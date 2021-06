Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Patrick Stewart a repris lun de ses rôles les plus emblématiques en 2020, avec la sortie de Star Trek: Picard sur CBS All Access (maintenant Paramount+ ).

La série télévisée voit lun des personnages les plus populaires de lunivers Star Trek – le capitaine de Stewart, Jean Luc Picard – forcé de revenir à laction après avoir démissionné de Starfleet et passé une décennie à gérer sa cave familiale. La première saison traitait de la destruction de Romulus et dun complot impliquant des humains synthétiques, mais ce complot sest assez bien terminé à la fin, ce qui signifie que la deuxième saison ira dans un espace inexploré.

Il existe également une liste de blanchisserie des anciens amis et camarades de bord de Picard qui sont revenus pour la première saison et pourraient être de retour pour la deuxième saison. En fait, la plus grande nouvelle à ce jour concernant la saison deux comprend le retour dun puissant méchant dans lunivers Star Trek. Voici ce que vous devez savoir.

REMARQUE : IL PEUT Y AVOIR DES SPOILS CI-DESSOUS.

La première saison de Star Trek: Picard traitait de deux événements qui étaient en fait des vestiges de différents films Star Trek dans le passé: la mort de Data en 2002 Star Trek: Nemesis (avec lequel Picard a lutté tout au long de la première saison) et la destruction de Romulus dans Star Trek de 2009 (qui a été utilisé pour présenter les humains synthétiques qui ont aidé à empêcher le sauvetage des réfugiés romuliens et a finalement préparé le terrain pour que Picard démissionne de Star Fleet).

Les synthés font lobjet dune interdiction et Picard est poussé à les aider à cause de deux jumeaux synthétiques liés à son vieil ami Data. Alerte spoiler: tout cela culmine lorsque Picard trouve la maison du créateur original de Data et devient lui-même un synthétique à la fin de la première saison pour empêcher sa propre mort. Cela nous amène à lendroit où nous avons quitté Picard pour la dernière fois : décoller sur le navire La Sirena avec un nouvel équipage de fortune, en route vers la nouvelle aventure qui nous attend.

Il a été annoncé que lêtre divin de John De Lancie, Q, fera une apparition dans cette deuxième saison de Picard – et le premier teaser montre même Q retournant à Picard et lui disant à quel point il lui a manqué. Nous ne savons pas grand-chose dautre sur le retour du personnage, mais la relation de longue date de Q avec Picard de la série The Next Generation, y compris son rôle dans lintroduction de lhumanité dans le collectif Borg, signifie que Q pourrait être essentiel à lintrigue de cette saison.

Peut-être que le plus grand aspect de la première saison de Picard a été de rattraper danciens personnages comme William Riker de Jonathan Frakes et Deanna Troi de Marina Sirtis. La deuxième saison se prépare pour plus de la même chose – avec le retour du personnage de Whoopi Golberg, Guinan .

LeVar Burton a confirmé quil avait au moins eu des discussions sur la reprise de son rôle de Geordi La Forge de The Next Generation. Ce nest pas officiel, mais ce serait excitant pour les fans de le revoir, car il était lun des rares personnages principaux de The Next Generation qui na pas été présenté dans la première saison.

Brent Spiner hésitait initialement à revenir en tant que Data pour la première saison de Picard parce quil pensait que son âge pourrait faire sentir le personnage synthétique sans âge, mais il la fait pour quelques scènes sélectionnées apparaissant dans la conscience de Picard. Dans le cadre de la première saison, cependant, il a également joué un autre personnage, Altan Inigo Soong, le fils du créateur de Data Noonian Soong et le frère humain de Data. Stewart a semblé laisser échapper que Spiner reviendrait pour la saison deux.

La première bande-annonce montrait la survivante des Borgs de Jeri Ryan, Seven of Nine, se réveillant confuse sans aucune technologie cyborg de son temps passé en tant que membre du collectif Borg. Cela pourrait être un petit aperçu de la façon dont Q affectera le monde autour de Picard au cours de la nouvelle saison.

Terry Matalas devrait succéder à Michael Chabon en tant que showrunner pour la deuxième saison de Picard. Chabon restera cependant scénariste et producteur. Pendant ce temps, Jonathan Frakes a été sélectionné pour réaliser deux épisodes de la prochaine saison. On ne sait pas si Frakes pourra reprendre son rôle de William Riker. Voici une ventilation de la distribution confirmée pour la saison deux de Star Trek : Picard :

Patrick Stewart dans le rôle de Jean Luc Picard

Alison Pill dans le rôle dAgnès Jurati

Isa Briones dans le rôle de Soji Asha

Evan Evagora dans le rôle dElnor

Michelle Hurd comme Raffi Musiker

Santiago Cabrera dans le rôle de Cristobal "Chris" Rios

Jeri Ryan dans le rôle de Seven of Nine

Orla Brady dans le rôle de Laris

Brent Spiner dans le rôle dAltan Inigo Soong

Whoopi Golberg dans le rôle de Guinan

John De Lancie comme Q

LeVar Burton comme Geordi Le Forge (non confirmé)

Il ny a pas encore de date de sortie pour la deuxième saison de Picard, bien que nous sachions que le tournage de la série a commencé en février 2021 après plusieurs retards dus à la pandémie. Cela devrait positionner la deuxième saison pour une date de sortie fin 2021 ou début 2022.

Le premier teaser de la deuxième saison de Picard sorti le 17 juin 2021. Découvrez-le ci-dessous

