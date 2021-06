Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le service de streaming vidéo Paramount+ introduira un plan financé par la publicité le 7 juin 2021 qui coûte la moitié du prix de son plan premium.

Au prix de 5 $ par mois, le forfait dit « Essentiel » offrira des publicités et moins de contenu. Le plan premium de 10 $ propose une couverture des nouvelles locales et nationales via CBSN et CBS en direct, mais le plan Essential noffrira que des nouvelles nationales via CBSN. Le plan premium de 10 $ a également une couverture plus sportive, ainsi quune prise en charge des téléchargements hors ligne. Mais les deux plans ont "des dizaines de milliers dépisodes télévisés et de films", y compris des originaux.

Gardez à lesprit que les abonnés du niveau premium de 10 $ voient certaines publicités, mais elles sont limitées à la programmation télévisée en direct et à une poignée de séries. En parlant de télévision en direct, le plan Essential à 5 $ ne donnera pas accès à votre chaîne CBS en direct locale. Si vous êtes confus, nous ne vous en blâmons pas. Heureusement, Paramount+ détaille toutes les nuisances et différences de ses plans sur cette page FAQ.

Une dernière chose à noter : le niveau de 5 $ est conçu pour remplacer un ancien niveau de 6 $ qui a été maintenu en place lorsque ViacomCBS a renommé CBS All Access to Paramount+ au printemps dernier . Il a démarré avec le plan premium à 10 $ par mois et il avait un plan commercial limité à 6 $ par mois.

Si vous êtes actuellement sur le plan de 6 $, vous pouvez continuer à lutiliser si vous le souhaitez. Mais si vous optez pour le nouveau forfait Essential à 5 $, vous ne pouvez pas revenir en arrière.

Écrit par Maggie Tillman.