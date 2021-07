Peacock diffusera de nouveaux films Universal et DreamWorks pour la première fois à partir de 2022

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Peacock est devenu une option de service de streaming vidéo plus attrayante aux États-Unis, grâce à un nouvel accord signé avec Universal.

À partir de 2022, les sorties en salles dUniversal arriveront en exclusivité sur Peacock au plus tard quatre mois après leur sortie en salles. Laccord pluriannuel comprend des titres Universal ainsi que des titres de DreamWorks, Illumination et Focus Films. Dans le cadre de laccord, les nouvelles versions se dirigeront non seulement vers Peacock en premier, mais également pendant les quatre derniers mois de la fenêtre traditionnelle de paiement unique de 18 mois. Pay-one fait référence aux premiers droits à diffuser après la sortie initiale.

Au cours de la période de 10 mois entre ces deux fenêtres, les titres seront disponibles sur dautres services de streaming vidéo, permettant à « de multiples publics sur une variété de services de streaming de découvrir la liste de films primée et acclamée par la critique », les sociétés ont annoncé le 6 juin 2021.

Enfin, dans le cadre de laccord Peacock-Universal annoncé jeudi, Universal produira également des sorties exclusives pour Peacock. Mais laspect le plus excitant de laccord est que certaines des versions les plus attendues de 2022 arriveront en premier à Peakcock, telles que Jurassic World: Dominion et Minions: The Rise of Gru.

Pour voir comment Peacock se compare aux autres services de streaming vidéo disponibles aux États-Unis, consultez notre guide détaillé.