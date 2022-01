Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - L'un des plus grands jeux de tous les temps, The Last of Us , est en cours d'adaptation pour le petit écran.

Annoncé durant l'été 2021, il a depuis démarré en production et devrait s'achever mi-2022.

Voici tout ce que nous savons à ce sujet jusqu'à présent.

Il n'y a pas encore de date de sortie officielle.

Étant donné que la pleine production ne devrait pas se terminer avant juin 2022, il est peu probable que nous la voyions diffusée avant la fin de l'année au moins. Il est plus probable qu'il finisse par atteindre la saison télévisée du printemps en 2023.

Le tournage serait terminé, mais nous imaginons que le processus de post-effets sera une entreprise colossale.

L'émission est produite par PlayStation Productions et Naughty Dog pour HBO. Cela signifie que la première saison et au-delà seront exclusives à HBO aux États-Unis.

Grâce à un accord entre HBO et Sky, il est susceptible d'être diffusé sur Sky Atlantic au Royaume-Uni .

D'autres régions ont d'autres offres locales.

Annoncé pour la première fois en juin 2020, The Last of Us sera une adaptation du jeu vidéo de Naughty Dog. La première saison pourrait également comporter des points d'histoire de The Last of Us Part 2 , bien que cela reste à confirmer.

Il suit le duo improbable de Joel et Ellie alors qu'ils traversent des États-Unis post-apocalyptiques, en proie à des mutants ressemblant à des zombies (les infectés) et à des bandits humains mortels. Elle est immunisée contre la maladie d'origine végétale qui a touché tant d'autres, et pourrait donc être le dernier espoir de l'humanité. La tâche de Joel est de la livrer aux Lucioles - un groupe militariste cherchant à sauver le monde à tout prix.

L'émission est écrite par le créateur de Tchernobyl, Craig Mazin, avec de nombreux réalisateurs à bord pour gérer les épisodes. Le pilote a été dirigé par Kantemir Balagov (Closeness, Beanpole), tandis que le réalisateur du jeu, Neil Druckmann, devrait également réaliser au moins un épisode de la série télévisée.

Il a tweeté la première image officielle de la production en septembre 2021, montrant Joel et Ellie de l'arrière. Leur style est presque identique à celui de leurs homologues du jeu.

Quand je les ai vus pour la première fois sur le plateau en costume complet, je me suis dit : "Hooooooly merde ! C'est Joel & Ellie ! !"



La @HBO adaptation des @Naughty_Dog est le dernier d' entre nous est à plein régime !



J'ai hâte de vous en montrer plus (de tous nos projets !) Joyeux #TLoUDay !!! pic.twitter.com/trq9N340FW – Dr Uckmann (@Neil_Druckmann) 27 septembre 2021

Joel Miller est joué par la star de The Mandalorian, Game of Thrones et Narcos, Pedro Pascal. Ellie est jouée par Bella Ramsey, également célèbre dans Game of Thrones.

D'autres personnes attachées au projet incluent Gabriel Luna en tant que frère de Joel, Tommy, Murray Bartlett en tant que Frank et Merle Dandridge en tant que Marlene. Anna Torv (Mindhunter) joue Tess, tandis que Storm Reid d'Euphoria a été confirmé pour le rôle de Riley, l'ami d'Ellie.

La fille de Thandie Newton, Nico Parker, joue la fille de Joel, Sarah.

Malheureusement, il n'y a pas encore de bandes-annonces pour la série.

Écrit par Rik Henderson.