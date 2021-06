Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - LEuro 2020 aura peut-être lieu un an plus tard que prévu, mais cela ne signifie pas que la qualité en sera moins bonne - et cela inclut la qualité de votre image lors de la diffusion en continu.

Pour cette compétition, la BBC diffusera un certain nombre de jeux en 4K/UHD. Et étant donné les restrictions en cours concernant les fans de matchs, plus de gens que jamais viseront à atteindre létalon-or de résolution.

À condition que vous puissiez vous échapper de votre bureau et que vous ayez la bonne configuration TV, vous pourrez profiter de chaque coup de pied dans des détails impressionnants - une consolation mineure de ne pas être autorisé à rester dans des parcs de fans bondés, à jeter votre boisson en lair quand LAngleterre marque (ou concède).

Dans cette explication rapide, nous vous expliquerons quels jeux reçoivent le traitement UHD, ainsi que quels téléviseurs et appareils de diffusion en continu prendront en charge la fonctionnalité via lapplication BBC iPlayer.

En supposant que vous ayez la bonne configuration et le bon équipement, que nous détaillerons plus en détail ci-dessous, vous devriez pouvoir expérimenter gratuitement 22 jeux en UHD et HDR pendant le tournoi.

Ce nest pas lintégralité de lallocation de 25 matchs de la BBC et, à lheure actuelle, on ne sait pas quels sont les trois matchs qui manqueront à la couverture de haute qualité. Après un week-end daction douverture impressionnant, voici les jeux que nous savons actuellement que les fans pourront voir en UHD :

Ecosse v République tchèque - Lundi 14 juin à 14h00

Espagne v Suède - Lundi 14 juin à 20h00

Vous trouverez ci-dessous le reste de la liste des matches de la phase de groupes de la BBC :

Finlande v Russie - Mercredi 16 juin à 14h00

Turquie v Pays de Galles - Mercredi 16 juin à 17h00

Pays-Bas v Autriche - Jeudi 17 juin à 20h00

Suède v Slovaquie - Vendredi 18 juin à 14h00

Croatie v République tchèque - Vendredi 18 juin à 17h00

Hongrie v France - Samedi 19 juin à 14h00

Espagne v Pologne - Samedi 19 juin à 20h00

Finlande v Belgique - Lundi 21 juin à 20h00

Russie v Danemark - Lundi 21 juin à 20h00

Croatie v Ecosse - Mardi 22 juin à 20h00

République tchèque v Angleterre - Mardi 22 juin à 20h00

Allemagne v Hongrie - Mercredi 23 juin à 20h00

Portugal v France - Mercredi 23 juin à 20h00

Heureusement, la BBC a déjà fait le travail pour déterminer si vous avez le bon téléviseur ; consultez cette liste exhaustive de téléviseurs compatibles pour le contenu BBC UHD .

Pour ceux qui ne voient pas leur modèle de téléviseur répertorié, il existe dautres pistes à explorer. Les appareils de streaming Fire TV et Roku sortis en 2019 ou avant sont capables de fournir les détails époustouflants de lUHD - à condition que votre téléviseur soit compatible 4K, bien sûr - et peuvent facilement se brancher directement sur un port HDMI.

Nous devons également mentionner quun facteur important dans la diffusion de contenu UHD est une connexion Internet haut débit. La BBC note que vous aurez besoin dau moins 24 Mbps pour 4K, ou, alternativement, de 12 Mbps pour une « expérience réduite ». Naturellement, avoir de nombreux appareils connectés à votre réseau en même temps peut également être problématique, donc, comme toujours, plus la vitesse est élevée, mieux vous vous portez.

Pour ceux qui envisagent de regarder des matchs via lapplication iPlayer sur Sky Q, la BBC a malheureusement indiqué que lUHD ne serait pas pris en charge. La version du navigateur de lapplication iPlayer naffichera pas non plus le contenu UHD (pas de chance pour ceux qui regardent sur un moniteur).

1. Dirigez-vous vers « Paramètres » dans le BBC iPlayer.

2. Sélectionnez « Paramètres et aide ».

3. Choisissez Qualité vidéo.

4. Choisissez « Meilleure qualité » parmi les options.

Alternativement, si votre téléviseur prend en charge lapplication iPlayer et le contenu UHD, vous devriez automatiquement avoir la possibilité de lire UHD ou un flux standard lors de la sélection dun jeu dans le menu.

Cela apparaîtra en même temps que loption de regarder en direct ou depuis le début.

Écrit par Conor Allison.