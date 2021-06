Procurez-vous tous Game of Thrones avec une excellente offre Prime Day

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cela fait peut-être un petit moment que Game of Thrones est terminé, mais si vous navez toujours jamais regardé la série fantastique épique, vous avez probablement remarqué que ses coffrets peuvent être coûteux.

Heureusement, cependant, il existe une réduction Amazon Prime Day sur toute la série de Game of Thrones qui peut vous rapporter toute la série à un prix inférieur à la normale.

Pour une expérience visuelle parfaite, vous pouvez vous procurer la version Blu-ray 4K du coffret, qui passe de 200 £ à seulement 135,99 £ sur Amazon UK, tandis quaux États-Unis, vous pouvez lobtenir pour 153,99 $ au lieu de 254,99 $ .

Si vous navez pas de téléviseur 4K ou si vous navez pas envie de ce prix certes encore élevé, vous pouvez opter pour la version Blu-ray normale de la série, qui a toujours lair très nette. Au Royaume-Uni, il est passé de 79,99 £ à 67,99 £ , tandis quaux États-Unis, il est à 115,99 $ contre 204,99 $ .

Enfin, la version DVD standard de la série est également bien remise, passant de 74,99 £ à 54,39 £ au Royaume-Uni et de 169,99 $ à 116,52 $ aux États-Unis.

Bien sûr, vous avez peut-être déjà vu la série et souhaitez plus daction, ou vous attendez de la regarder jusquà ce que vous ayez terminé les livres sources – auquel cas nous avons également de bonnes nouvelles. Le coffret complet de tous les livres publiés jusquà présent dans le Chant de glace et de feu est également à prix réduit pour Prime Day.

Au Royaume-Uni, il est à 24,50 £ , tandis quaux États-Unis, vous pouvez lobtenir pour seulement 26,93 $ , ce qui en fait un moyen très rentable dexplorer Westeros.

Écrit par Max Freeman-Mills.