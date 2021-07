Date de sortie de la saison 3 de Succession, comment regarder et rattraper son retard

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lorsque le rideau sest fermé sur la saison 2 de Succession - oh, cette fin - les observateurs passionnés attendaient avec impatience la saison 3. Heureusement, après un retard dû aux circonstances mondiales, cette attente est maintenant presque terminée, avec la saison 3 de Succession arrivant plus tard en 2021.

Ne vous inquiétez pas, pas de spoilers ici, juste toutes les informations sur comment, où et quand regarder Succession saison 3 …

La bande-annonce officielle est sortie le 6 juillet – vous pouvez la regarder ci-dessous – allant jusquà dire « cet automne » (cest lautomne, lecteurs britanniques).

Il ny a pas encore de date précise, mais cela ne peut pas être avant la fin septembre, avec une rumeur "T4" pointant vers une probabilité plus forte dune date de diffusion en octobre.

Succession, étant une émission de réseau originale de HBO, sera diffusée sur HBO Max pour le public américain. Cest 14,99 $ par mois sans publicité (ou 9,99 $ par mois avec publicité).

À lheure actuelle, cependant, HBO Max nest pas disponible dans dautres territoires en dehors des États-Unis. Comme cela sest produit dans le passé, nous nous attendrions à des accords avec dautres éditeurs et réseaux.

Au Royaume-Uni, ce sera probablement Sky, avec Now hébergeant également la série à diffuser à la demande - qui est également accessible à partir dautres sources en dehors de Sky, telles que BT TV ou, en effet, via divers décodeurs et clés de streaming. .

Les deux premières saisons comportaient chacune 10 épisodes chacune, nous prévoyons donc que la saison 3 de Succession suivra le même format avec 10 autres épisodes. Cela devrait porter le nombre total à 30 - et il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire dans ce laps de temps.

Eh bien, nous avons dit pas de spoilers. Tout ce que nous avons à faire pour le moment, cest cette bande-annonce, publiée ci-dessus, qui présente tous nos personnages préférés à divers stades de leffondrement, ainsi que des rattrapages familiaux sur qui, en effet, sera le successeur de Waystar Royco. Probablement personne si Logan Roy a ce quil veut. Pauvre vieux Shiv, hein ?

Succession saison 1 est disponible sur Blu-ray si vous voulez le format de disque de la plus haute qualité. Cependant, la saison 2 na jamais été publiée sur un disque 4K et na été regroupée que sous la forme dun ensemble de DVD des saisons 1 et 2 .

De plus en plus, bien sûr, ne pas posséder de support physique et diffuser en continu vos émissions préférées fait partie intégrante de lexpérience de visionnage. Ce nest pas différent pour Succession, qui est disponible dans une multitude dendroits à des fins de rattrapage.

Si vous êtes un client Now avec un forfait dabonnement Entertainment, les saisons 1 et 2 sont toutes deux disponibles pour regarder sans frais supplémentaires en dehors de votre abonnement existant (cest 9,99 £ par mois, 5 £ supplémentaires par mois pour Boost pour améliorer la qualité en Full HD (1080p) - il ny a pas doption pour regarder en 4K).

Si vous souhaitez regarder des épisodes spécifiques ailleurs, Apple TV, Amazon Prime Video, YouTube et Google Play TV & Movies proposent plutôt le paiement par téléchargement, ce qui signifie que la 4K est possible. Cependant, à environ 1,89 £ / 1,99 $ par épisode, un abonnement en streaming serait un moyen plus abordable de se gaver des saisons précédentes – bien quen résolution inférieure.

Ce nest pas encore responsable. Mais étant donné lampleur des deux premières saisons et la forte base de fans, si le nombre de téléspectateurs de la saison 3 est suffisamment élevé, nous nous attendons fortement à ce que la saison 4 de Succession soit sur les cartes.

Mais nanticipons pas tout de suite, car il reste encore 10 épisodes de tumulte et de comédie à traverser plus tard en 2021...