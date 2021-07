Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Universal Pictures développe une toute nouvelle trilogie de films pour étendre lunivers de lexorciste.

Le premier film de la nouvelle trilogie verra lacteur de Hamilton, nominé aux Oscars, Leslie Odom Jr jouer le rôle du père dun enfant possédé. Désespéré pour obtenir de laide, il se tourne apparemment vers Chris MacNeil, le personnage dEllen Burstyn du film original, LExorciste. Cette prochaine entrée dans Lunivers de lexorciste ne devrait pas sortir avant la fin de 2023, mais Universal Pictures a déjà accepté dy consacrer 400 millions de dollars ainsi que deux autres films pour terminer une nouvelle trilogie.

Il est donc temps de revisiter la franchise classique avant les débuts des nouveaux films. Nous admettrons que la plupart des films ont du mal à être à la hauteur de loriginal, mais il y a quelques joyaux. Voici lordre de les regarder. Cest par date de sortie puisque certains des versements ignorent la suite et essaient dêtre eux-mêmes des suites directes. Par exemple, LExorciste III ignore LExorciste II. Et lémission télévisée ignore tout dans la franchise, à lexception du film original, LExorciste.

Techniquement, vous pouvez créer un ordre de visionnage chronologique à partir de la franchise, étant donné quil existe deux films préquels - Dominion: Prequel to the Exorcist et Exorcist: The Beginning - mais ils sont techniquement le même film (même casting, scripts similaires, cest bizarre ). Ils ne sont pas très bons non plus, donc cétait mal de vous faire recommencer votre exorciste avec peut-être les deux pires films de lunivers.

Voici tous les films et lémission de télévision LExorciste par ordre de date de sortie. Pour ceux dentre vous qui souhaitent regarder un ordre chronologique, aussi forcé que cela puisse paraître, nous avons une version à puces dun en bas, ainsi quune version sans spoiler de lordre de la date de sortie. (Nous préférons lordre de la date de sortie.) Nous avons également inclus une version sans spoiler de la commande "Trilogy of Faith" de William Peter Blatty. Il est également répertorié au bas de ce guide de la montre.

REMARQUE : IL PEUT Y AVOIR DES SPOILS CI-DESSOUS.

Lexorciste lance lordre de visionnage de Pocket-lint, car cest le film qui a tout déclenché et est peut-être le meilleur à ce jour. Il suit Chris MacNeil (Ellen Burstyn), une actrice qui travaille sur un film à Washington, et sa fille, Regan (Linda Blair). Après un peu de prélude, Regan commence à montrer des signes dêtre possédé par un démon. Sa mère épuise toutes les options médicales jusquà ce quun prêtre local envoie chercher lexorciste, le père Merrin (Max Von Sydow).

Le film est basé sur un roman de William Peter Blatty, qui a également écrit le scénario du film. Il a été réalisé par William Friedkin.

LExorciste II se concentre sur Philip Lamont. Cest un prêtre aux prises avec sa foi à la suite dun exorcisme raté qui a vu mourir une fille possédée.

À la suite de cet exorcisme, Lamont est chargé par le Vatican denquêter sur la mort du père Merrin, du premier film, quatre ans plus tôt. Cela signifie que Lamont peut rendre visite à un Regan apparemment normal à New York. Il convient de noter que ce film a été une énorme déception critique, peut-être parce quil ne présentait pas beaucoup de léquipe créative derrière le premier film. Par exemple, il a été réalisé par John Boorman et écrit par William Goodhart.

La neuvième configuration marque les débuts de réalisateur de William Peter Blatty, qui a écrit le scénario du film original ainsi que le roman dorigine qui a inspiré tout lunivers de lexorciste. La neuvième configuration elle-même na pas de lien direct avec le premier film dExorcist, mais elle fait partie de ce qui est maintenant connu sous le nom de "Blattys Trilogy of Faith" - avec The Exorcist et The Exorcist III servant les deux autres films de la trilogie de Blatty.

Le film voit le colonel Hudson Kane (Stacy Keach) arriver dans un hôpital psychiatrique pour le personnel militaire traumatisé. Kane devient immédiatement fasciné par un patient nommé le capitaine Billy Cutshaw (Scott Wilson), qui devait aller sur la lune mais a eu une dépression nerveuse sur la rampe de lancement.

Blatty a initialement présenté le film aux studios comme une suite de LExorciste et a déclaré dans des interviews que Cutshaw, lastronaute qui a subi une dépression nerveuse dans ce film, est censé être le même astronaute que Regan dit "vous allez mourir là » dans le premier film dExorcist.

LExorciste III a été écrit et réalisé par William Peter Blatty - encore une fois, qui a écrit le scénario du film original ainsi que le roman dorigine. Cest le troisième volet de "Blattys Trilogy of Faith". Ce film a été conçu à lorigine en 1983 par Blatty avec laide du réalisateur de LExorciste, William Friedkin. Lorsque Friedkin a quitté le projet, Blatty la transformé en un roman à succès, intitulé Legion, avant daccepter de diriger ladaptation hollywoodienne.

LExorciste III suit le lieutenant William F. Kinderman (George C Scott). Cest le même personnage qui a enquêté sur les morts dans le film original, LExorciste. Il enquête maintenant sur une nouvelle série de meurtres qui portent tous les marques dun tueur en série, connu sous le nom de Gemini Killer, qui a été arrêté et condamné à mort 15 ans plus tôt – exactement au même moment où Regan était possédé dans le premier film. Jason Miller reprend son rôle du père Ted Karras dans ce film.

Les deux prochains films de notre liste sont deux versions différentes du même film.

Ce film suit un jeune père Merrin, interprété par Stellan Skarsgard, aux prises avec sa foi tout en travaillant sur une fouille archéologique en Afrique. Lautre film, Dominion, a été tourné en premier, sous la direction de Paul Schrader. Mais les dirigeants de la société de production Morgan Creek ont vu le montage final de Dominion et ont craint quil ne bombarde et ont ordonné de vastes reprises. Renny Harlin a été chargé de diriger les reprises et de mettre en place une version différente du film.

Exorcist: The Beginning a fini par recevoir des critiques absolument horribles, ce qui a conduit à la sortie de la version originale de Schrader lannée suivante.

Comme Exorcist: The Beginning, ce film suit le Père Merrin, à nouveau interprété par Stellan Skarsgard. Il se bat contre le démon connu sous le nom de Pazuzu après avoir découvert une chambre sacrificielle sous une église enterrée en Afrique. Il convient de noter que ce deuxième film diffère de Lexorciste: le début en changeant qui est finalement possédé à la fin du film, et il se concentre davantage sur le traumatisme du père Merrin de la Seconde Guerre mondiale.

William Peter Blatty a largement préféré cette version. il a fait référence à Exorcist: The Beginning comme lun des moments les plus humiliants de sa carrière, même sil ny était pas vraiment impliqué.

Fox a produit une série télévisée Exorcist qui a duré deux saisons. Lémission traite de deux prêtres, le père Tomas Ortega (Alfonso Herrera) et le père Marcus Keane (Ben Daniels), alors quils enquêtent sur des cas de possession démoniaque. La série inclut finalement le démon Pazuzu – vu ailleurs dans les films Exorcist – et présente les personnages Chris (Sharon Gless) et Regan MacNeil (Geena Davis) du premier film, bien quils soient interprétés par différentes actrices.

OK, voici donc la version en un coup dœil du guide ci-dessus, mais sans spoilers. Il sagit dun ordre de visionnage qui répertorie le moment où les films Lexorciste sont sortis en salles et le moment où le spectacle a fait ses débuts, en commençant par la première entrée jusquà la plus récente.

LExorciste (1973 - film)

LExorciste II : LHérétique (1977 - film)

La Neuvième Configuration (1980 - film)

LExorciste III (1990 - film)

Exorcist : The Beginning (2004 - film)

Dominion: Prequel to the Exorcist (2005 - film)

LExorciste (2016 à 2017 - émission télévisée)

Nous avons expliqué en haut pourquoi il est difficile de placer The Exorcist Universe dans lordre chronologique, mais cela peut être fait. Ce nest toujours pas la meilleure façon de regarder.

Exorcist : The Beginning (2004 - film)*

Dominion: Prequel to the Exorcist (2005 - film)*

LExorciste (1973 - film)

La Neuvième Configuration (1980 - film)**

LExorciste II (1977 - film)

LExorciste III (1990 - film)

LExorciste (2016 à 2017 - émission télévisée)

A noter :

1. *: Exorcist: The Beginning est le résultat de reprises de Dominion: Prequel to the Exorcist. Les deux films présentent bon nombre des mêmes acteurs et scènes, vous ne voudrez donc peut-être pas les regarder tous les deux. Pour ce que ça vaut... Dominion: Prequel to the Exorcist est mieux commenté, mais ni lun ni lautre na été particulièrement bien reçu.

2. **: La neuvième configuration se déroule à la fin de la guerre du Vietnam, elle précède donc LExorciste II, qui se déroule en 1977.

Le premier film dExorcist est basé sur un roman de William Peter Blatty, qui a également écrit le scénario du film. Mais la neuvième configuration marque les débuts de réalisateur de Blatty. Il a présenté le film aux studios comme une suite de LExorciste. Blatty a également écrit et réalisé The Exorcist III, ce qui en fait le troisième volet de ce qui est maintenant connu sous le nom de "Blattys Trilogy of Faith". Le troisième film a été conçu à lorigine en 1983 par Blatty et est basé sur son roman à succès, Legion.

LExorciste (1973 - film)

La Neuvième Configuration (1980 - film)

LExorciste III (1990 - film)

