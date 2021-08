Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - ViacomCBS a non seulement annoncé plus tôt quil lançait Paramount+ au Royaume-Uni et en Europe grâce à un partenariat avec Sky, mais il a également révélé un accord massif avec Trey Parker et Matt Stone.

Le studio sassocie aux créateurs de South Park pour produire 14 films pour Paramount+. Les deux premiers versements débuteront plus tard cette année. Gardez à lesprit que cela fait deux décennies depuis la sortie de Bigger, Longer et Uncut, et Parker et Stone nont pas fait de film depuis 2004 Team America: World Police.

Stone a déclaré à Bloomberg quils prévoyaient détendre lunivers de South Park à travers ces nouveaux films. Ils prévoient même dintroduire de nouveaux personnages et concepts dans leurs films en streaming direct pour Paramount +.

Selon Bloomberg, laccord du duo avec ViacomCBS vaut plus de 900 millions de dollars sur six ans. Mais noubliez pas que la filiale dAT&T, WarnerMedia, a dépensé 500 millions de dollars en 2019 pour obtenir les droits de diffusion de lémission South Park pour HBO Max. Viacom la autorisé, et bien que cet accord soit toujours bon, il semble que le studio essaiera damener la série à Paramount +.

Chris McCarthy de ViacomCBS la même suggéré dans un communiqué de presse annonçant laccord avec Parker et Stone :

"Matt et Trey sont des créateurs de classe mondiale qui utilisent brillamment leur humour scandaleux pour embrouiller les absurdités de notre culture et nous sommes ravis détendre et dapprofondir notre longue relation avec eux pour aider à alimenter Paramount + et Comedy Central. Franchise du contenu de renom comme South Park et développer une nouvelle propriété intellectuelle avec dénormes talents comme Matt et Trey, est au cœur de notre stratégie pour continuer à développer Paramount+."

Paramount+ est une nouvelle image de CBS All Access, un service dabonnement à la télévision en direct lancé par CBS en 2014. Il propose des propriétés du réseau combiné ViacomCBS, notamment Paramount, Nickelodeon, MTV, BET et Comedy Central. Pour en savoir plus sur Paramount+, consultez notre guide :

