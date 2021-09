Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - À une époque où lon a limpression quun service de streaming différent apparaît chaque semaine, DAZN existe depuis 2016 - bien que vous ne le découvriez peut-être que maintenant parce que votre ligue sportive préférée diffuse désormais exclusivement sur le service.

Dans tous les cas, nous vous dirons tout ce que vous devez savoir sur ce quest DAZN, quel type de contenu vous pouvez regarder dessus, comment vous inscrire et tout ce que vous vous demandez peut-être.

Tout dabord, il est important de noter que DAZN est une marque très mondiale, ce qui entraîne une fragmentation du contenu. Dans le cas de DAZN, cependant, la fragmentation est énorme.

Fondamentalement, selon le pays dans lequel vous vivez, DAZN est un service de streaming totalement différent, mais à la base, il sagit fondamentalement de Netflix pour le sport. La question que vous vous posez devrait être : « les sports que je regarde sont-ils disponibles dans mon pays sur DAZN ou ailleurs ? »

Pour résumer à quel point le réseau de diffusion en continu que DAZN propose dans le monde est vraiment complexe, la société a des droits partiels sur plus de 30 catégories sportives différentes, comprenant plus de 180 événements sportifs ou ligues spécifiques dans 120 pays différents (et ce nest pas fini). Jonglez avec ces chiffres et vous obtenez une combinaison presque innombrable de ce qui est disponible dans certains territoires et de ce qui ne lest pas.

Prenez la WWE, par exemple. Aux États-Unis, il est disponible exclusivement pour regarder sur le réseau Peacock de NBC, et au Royaume-Uni, vous aurez besoin davoir le propre réseau WWE de la WWE si vous voulez regarder. Mais si vous êtes en Allemagne, DAZN détient les droits exclusifs sur lintégralité du catalogue de la WWE et diffuse tous les derniers événements en direct au fur et à mesure de leur diffusion.

Il en va de même pour les événements plus populaires comme la Premier League, la Serie A et lUEFA Champions League. Au Royaume-Uni, les fans de football peuvent regarder les matchs via Sky Sports ou BT Sport, mais si vous habitez au Canada, vous pouvez diffuser en direct les matchs de Premier League et de lUEFA Champions League sur DAZN.

Si vous êtes en Italie, DAZN détient lintégralité des droits de diffusion en Serie A qui sétendent également à lUEFA Europa League, mais essayez de regarder la Ligue des champions, et vous navez pas de chance - vous aurez besoin dAmazon Prime pour cela.

squirrel_widget_6095774

DAZN est au prix de 19,99 $ par mois, le plus haut de lindustrie aux États-Unis, mais revient à 99,99 $ par an beaucoup plus raisonnable si vous êtes prêt à débourser tout cet argent en une seule fois. Au Royaume-Uni, DAZN coûte 7,99 £ par mois , une forte augmentation par rapport au coût mensuel précédent de 1,99 £. Fait intéressant, il ne semble pas y avoir doption pour un plan annuel au Royaume-Uni.

Il est important de noter que DAZN nest pas une véritable chaîne de télévision, mais plutôt un service de streaming en ligne, ce qui signifie que vous devrez regarder sur le Web ou sur une smart TV compatible avec Internet.

Aux États-Unis, la boxe est devenue le sport le plus populaire disponible sur DAZN depuis que HBO a annoncé quelle norganiserait plus ni ne diffuserait dévénements sportifs.

DAZN détient les droits sur presque tous les sports connus dans le monde dune manière ou dune autre ; la question est de savoir sils possèdent les droits sur la compétition sportive que vous souhaitez regarder dans le pays où vous résidez.

Le moyen le plus simple de le déterminer est de se rendre sur le site Web de DAZN et de cliquer sur la bannière «Sports» en haut. Étant donné que le site Web saura dans quel pays vous vous trouvez, les résultats que vous voyez devraient être tous les sports disponibles en streaming si vous choisissez de vous inscrire.