Série télévisée The Last of Us: date de sortie, distribution et comment regarder

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lun des plus grands jeux de tous les temps, The Last of Us , est en cours dadaptation pour le petit écran.

Annoncé durant lété 2021, il a depuis démarré sa production et devrait arriver sur nos téléviseurs en 2022.

Voici tout ce que nous savons à ce sujet jusquà présent.

Il ny a pas encore de date de sortie officielle.

Étant donné que la pleine production ne devrait pas se terminer avant juin 2022, il est peu probable quelle soit diffusée avant la fin de lannée au moins. Il pourrait même finir par frapper la saison télévisée du printemps en 2023.

Le tournage serait terminé, mais le processus de post-effets sera une entreprise énorme, imaginez-vous.

Lémission est produite par PlayStation Productions et Naughty Dog pour HBO. Cela signifie que la première saison et les suivantes seront exclusives à HBO aux États-Unis.

Grâce à un accord entre HBO et Sky, il est susceptible dêtre diffusé sur Sky Atlantic au Royaume-Uni.

Annoncé pour la première fois en juin 2020, The Last of Us sera une adaptation du jeu vidéo de Naughty Dog. La première saison pourrait également comporter quelques points dhistoire de The Last of Us Part 2 , bien que cela reste à confirmer.

Il suit le duo improbable de Joel et Ellie alors quils traversent des États-Unis post-apocalyptiques, en proie à des mutants ressemblant à des zombies (les infectés) et à des bandits humains mortels. Elle est immunisée contre la maladie dorigine végétale qui a affecté tant dautres, et pourrait donc être le dernier espoir de lhumanité. La tâche de Joel est de la livrer aux Lucioles - un groupe militariste cherchant à sauver le monde à tout prix.

La série est écrite par le créateur de Tchernobyl Craig Mazin, avec de nombreux réalisateurs à bord pour gérer les épisodes. Le pilote a été dirigé par Kantemir Balagov (Closeness, Beanpole), tandis que le réalisateur du jeu, Neil Druckmann, doit également réaliser au moins un épisode de la série télévisée.

Il a tweeté la première image officielle de la production en septembre, montrant Joel et Ellie de larrière. Leur style est presque identique à celui de leurs homologues du jeu.

Quand je les ai vus pour la première fois sur le plateau en costume complet, je me suis dit : "Hooooooly shit ! Cest Joel & Ellie !!"



La @HBO adaptation des @Naughty_Dog est le dernier d entre nous est à plein régime !



Jai hâte de vous en montrer plus (de tous nos projets !) Happy #TLoUDay !!! pic.twitter.com/trq9N340FW – Dr Uckmann (@Neil_Druckmann) 27 septembre 2021

Joel Miller est interprété par Pedro Pascal, la star de The Mandarin and Narcos. Ellie est jouée par Bella Ramsey de Game of Thrones.

Parmi les autres personnes liées au projet, citons Gabriel Luna en tant que frère de Joel, Tommy, Murray Bartlett en tant que Frank et Merle Dandridge en tant que Marlene. Anna Torv (Mindhunter) joue Tess.

Malheureusement, il ny a pas encore de bande-annonce pour la série.