équipe font face à lhéritage des employés dAx Cap tout en tout le temps repousser Chuck Rhodes qui a lintention de détruire Prince après le double cross à la fin de la saison cinq.

Pendant ce temps, il y a des indices que le personnage de Condola Rashad, Kate Sacker, aura également un rôle plus important et nous la verrons devenir de plus en plus comme Chuck au point quelle pourrait perdre sa boussole morale alors quelle relève le défi de faire tomber Mike Prince.

"Plus Kate travaille longtemps avec Chuck, plus les choses deviennent glissantes", a révélé Rashad dans une interview avec TV Line . "Elle fera des mouvements qui semblent légitimes sur le papier, mais ce nest pas le cas. Kate trouve un moyen de faire avancer les choses. Elle est très intelligente comme ça. Kate a appris cela de Chuck, et cest pourquoi ils ont ce lien. Cest comme un mentorat , ou une ambiance oncle et nièce."

Pendant ce temps, Mafee et Dollar Bill quittaient Ax Cap pour créer leur propre entreprise, ce qui pourrait également être un scénario potentiel dans la saison six alors que les deux mettaient en place une "boutique".

Ce que nous ne savons pas, cest ce qui arrivera à des personnages comme Wags, Wendy et Taylor Mason, bien quils apparaissent tous dans le teaser de la saison six.

Daprès lapparence de la bande-annonce de la saison 6, tout le monde est déjà sorti à lexception de Damien Lewis.

Avec la prochaine saison de Billions prévue en janvier, vous naurez pas longtemps à attendre que lhistoire continue, mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rattraper les 60 épisodes jusquà présent. Aux États-Unis, ils sont disponibles sur Showtime Anytime et au Royaume-Uni via Sky ou Now TV. Vous pouvez également acheter chaque épisode des saisons 1 à 4 via Apple TV.

Oui. Le président du divertissement de Showtime, Gary Levine, a expliqué à Deadline que léquipe avait simplement tourné les derniers épisodes de la saison 5 et toute la saison 6 ensemble. "Nous nous sommes sentis coupables pour le public davoir à attendre aussi longtemps quil la fait pour voir le reste de la saison 5, alors nous et le reste des producteurs avons baissé la tête et avons dit de continuer", a-t-il déclaré.

Pour linstant, il ny a aucune confirmation de Billions saison 7. Étant donné que la série vient de perdre lun de ses personnages clés, nous pensons que Showtime voudra voir comment la série se déroule sans Damien Lewis pour voir si elle est renouvelée pour une septième saison. On croise les doigts ça continue.