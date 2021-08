Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - XGIMI a lancé un nouveau projecteur 1080p HDR10+ pour la maison appelé le projecteur Elfin Smart LED qui adopte un design plus mince par rapport au précédent facteur de forme plus debout de lentreprise trouvé dans ses modèles Halo, MoGo Pro et MoGo Pro+.

Le nouveau projecteur est conçu pour être à la fois suffisamment petit et portable pour que vous nayez pas besoin dune multitude de boîtes supplémentaires pour en tirer le meilleur parti ou que vous ayez à vous soucier de lendroit où le stocker lorsquil nest pas utilisé, ce qui ne peut pas toujours être le cas. être dit pour la compétition .

Mesurant une petite taille de 192,1 mm x 194,19 mm x 48,31 mm et pesant moins de 900 grammes, le nouveau projecteur est alimenté par Android TV 10.

Les utilisateurs, une fois connectés à leur compte Google, pourront soit diffuser du contenu directement depuis leur téléphone Android, soit exécuter des services de diffusion en natif comme Netflix, Amazon Prime, Disney et même Apple TV directement via le projecteur sans avoir à se soucier dun décodeur supplémentaire. box grâce au Wi-Fi intégré dans lappareil.

Le projecteur est même livré avec deux haut-parleurs Harman / Kardon 3W intégrés, ou la possibilité de se connecter à un haut-parleur Bluetooth si vous souhaitez une scène sonore plus grande. Les autres connexions incluent un port casque, des connexions HDMI et USB, bien que le projecteur ninclue pas de connexion Ethernet pour ceux qui recherchent une expérience filaire.

Conçu pour être utilisé dans la maison, le projecteur LED Elfin Smart est également doté de la technologie de correction automatique de la distorsion trapézoïdale et de mise au point automatique de la société.

Cest le même système que lon trouve sur les projecteurs 4K plus grands et plus performants de lentreprise, comme le projecteur Horizon 4K, et garantit rapidement et facilement que limage est bonne en sassurant quelle est nette et, plus intéressant encore, vous trouvez une taille décran optimale pour éviter les obstacles sur votre mur comme des interrupteurs ou des cadres photo - quelque chose qui peut être annulé si vous le voulez vraiment - cest très intelligent.

Cela signifie que quelques secondes après avoir allumé le projecteur, vous pouvez être opérationnel et regarder vos émissions préférées plutôt que de passer les 10 premières minutes à essayer de voir si vous avez fait la bonne mise au point.

My Take par Stuart Miles Fondateur et PDG

Nous avons joué avec le nouveau projecteur avant lannonce et sommes impressionnés par les performances. Bien quil ne sagisse pas dun projecteur 4K chantant et dansant que vous pourriez choisir dutiliser pour une salle de cinéma dédiée - serait-il agréable den avoir un - il est parfait pour faire une soirée cinéma dans votre chambre, jardin (si cest sombre) ou dans le salon lorsque vous voulez quelque chose de plus excitant que votre téléviseur.

Il y a des limites, compréhensibles vu le prix, mais là semble être la distance quil vous faudra entre elle et le mur, surtout si vous voulez vraiment avoir limpression daller au cinéma.

Avec une résolution FHD alimentée par 800 lumens ANSI jusquà une taille décran de 200 pouces, cela devrait créer une image suffisamment grande pour la plupart, bien que vous aurez besoin dune certaine distance entre vous et le mur pour lobtenir à ces tailles. Pour obtenir un écran de 120 pouces il vous faudra par exemple une distance de 3,2m entre celui-ci et le mur.

