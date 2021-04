Le service de télévision en direct de Hulu ajoute NFL RedZone avant la saison 2021

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Hulu et NFL ont conclu un accord qui verra NFL RedZone et NFL Network venir au service dabonnement à la télévision en direct de Hulu.

Hulu + Live TV gagnera les deux ajouts dici le 1er août 2021, juste à temps pour la saison 2021 de la NFL. Laccord comprend non seulement des jeux en direct, mais également des émissions comme Good Morning Football, NFL GameDay Morning, NFL Total Access et NFL Now, ainsi que des séries originales telles que A Football Life, NFL 360 et Americas Game. Le réseau NFL serait inclus dans le forfait de base de Hulu + Live TV, tandis que NFL RedZone sera proposé moyennant un coût supplémentaire.

Gardez à lesprit que Hulu nest pas le seul service de streaming à offrir du contenu NFL. Vous pouvez également regarder la programmation sportive via YouTube TV , Sling et FuboTV. NFL Network est inclus dans les abonnements de base pour tous ces services, mais NFL RedZone est toujours un module complémentaire pour les abonnés. Avec NFL RedZone, les abonnés regardent chaque match le dimanche après-midi pendant la saison régulière de la NFL. Cest le meilleur pour les fans de football.

Hulu + Live TV commence à 64,99 $ par mois aux États-Unis. Il est distinct de Hulu, un service de streaming à 5,99 $ par mois sans télévision en direct. Si vous utilisez Hulu avec Live TV comme service de diffusion en direct par défaut et que vous aimez la NFL, vous êtes probablement heureux de pouvoir tout regarder au même endroit.

Écrit par Maggie Tillman.