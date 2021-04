Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Paramount +, propriété de ViacomCBS, a révélé lors du premier contact quil avait bientôt un nouveau contenu Star Trek.

Semblable à la façon dont Disney célèbre le jour de la guerre des étoiles chaque année le 4 mai, Paramount + a choisi dhonorer le premier contact Day (une référence au film de 1996 Star Trek: Premier contact, où lhumanité a pris contact pour la première fois avec une race extraterrestre) avec un grand nombre de Star Les annonces liées à Trek, y compris celle de Star Trek: Picard La saison deux fera ses débuts sur le service de streaming en 2022.

Paramount + a même sorti une bande-annonce, qui taquine que John de Lancie reviendra Q. Yay, Picard et Q ensemble à nouveau!

Ensuite, la prochaine saison de Star Trek: Discovery, la série phare Star Trek de Paramount +, fera ses débuts plus tard cette année. La nouvelle saison est "à venir", et cest à peu près tout ce que nous savons. Oh, et un teaser pour la quatrième saison de la série a été publié.

Une date de sortie et une bande-annonce ont également été annoncées pour la deuxième saison de Star Trek: Lower Decks. Il sortira sur Paramount + le 12 août 2021. Jonathan Frakes reprendra son rôle de capitaine William Riker, tandis que John de Lancie reprendra son rôle de Q.

Paramount + nous a également donné notre premier aperçu de la version de dessin animé Captain Janeway, qui sera présentée dans la série animée Star Trek: Prodigy (à venir fin 2021). Kate Mulgrew reprendra le personnage de la série, qui est produite par Nickelodeon Animation Studio.

Na-t-elle pas lair absolument fantastique? Un grand merci à l équipe #StarTrekProdigy pour avoir donné vie à cette prochaine itération du capitaine Janeway. Un honneur dêtre de retour dans ma famille Trek avec un nouveau spectacle destiné à la prochaine génération! @brothershageman @StarTrek pic.twitter.com/PaluRAWozB - Kate Mulgrew (@TheKateMulgrew) 5 avril 2021

Enfin, Paramount + a annoncé un long métrage documentaire intitulé Woman in Motion: Nichelle Nichols, Star Trek et le remake de la NASA. Il sagit de lacteur de Star Trek Nichelle Nichols et de ses efforts pour amener la NASA à embaucher plus de personnes de couleur et de premières astronautes.

Le documentaire sera présenté en première Paramount + le 3 juin 201.

Voici tout le nouveau contenu Star Trek à venir sur Paramount +:

Star Trek: Picard - Saison 2 (2022)

Women in Motion: Nichelle Nichols, Star Trek et la refonte de la NASA (3 juin 2021)

Star Trek: Découverte - Saison 4 (2021)

Star Trek: Lower Decks - Saison 2 (12 août 2021)

Star Trek: Prodigy (fin 2021)

Écrit par Maggie Tillman.