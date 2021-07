Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - CNN, un réseau dinformation câblé populaire aux États-Unis, lance un service de streaming payant appelé CNN+.

De nombreux détails manquaient dans lannonce initiale de CNN, y compris toute mention du coût du service, donc Pocket-lint prévoit de mettre à jour ce guide au fil du temps avec les dernières informations à mesure que nous lapprenons. Pour linstant, cependant, voici tout ce que lon sait jusquà présent sur CNN+ (également appelé CNN Plus).

Dans un communiqué de presse , CNN a annoncé son prochain service de streaming, CNN+, et a déclaré quil sera conçu pour compléter "les principaux réseaux linéaires et plates-formes numériques de CNN pour servir les superfans de CNN, les junkies de linformation et les fans de programmes de non-fiction de qualité". CNN a également décrit CNN+ comme un "service autonome direct au consommateur" qui sera "séparé et distinct de CNN, CNN International, HLN et des chaînes de télévision linéaires CNN en Espanol".

CNN+ fera ses débuts au cours du premier trimestre 2022.

CNN na pas encore annoncé dinformations sur les prix de CNN+.

Selon Variety , la société étudie toujours le coût, mais apparemment, il ny aura pas de niveau de service financé par la publicité au lancement.

Le service de streaming de CNN ne sera lancé quaux États-Unis.

CNN a déclaré que CNN+ proposera les types de contenu suivants à regarder au lancement...

Cela comprendra :

Une bibliothèque "profonde" de non-fiction, de programmation longue Saisons passées des séries et films originaux de CNN tels que Anthony Bourdain: Parts Unknown et Stanley Tucci: Searching for Italy Nouvelles séries et films originaux développés pour CNN+ CNN les dévoilera plus tard en 2021

Cela comprendra :

Huit à 12 heures de programmation quotidienne en direct « Plongées profondes dactualité et contenu de style de vie » déminents talents de CNN Vous pouvez également vous attendre à "plusieurs nouveaux visages", a déclaré CNN

Il y aura un composant "communauté" pour que les abonnés se connectent directement avec des présentateurs et des experts dans des "conversations en temps réel", a déclaré CNN.

CNN prévoit de continuer à avoir une seule application : lapplication mobile CNN . Cest donc là que les abonnés de CNN+ accéderont à la programmation de CNN+, tandis que les abonnés à la télévision payante pourront également y vivre leur expérience TVE. (Les abonnés à la télévision payante peuvent également sabonner à CNN+ pour accéder à la programmation complète de CNN+ au même endroit.)

Si vous ne vous abonnez pas, lapplication de CNN (et CNN.com) restera une ressource distincte et gratuite permettant aux gens dobtenir leurs nouvelles. Vous ne pouvez tout simplement pas regarder le contenu de CNN+.

CNN a déclaré que des détails supplémentaires seraient publiés avant le lancement. Pour plus dinformations, visitez cnnplus.com .