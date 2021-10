Loewe revient à AV avec le nouveau Bild i TV et plus

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La marque de technologie de divertissement à domicile haut de gamme Loewe est de retour après une brève interruption. Désormais sous un nouveau propriétaire, il a annoncé un nouveau téléviseur, deux barres de son et un subwoofer.

Le Loewe Bild i TV est un ensemble OLED 4K disponible dans des tailles décran de 48, 55 et 65 pouces.

Il prend en charge HLG, HDR10 et Dolby Vision et est livré dans un châssis Loewe SL7. Un nouveau système dexploitation, Loewe OS7, a été développé pour le traitement des images et plus encore.

Dolby Atmos est également pris en charge, tandis que sa plate-forme intelligente VIDAA propose plusieurs applications de streaming, notamment Netflix et Amazon Prime Video. Le téléviseur est également compatible avec Freeview Play.

Un disque dur de 1 To est inclus pour enregistrer les émissions.

La connectivité Wi-Fi et Bluetooth est intégrée, ainsi que quatre ports HDMI et Ethernet pour Internet filaire.

Différentes options de support sont disponibles, avec des variantes de mur, de sol et de floor2celing. Les prix commencent à 2 699 £ et seront disponibles cet automne chez Harrods, Selfridges et dautres détaillants sélectionnés.

Deux barres de son seront également disponibles, à partir de 299 £ pour la barre Loewe Klang 1. Elle fournit 80 W de puissance. Un modèle évolutif. la barre Klang 5 prend en charge Dolby Atmos et 440W de puissance. Il est disponible avec le nouveau Klang sub 5 pour 1 359 £.