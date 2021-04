Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Comme pour 2020, Glastonbury 2021 a été annulé en raison de la pandémie en cours. Cependant, un line-up de stars se produira toujours à partir de Worthy Farm en mai dans une extravagance de cinq heures qui sera diffusée en direct.

La diffusion en direct de Live at Worthy Farm sera disponible dans le monde entier et sera payée par billet, les bénéfices allant à trois partenaires caritatifs: Oxfam, Greenpeace et Wateraid. Ils aideront également à financer un festival complet de Glastonbury en 2022.

Voici donc des détails sur le moment où il aura lieu, quels artistes apparaîtront et comment le regarder.

Le festival 2021 étant annulé pour la deuxième année, la famille Eavis a mis en place une alternative pour gagner de largent pour des œuvres caritatives et combler le vide.

Pour être diffusé à travers le site habituel de Worthy Farm, dans les monuments traditionnels de Glasto, lévénement mettra en vedette une liste remplie de groupes et dartistes qui auront chacun leur temps pour soutenir la cause.

Des invités surprises apparaîtront également.

Il durera cinq heures et est un événement entièrement payant, avec des billets disponibles à lachat dans le monde entier. Chaque billet acheté donnera accès au livestream.

Live at Worthy Farm aura lieu à partir de 19h BST le samedi 22 mai 2021. Il sera également diffusé (pas en direct) à un public mondial aux moments qui conviennent, alors voici une sélection dheures de coup denvoi régionales:

Royaume-Uni: 19h BST

Europe centrale: 20h CEST

Côte est des USA: 19h HAE

Côte ouest des États-Unis: 19h PDT

Australie: 19h AEST (dimanche 23 mai)

Les artistes suivants ont été confirmés:

Jeu froid

Damon Albarn

HAIM

RALENTI

Jorja Smith

Kano

Michael Kiwanuka

Loup Alice

DJ Honey Dijon

Il y aura également des invités surprises tout au long du flux.

La seule montre pour regarder lévénement en direct (ou préenregistré dans des régions hors du Royaume-Uni et de lEurope) est dacheter un billet.

Les billets sont au prix de 20 £, 23 €, 27,50 $ et 35 $ AUD et sont disponibles sur worthyfarmlive.com .

Il ny aura quune seule projection la nuit, sans rattrapage par la suite. Les liens livestream et les codes daccès seront envoyés par e-mail sept jours avant lévénement.

On ne sait pas encore sil y aura des partenaires de diffusion qui pourraient montrer des forfaits de faits saillants à une date ultérieure, comme la BBC au Royaume-Uni, qui montre généralement Glastonbury en direct sur plusieurs chaînes et sur BBC iPlayer.

Nous mettrons à jour si et quand nous en saurons plus.

Écrit par Rik Henderson.