Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - The Purge Universe est lune des franchises de films dhorreur les plus réussies de tous les temps.

Le film original, The Purge, qui a fait ses débuts en 2013, a rapporté 90 millions de dollars au box-office américain avec un budget de seulement 3 millions de dollars. Cétait assez bon pour quil engendre un univers composé de trois suites, une préquelle et même une série télévisée. À lheure actuelle, lensemble de la franchise a rapporté plus de 6,2 milliards de dollars dans le monde.

Le synopsis derrière The Purge Universe se concentre sur une version alternative des États-Unis - où une fois par an, pour un jour seulement, tous les crimes sont rendus légaux. Rendant peut-être la situation encore plus effrayante, la plupart des purgeurs (cest-à-dire les gens qui tuent tous dans cette réalité dystopique) portent des masques grotesques tout en commettant leurs actes de violence. Les films ont également tendance à se concentrer sur un groupe de personnages qui se préparent et tentent de survivre à la période de purge de 24 heures.

Au cours de cinq films et dune série télévisée, vous en apprendrez beaucoup plus sur lorigine de la purge, y compris qui la déclenchée et pourquoi.

Le cinquième film de la franchise, The Forever Purge, vient de sortir. Cest donc le moment idéal pour découvrir comment regarder tous les films dans lordre des événements. Voici donc un ordre chronologique pour The Purge Universe. Si vous préférez regarder par date de sortie, nous avons inclus cette commande en bas.

REMARQUE : IL PEUT Y AVOIR DES SPOILS CI-DESSOUS.

squirrel_widget_5784498

Le premier film dans lordre de visionnage de Pocket-lint est en fait la quatrième entrée de la franchise. La première purge montre les événements de, vous lavez deviné, la première purge. Le film révèle quun nouveau parti politique, connu sous le nom de New Founding Fathers of America, a émergé et a remporté la présidence des États-Unis.

Le film fait suite à la première Purge expérimentale en 2017. Il se limite à Staten Island à New York. Cest lidée de la sociologue Dr May Updale (Marisa Tomei), qui promet que cela aidera à sauver le pays, car cest le seul moyen pour les gens de laisser échapper leur colère refoulée. Lhistoire se concentre sur un baron de la drogue nommé Dmitri (Ylan Noel), ainsi que sur son frère et sa sœur Isaiah (Joivan Wade) et Nya Charm (Lex Scott Davis), alors quils tentent de survivre.

Mais le gouvernement leur rend les choses difficiles, car il envoie des gens pour inciter à la violence et au meurtre lors de la première purge.

squirrel_widget_5784648

Le tout premier film Purge se déroule en fait en 2022 et suit les événements de la sixième purge. Lhistoire est centrée sur James Sandin dEthan Hawke, un concepteur de systèmes de sécurité qui a fait une carrière lucrative dans les maisons à lépreuve des purges. Nous suivons la famille de Sandin alors quelle ferme sa propre maison et attend la fin de la purge. Mais les choses empirent lorsque le fils de Sandin, Charlie (Max Burkholder), laisse entrer un homme blessé dans la maison.

squirrel_widget_5784768

The Purge: Anarchy reprend un an après le premier film, The Purge, et voit le début dune résistance prendre forme contre la purge annuelle.

Il souvre sur des manifestants anti-purge, dont Dwayne (Edwin Hodge), létranger qui a été admis dans la maison des Sandin dans le premier film. Il détourne le système de radiodiffusion du gouvernement pour dénoncer la purge. Le film suit ensuite Eva Sanchez (Carmen Ejoga) et sa fille de 17 ans Cali (Zoe Soul) alors quelles tentent de survivre à la purge avec laide de Leo Barnes (Frank Grillo), un sergent de police de Los Angeles qui se venger dans la purge.

La série télévisée Purge a été diffusée pendant deux saisons sur le réseau américain. Chaque saison couvre une purge différente.

La première saison se déroule dans ce qui serait 2027 dans The Purge Universe et suit différents personnages dune petite ville essayant de survivre à la nuit. La deuxième saison suit un nouvel ensemble de personnages et innove en montrant comment les événements se déroulent le lendemain de la purge annuelle. Il ny a pas de période concrète pour la deuxième saison, mais elle se déroule entre la première saison et le prochain film de notre commande, The Purge : Election Year.

Un bonus pour ceux qui réussissent tout au long de la série : vous pouvez voir Ethan Hawke reprendre son rôle lors dun flashback dans le dernier épisode de la saison deux.

squirrel_widget_5784888

Lannée électorale a lieu en 2040 et voit les événements de la 25e Purge. Le film montre que le parti politique qui a lancé The Purge, les New Founding Fathers of America, a commencé à perdre son emprise sur le pouvoir. Lorsquune candidate anti-purge, Charlene Roan (Elizabeth Mitchell), semble sur le point de remporter la présidence, les nouveaux pères fondateurs révoquent limmunité dont jouissent les personnalités politiques pendant la purge annuelle et prévoient de tuer Roan.

Heureusement, le chef de la sécurité de Roan est Leo Barnes de Frank Grillo, qui reprend son rôle de The Purge Anarchy. Edwin Hodge reprend également son rôle des deux premiers films et mène désormais une résistance de purge souterraine.

squirrel_widget_5784978

Le film le plus récent est aussi le dernier film de la franchise, chronologiquement. Le film met en vedette Ana De La Reguera, Tenoch Huerta et Josh Lucas.

La purge pour toujours reprend huit ans après les événements de lannée électorale. Cela fait également huit ans que Charlene Roan est devenue présidente, mais les nouveaux pères fondateurs ont remporté les dernières élections et rétabli la purge annuelle. Mais quand ils disent que la purge est terminée cette année, les purgeurs ne sarrêtent pas.

OK, voici donc la version en un coup dœil du guide ci-dessus, mais sans spoilers.

La première purge (2018 - film)

La Purge (2013 - film)

La purge : lanarchie (2014 - film)

La Purge (2018 à 2019 - émission télévisée)

La purge : lannée électorale (2016 - film)

La purge pour toujours (2021 - film)

Voici un ordre de visionnage qui répertorie le moment où les films Purge sont sortis en salles et le moment où lémission a fait ses débuts, en commençant par la première entrée jusquà la plus récente.

La Purge (2013 - film)

La purge : lanarchie (2014 - film)

La purge : lannée électorale (2016 - film)

La première purge (2018 - film)

La série télévisée Purge (2018 à 2019 - émission télévisée)

La purge pour toujours (2021 - film)

Alors peut-être que vous aimerez nos guides de visionnage de commande de films :

Nous avons également ces rumeurs sur les films à venir :