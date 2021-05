Meilleure commande de films de Tom Clancy: Comment regarder le Ryanverse

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lorsque Marvel a présenté ses projets pour le MCU , cela a fait honte à de nombreuses franchises. Rien nest aussi toujours bien exécuté et les différents films et émissions de télévision qui sont sortis des personnages de Tom Clancy en sont un parfait exemple.

Cela signifie malheureusement que quelle que soit votre approche du Ryanverse - comme les films de Jack Ryan sont appelés - ou de lunivers élargi de Tom Clancy, vous allez beaucoup sauter.

Cela vaut la peine de dire, cependant, quil ny a pas de remplisseurs ici: ils se tiennent tous debout, mais il ny a quune seule approche logique pour les regarder:

Lordre de sortie a certains avantages, car vous pouvez simplement regarder et profiter de la balade.

The Hunt for Red October est le meilleur point de départ de la série. Situé dans la guerre froide - novembre 1984 - il raconte lhistoire de la disparition doctobre rouge. Alors que la CIA ne sait pas vraiment ce qui se passe, Jack Ryan (Alec Baldwin) pense quil la compris et lanalyste se retrouve en première ligne. Surtout, The Hunt for Red October nous présente lamiral James Greer (James Earl Jones), un personnage central du Ryanverse. Cest un grand thriller, mais Marko Ramius de Sean Connery avec son accent écossais-russe vole la vedette.

Il y a un changement de personnage principal avec Harrison Ford jouant Jack Ryan dans Patriot Games, mais cest vraiment la suite de Red October, avec James Earl Jones jouant toujours à Greer. Patriot Games porte son attention sur le terrorisme international - avec lIRA à lhonneur. Jack Ryan est techniquement un analyste à la retraite de la CIA dans Patriot Games, mais il est bientôt attiré.

Clear and Present Danger vient peu de temps après Patriot Games, conservant Harrison Ford et James Earl Jones dans leurs rôles de Ryan et Greer, tout en ayant le même réalisateur et producteur - donc une vraie suite. Lhistoire se faufile autour de la guerre contre la drogue, nous présente John Clark (Willem Defoe) et Domingo Chavez (Raymond Cruz), tous deux personnages importants des romans de Clancy. Il voit également Jack Ryan comme directeur adjoint (par intérim) de la CIA (renseignement). Lun des rivaux de Ryan au sein de la CIA dans le film est Bob Ritter (Henry Czerny) - souvenez-vous du nom, car il réapparaît plus tard.

Sum of All Fears raconte lhistoire dun complot visant à utiliser une bombe nucléaire perdue dans un acte de terreur, tout en augmentant les tensions entre les États-Unis et la Russie. Cest une confrontation de style classique de la guerre froide, mais qui se déroule en 2002. Cest une réinitialisation pour Jack Ryan aussi, avec Ben Affleck entrant dans le rôle, de retour en tant que jeune analyste de la CIA - tout à fait la rétrogradation de Clear and Present Danger - et de retour dans les premières étapes de sa relation avec la future épouse Cathy (Bridget Moynahan). John Clark est de retour en train de faire ce que Clark fait, mais est maintenant joué par Liev Schreiber.

Shadow Recruit est une autre réinitialisation de lhistoire de Jack Ryan, présentant Chris Pine au rôle principal - mais il nest pas non plus basé directement sur un roman, contrairement aux autres films de la liste. Cest une autre tournure sur une histoire dorigine de Jack Ryan, car il est de retour en tant quanalyste pour la CIA qui se retrouve plongé dans le travail de première ligne (pour la troisième fois) et profite à nouveau dune relation florissante avec Cathy, maintenant jouée par Keira Knightley. Bien que ce soit un travail frais, Colm Feore apparaît à la fois dans Shadow Recruit et Sum of All Fears, mais jouant des rôles différents.

Without Remorse est lhistoire dorigine de John Kelly / Clark, le personnage qui est apparu dans Clear and Present Danger et Sum of All Fears - mais maintenant joué par Michael B Jordan dans la version Amazon 2021. Without Remorse ramène Bob Ritter (maintenant joué par Jamie Bell) et présente Karen Greer, la nièce de James Greer, qui nexiste pas dans les romans. On sattend à ce que ces rôles soient repris dans un film Rainbow Six.

La scène post-crédit dans Without Remorse voit John Kelly / Clark parler à Bob Ritter, disant quil veut mettre en place une équipe multinationale de lutte contre le terrorisme appelée Rainbow. La description correspond à celle du roman Rainbow Six Tom Clancy et donnerait une chance de ramener Domingo Chavez (de Clear and Present Danger), qui est un chef déquipe dans le livre Rainbow Six. Rainbow Six a été linspiration pour les jeux vidéo du même nom et pourrait donner à Amazon un pont vers sa série Jack Ryan car Ryan et Clark interagissent beaucoup dans les livres.

Dans les romans de Tom Clancy, Jack Ryan va jusquau sommet et devient président. Il sest juste produit quen 1997, Harrison Ford a joué le rôle de président dans Air Force One. Il est presque impossible de séparer son personnage - James Marshall - des films de Jack Ryan qui sont venus juste quelques années auparavant, on a donc limpression de faire partie du package. Insérez-le après Clear and Present Danger pour terminer le festival Harrison Ford - cest un grand thriller qui vaut la peine dêtre regardé.

La série télévisée Jack Ryan dAmazon est également une offre riche et pour les fans de Clancy, elle vaut la peine dêtre regardée.

Jack Ryan (John Krasinski) est de retour en tant quanalyste de la CIA et tombe sur des virements bancaires suspects qui le ramènent au front, encore une fois, le modèle que nous voyons dans Octobre rouge, Sum of All Fears et Shadow Recruit. Il fait équipe avec James Greer (Wendell Pierce) et a maintenant Abbie Cornish comme sa future épouse Cathy. Des personnages familiers, mais il ny a pas de chevauchement avec les films (à part larc de lhistoire du personnage) - cest juste une grande action de Jack Ryan.

La deuxième saison se déroule directement à partir de la première, ramenant les personnages dans une autre aventure cette fois centrée sur le Venezuela, et une intrigue de tissage pour rassembler tout le monde. Indépendamment de ne pas sintégrer dans les films, les saisons de Jack Ryan sont un régal visuel et audio.

Jack Ryan a été un succès majeur pour Amazon et la saison 3 a été commandée, mais elle a été retardée en raison de la pandémie, pense-t-on. Il a également été dit quil avait été renouvelé pour la saison 4 et quil devrait ramener les personnages principaux dans la série. Il y a très peu de nouvelles officielles et actuellement aucune date de sortie nest fixée pour la future série.

The Division est un univers distinct de Tom Clancy qui a jusquà présent été exploré à travers les jeux vidéo. Il y a, cependant, deux morceaux de télévision à connaître.

The Division Agent Origins est un court métrage promotionnel sur Amazon Video qui ne consiste quune seule mission pour sauver des otages et ce nest surtout quune scène de fusillade.

Il y a aussi un film The Division en préparation, qui a été signé par Netflix. Ce film mettra en vedette Jake Gyllenhaal et Jessica Chastain, sera réalisé par Rawson Marshall Thurber, avec Ellen Shanman alignée pour le scénario. Lintrigue suit les mêmes lignes que le jeu vidéo sur une pandémie virale propagée par le biais de largent liquide le vendredi noir et les conséquences qui ont vu les agents de la Strategic Homeland Division activés pour ramener les choses sous contrôle.

