Les meilleurs films sous-marins à regarder avant de regarder Vigil

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a un nouveau thriller venant des créateurs deLine of Duty – lune des émissions les plus regardées de la BBC – et il sappelle Vigil.

Laction est centrée sur le HMS Vigil, lorsque la disparition dun chalutier écossais et la mort sur le Vigil rapprochent la police, la marine et les services de sécurité.

La nouvelle émission mettra en vedette Suranne Jones (Coronation Street, Doctor Foster), Martin Compston (Line of Duty) et Rose Leslie ("tu ne sais rien Jon Snow") et doit être diffusée sur BBC One à partir du 29 août 2021.

Mais avant dy arriver, vous voudrez vous assurer dêtre complètement immergé dans les meilleurs films sur les sous-marins.

Rien ne vous rapproche aussi près du bord de la folie que Das Boot de Wolfgang Peterson. Il sagit de léquipage du U-96 et du sous-marin allemand dans lAtlantique en 1941. Il explore la division entre lidéologie et le cynisme autour de la guerre, lexcitation et la peur de laction, ainsi que le sentiment denfermement qui accompagne le fait dêtre à bord dun sous-marin. . Ce nest pas seulement un grand film sous-marin, cest un grand film de guerre. Comme Downfall, cest un film à regarder dans sa version originale en allemand car cest tellement mieux que la version doublée en anglais.

U-571 raconte lhistoire de la capture dune machine de chiffrement Enigma par lUS Navy. Ce conte fictif vous plonge dans de nombreuses actions sous-marines avec une distribution de la liste A : Matthew McConaughey, Bill Paxton, Harvey Keitel. Situé en 1942, lintrigue a attiré la critique car elle est présentée comme la première capture dune machine Enigma; en fait, le destroyer britannique HMS Bulldog a capturé la première machine Enigma du U-110 en mai 1941. Pourtant, cest un excellent film sous-marin.

Situé en 1961, cest lapogée de la guerre froide et le K19 est le premier sous-marin nucléaire lanceur dengins de lUnion soviétique. Cest lhistoire dun sous-marin soviétique, basée sur des événements historiques avec de grandes performances de Harrison Ford et Liam Neeson. Si vous navez pas peur des radiations, vous pourriez lêtre après avoir regardé.

Probablement le livre de Tom Clancy le plus célèbre et certainement lun des meilleurs films, il a un casting de stars, dirigé par Sean Connery dans le rôle du capitaine Marko Ramius avec son accent écossais-russe, Alec Baldwin dans le rôle de Jack Ryan, lagent de la CIA envoyé à comprendre exactement ce qui se passe avec Octobre rouge. Cest un thriller classique de la guerre froide. « Vérifiez la plage de la cible, un seul ping. »

Crimson Tide oppose le capitaine Gene Hackman à XO Denzel Washington dans un thriller tendu à bord de lUSS Alabama, un sous-marin lanceur de missiles balistiques. En proie à des problèmes de communication et à des attaques répétées de sous-marins russes, laction tourne autour dune décision simple : lancer ou non les missiles balistiques.

Hunter Killer a lavantage sur certains des autres sous-films de cette liste en ce quil est plus récent, donc plus rapide et plus bourré daction. Lintrigue ne dévie pas trop, mais sans guerre froide sur laquelle sappuyer, cest plutôt une faction voyou en russe qui pousse les États-Unis à agir. Gary Oldman, Gerard Butler et Toby Stephens apportent le poids hollywoodien, même si tout cela est un peu tiré par les cheveux.