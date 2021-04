Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cela fait près de 30 ans que Jurassic Park a fait ses débuts, avec loriginal Jurassic Park de Stephen Spielberg en 1993. Ce film à la fois terrifié et ravi le public du monde entier et on pourrait dire quil a incité plusieurs générations denfants à devenir archéologues.

Bien sûr, il y a aussi une toute nouvelle série de films qui sont maintenant sortis, à commencer par Jurassic World en 2015. Aucun des derniers films de la série na encore été à la hauteur de la qualité de loriginal, mais ils sont tous toujours très amusants. La bonne nouvelle est que le prochain film - Jurassic World: Dominion, prévu pour 2022 - devrait voir le retour dune grande partie de la distribution de 1993, ce qui est extrêmement excitant et signifie quil vaut probablement la peine de revoir toute la série afin que vous soyez parfaitement préparé .

REMARQUE: IL PEUT Y AVOIR DES SPOILERS CI-DESSOUS. Passez au bas de notre guide pour la version sans spoiler et liste à puces.

Basé sur le roman de Michael Chrichton et réalisé par Stephen Spielberg, Jurassic Park est sorti en 1993 et est devenu le film le plus rentable de tous les temps jusquà ce que Titanic prenne sa place. Il voit le propriétaire de Jurassic Park, John Hammond (joué par Richard Attenborough), obligé de recruter une équipe de scientifiques et de spécialistes pour évaluer son nouveau parc à thème et sassurer quil est vraiment sûr avant son ouverture officielle au public.

Léquipe comprend les archéologues Dr Alan Grant (joué par Sam Neill) et Dr Elliot Sattler (joué par Laura Dern) et le mathématicien Ian Malcolm (joué par Jeff Goldblum). Une théorie Internet intéressante que nous mentionnerons avant de passer à autre chose: vous vous souvenez de lenfant que le Dr Grant traumatise avec lhistoire de la façon dont les vélociraptors le chasseraient? Eh bien, peut-être quil nétait pas si traumatisé parce que les théoriciens de Jurassic pensent quil est le personnage de Jurassic World de Chris Pratt qui a grandi.

La deuxième entrée de la série reprend quatre ans après le premier film et voit Spielberg revenir en tant que réalisateur.

Hammond a perdu le contrôle de sa société InGen, mais a réussi à garder secrète lexistence dune deuxième île, qui servait à lélevage des dinosaures. Cela faisait partie dune dissimulation qui a empêché le monde entier de connaître les événements du premier film. Suite à un accident sur la deuxième île, Hammond recrute Ian Malcolm (à nouveau joué par Jeff Goldblum) pour la visiter avec une nouvelle équipe. Bien que Malcolm ait ses propres raisons de partir, elles ont rapidement changé lorsque la nouvelle direction dInGen arrive sur lîle et commence à capturer des dinosaures pour un nouveau Jurassic Park à San Diego.

Jurassic Park III fait revenir Sam Neill en tant que Dr Alan Grant. Il a été occupé à rechercher lintelligence des Velociraptors, mais na pas pu trouver de financement pour son nouveau projet jusquà ce quil rencontre Paul et Amanda Kirby (joué par William H Macy et Tea Leoni). Le couple promet de financer complètement les recherches de Grant sil leur donne une visite aérienne dIsla Sorna. À linsu de Grant, les Kirby veulent débarquer pour rechercher leur fils qui a disparu sur lîle.

Jurassic World a relancé la franchise après quelle soit restée inactive pendant 14 ans. Réalisé par Colin Trevorrow, Jurassic World révèle que Simon Masrani, PDG de Masrani Global Corporation, a acheté InGen en 1997 pour créer son propre parc à thème, Jurassic World, qui fonctionne depuis près de 10 ans à louverture du film.

Le film voit ce qui commence comme une journée normale, avec les frères Zach et Gray visitant le parc à thème, où leur tante, Claire Dearing (interprétée par Bryce Dallas Howard), est en charge. Les choses commencent à se détraquer lorsque la dernière attraction du parc, un hybride génétiquement modifié connu sous le nom dIndominus Rex, séchappe de son enclos. Alors que le parc seffondre, Claire est obligée de se tourner vers le spécialiste du Velociraptor du parc Owen Grady (joué par Chris Pratt) afin de laider à sauver ses neveux.

Comme nous lavons mentionné précédemment, une chose à noter à propos de ce film: une théorie Internet populaire suggère que le personnage de Pratt, Owen Grady, est la version adulte de lenfant quAlan Grant terrifie au début du premier film de Jurassic Park. Il aurait été inspiré par la ventilation par Grant de leur style de chasse pour étudier les vélociraptors.

Camp Cretaceous est une série animée Netflix qui se déroule en même temps que Jurassic World. Il est centré sur un adolescent nommé Darius (exprimé par Paul-Mikel Williams), qui remporte un concours qui lui permet de visiter Jurassic World le jour même où le parc seffondre. Avec un groupe dautres adolescents qui ont également remporté le concours, il doit maintenant trouver un moyen déchapper à une île avec des dinosaures qui sévissent. La série a deux saisons, dont une troisième devrait sortir le 21 mai 2021.

Fallen Kingdom reprend quatre ans après Jurassic World. Réalisé par JA Bayona, le film voit les dinosaures reprendre le contrôle dIsla Nubar. Ils ont passé les quatre dernières années à vivre paisiblement sans humains sur lîle, mais une éruption volcanique imminente les anéantira sils y restent.

Claire Dearing (à nouveau joué par Bryce Dallas Howard) a pris la cause du sauvetage des dinosaures de lîle, avec laide de lun des anciens partenaires de John Hammond, Sir Benjamin Lockwood (joué par James Cromwell). Claire recrute Owen Grady (à nouveau joué par Chris Pratt) pour revenir et aider à sauver son Velociraptor, Blue.

Ce court métrage a été réalisé par Jurassic World et Jurassic World: Dominion, le réalisateur Colin Trevorrow. Il a lieu après les événements de Fallen Kingdom, qui voit les dinosaures libérés à travers le monde. Le film se concentre sur une petite famille campant dans un parc connu sous le nom de Big Rock. Ils sont surpris par un adulte et un enfant Nasutoceratops. La rencontre impressionnante entre la famille et les dinosaures est gâtée par un allosaure qui veut avoir le bébé pour le déjeuner.

Soudainement, la famille est coincée dans leur camping-car alors que les dinosaures se battent autour deux. Le court métrage est disponible sur YouTube ici .

Le prochain film de la série et la finale de la trilogie Jurassic World verront Colin Trevorrow revenir en tant quécrivain et réalisateur, avec une foule danciens favoris des films précédents. Chris Pratt et Bryce Dallas Howard reviendront en tant que personnages des précédents films Jurassic World, et Sam Neill, Jeff Goldblum et Laura Dern reviendront en tant que personnages du film original de Jurassic Park. On ne sait pas grand-chose sur lintrigue du film, à part quil nimpliquera pas un autre parc à thème, car les dinosaures sont maintenant hors de lîle et dans le monde plus large, comme le montre le court métrage Battle at Big Rock.

Jurassic World: Dominion devrait sortir le 10 juin 2022.

Voici le même guide que ci-dessus, uniquement sans spoiler et sous forme de liste à puces.

Jurassic Park (1993 - film)

The Lost World: Jurassic Park (1997 - film)

Jurassic Park III (2001 - film)

Jurassic World (2015 - film)

Jurassic World: Camp Cretaceous (2020 au présent - série télévisée danimation)

Jurassic World: Fallen Kingdom (2018 - film)

Battle at Big Rock (2019 - court métrage)

Jurassic World: Dominion (film 2022)

Écrit par Maggie Tillman.