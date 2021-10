Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Friday the 13th est lune des franchises dhorreur les plus emblématiques. Mettant en vedette Jason Voorhees, portant un masque de hockey et brandissant une machette, il couvre 12 films.



Beaucoup dentre vous ont probablement regardé quelques-uns des slashers lorsque vous étiez dhumeur à faire peur aux sauts bon marché. Mais si vous êtes curieux de connaître toute lhistoire de Jason, du début à la fin, alors vous devez regarder tous les films. Après tout, la majeure partie de la franchise se déroule dans lordre chronologique, avec un film commençant juste à la fin du dernier. Les deux derniers films sont lexception, et nous expliquerons pourquoi dans ce guide qui détaille le meilleur ordre pour regarder les films du vendredi 13.

Nous avons inclus une version à puces et sans spoiler de ce guide en bas, ainsi quune commande de date de sortie en salles et une commande spéciale Freddy contre Jason.

REMARQUE : IL PEUT Y AVOIR DES SPOILS CI-DESSOUS.

Le premier vendredi 13 film a fait ses débuts il y a plus de 30 ans, mettant en vedette Adrienne King dans le rôle dAlice et Betsy Palmer dans le rôle de Mme Voorhees. Il a été réalisé par Sean S Cunningham et écrit par Victor Miller. (Miller a récemment remporté une bataille juridique lui attribuant les droits de la franchise et du personnage de Jason Voorhees).

Lhistoire suit un groupe de moniteurs de camp dadolescents qui ont commencé à travailler au Camp Crystal Lake, le préparant pour les enfants qui viennent pour le camp dété. Malheureusement, quelquun ne veut pas que le camp rouvre. Vous remarquerez quun jeune Kevin Bacon apparaît également dans ce film en tant que conseiller sans méfiance.

Le deuxième film, réalisé par Steve Miner, présente Jason Voorhees comme un tueur, mais il lui manque son masque de hockey classique et sa machette. Vous apprenez quil a survécu à sa noyade lorsquil était enfant et quil a passé sa vie à vivre dans les bois près du camp Crystal Lake. Assister à la décapitation de sa mère le pousse à tuer. Heureusement, pour la nouvelle soif de sang de Jason, un nouveau programme de formation de moniteur de camp a récemment ouvert ses portes juste à côté de chez lui.



Adrienne King reprend son rôle dAlice du premier film. Il met également en vedette Amy Steel et John Furey en tant que conseillers stagiaires.

Le troisième vendredi 13 reprend le lendemain du deuxième film. Il voit à nouveau Jason terroriser un groupe dadolescents. Ils visitent la maison dun ami sur Crystal Lake cette fois. Une chose notable à propos de cet épisode est quil présente le masque de hockey que Jason portera pour le reste des films du vendredi 13.



Steve Miner est revenu en tant que réalisateur après avoir fait la deuxième partie. Le film met en vedette Dana Kimmell dans le rôle de Chris Higgins, qui est obligé daffronter Jason.

Le prochain film, réalisé par Joseph Zito, se déroule à nouveau le lendemain du troisième film. Le corps de Jason est récupéré sur les lieux du massacre de la veille et emmené à la morgue, où il revient spontanément à la vie et assassine le coroner. Jason retourne ensuite à Crystal Lake, où un autre groupe dadolescents sest rendu pour faire la fête malgré le fait que de grands groupes dadolescents y ont été assassinés au cours des deux dernières nuits.



De plus, une famille avec une fille adolescente nommée Trish Jarvis reste à côté des adolescents. Elle a un frère cadet, Tommy Jarvis (Corey Feldman). Le personnage de Tommy est lun des rares à apparaître dans plusieurs films du vendredi 13.

Le cinquième vendredi 13 film est un peu un film mystérieux, car nous voyons un Tommy Jarvis plus âgé – qui a passé les années depuis sa rencontre avec Jason Voorhees institutionnalisé – transféré dans une nouvelle installation au bord du lac appelée Pinehurst Halfway House. Bientôt, les corps commencent à saccumuler, et tandis que certains soupçonnent Jason Voorhees de ressusciter une fois de plus, les gens soupçonnent également Tommy en raison de son lien avec la tuerie passée de Jason.



John Shepherd joue le rôle de Tommy Jarvis plus âgé, tandis que Melanie Kinnaman et Shavar Ross jouent le rôle dadolescents. Danny Steinmann a dirigé cette entrée.

Jason Lives voit Jason vivre, encore une fois, grâce à Tommy Jarvis (maintenant joué par Thom Mathews). Tommy a récemment été libéré dun établissement psychiatrique. Il retourne à Crystal Lake pour voir la tombe de Jason et brûler tout ce qui reste de ses restes. Voir le cadavre de Jason déclenche une petite panique chez Tommy. Il poignarde le corps de Jason avec un poteau de clôture en métal, qui est frappé par la foudre et ramène en quelque sorte Jason comme une machine à tuer des morts-vivants.

Ce film est considéré comme lun des meilleurs en dehors du film original. Il a été écrit et réalisé par Tom McLoughlin.

Le sang neuf reprend quelques années après la fin de Jason Lives, avec Jason Voorhees, mort-vivant et apparemment impossible à tuer, enchaîné au fond de Crystal Lake. Jason a été libéré par Tina Shepherd (Lars Park Lincoln), un adolescent doté de pouvoirs psychiques qui lutte avec la mort de son père.

Heureusement pour Jason, il se trouve quil y a des adolescents qui font la fête dans la maison voisine de celle de Tina.

Le sang neuf a été réalisé par John Carl Buechler. Il met également en vedette Kane Hodder dans sa première des quatre apparitions en tant que Jason Voorhees.

Contrairement au titre, Jason ne passe pas beaucoup de temps à New York dans cet épisode, ce qui est lune des raisons pour lesquelles cest lun des films les moins bien notés de la série. Jason est ressuscité par une ancre de bateau qui a heurté une ligne électrique traversant le fond du lac Crystal. Il monte ensuite à bord dun paquebot de luxe rempli dadolescents en direction de New York. La majorité de ce film est ensuite passée sur le bateau. Peut-être quil aurait dû sappeler Jason prend un bateau pour Manhattan.

Le film a été écrit et réalisé par Rob Hedden. Il met en vedette Jensen Daggett, Scott Reeves et Barbara Bingham.

Vraisemblablement mort, ce qui reste de Jason est transféré au bureau dun coroner pour une autopsie. Mais quand un coroner voit le cœur noir de Jason, il décide de le manger, permettant à Jason de contrôler son corps. À partir de là, Jason se lance dans une tuerie de changement de corps dans le but de se trouver un corps permanent.

Jason Goes to Hell a été réalisé par Adam Marcus et met en vedette Kari Keegan dans le rôle de Jessica Kimble – la dernière parente de Jason.

Ce film était en gestation depuis des décennies. Cest une confrontation entre deux des slashers dhorreur les plus effrayants de tous les temps.

Lhistoire commence avec Freddy Kreuger (Robert Englund), qui a été oublié par les gens, ce qui fait quil ne peut plus entrer dans les enfants des rêves de Springdale. Ainsi, au lieu de cela, il apparaît à Jason Voorhees comme sa mère décédée et loblige à se rendre à Springdale pour tuer et inspirer la peur. Cela rappellera aux gens Freddy et ressuscitera son pouvoir. Leur accord fonctionne bien jusquà ce que les deux stars se mettent en travers de leurs tueries.

Finalement, les adolescents du film se rendent compte que leur meilleur pari est de sortir Freddy de leurs rêves pour affronter Jason en chair et en os.

Freddy contre Jason a été réalisé par Ronny Yu. Il met en vedette Monica Keena, Kelly Rowland et Jason Ritter en tant quadolescents fuyant Freddy et Jason.

Donc, ce film est sorti lannée avant Freddy vs Jason. Cependant, chronologiquement, il arrive en dernier dans la franchise.

Il voit Jason capturé par le gouvernement et un scientifique, nommé Rowan Lafontaine (Lexa Doig), qui veut le geler après de nombreuses tentatives infructueuses de le tuer. Eh bien, Rowan parvient à le figer, mais elle fait la même chose pour elle-même. Flash 450 ans dans le futur, et un groupe détudiants - dirigé par le professeur Brandon Lowe (Jonathan Potts) - visite une Terre désormais polluée, où ils trouvent les corps de Jason et Rowan et les mettent sur leur vaisseau spatial à destination de la Terre 2.

Daccord, voici donc la version en un coup dœil du guide ci-dessus, sans spoilers :

Vendredi 13 (1980)

Vendredi 13 Partie II (1981)

Vendredi 13 Partie III (1982)

Vendredi 13 : Le dernier chapitre (1984)

Vendredi 13 : Un nouveau départ (1985)

Vendredi 13 Partie VI : Jason Lives (1986)

Vendredi 13 Partie VII : Le Sang Nouveau (1988)

Vendredi 13 Partie VIII : Jason prend Manhattan (1989)

Jason Goes to Hell : Le dernier vendredi (1993)

Freddy contre Jason (2003)

Jason X (2002)

Voici tous les vendredis le 13e film dans lordre de leur sortie en salles - encore une fois, sans spoilers :

Vendredi 13 (1980)

Vendredi 13 Partie II (1981)

Vendredi 13 Partie III (1982)

Vendredi 13 : Le dernier chapitre (1984)

Vendredi 13 : Un nouveau départ (1985)

Vendredi 13 Partie VI : Jason Lives (1986)

Vendredi 13 Partie VII : Le Sang Nouveau (1988)

Vendredi 13 Partie VIII : Jason prend Manhattan (1989)

Jason Goes to Hell : Le dernier vendredi (1993)

Jason X (2002)

Freddy contre Jason (2003)

Voici un ordre sur la façon de regarder la franchise du vendredi 13 avec la franchise Nightmare on Elm Street – menant jusquà Freddy contre Jason.

Vendredi 13 (1980)

Vendredi 13 Partie II (1981)

Vendredi 13 Partie III (1982)

Vendredi 13 : Le dernier chapitre (1984)

Cauchemar sur Elm Street (1984)

Vendredi 13 : Un nouveau départ (1985)

Cauchemar sur Elm Street II : La vengeance de Freddy (1985)

Vendredi 13 Partie VI : Jason Lives (1986)

Cauchemar sur Elm Street III: Dream Warriors

Vendredi 13 Partie VII : Le Sang Nouveau (1988)

Cauchemar sur Elm Street IV : Le maître des rêves (1988)

Vendredi 13 Partie VIII : Jason prend Manhattan (1989)

Cauchemar sur Elm Street V: Lenfant de rêve (1989)

Freddys Dead : Le dernier cauchemar (1991)

Jason Goes to Hell : Le dernier vendredi (1993)

Freddy contre Jason (2003)

