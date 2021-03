Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La coupe Zack Snyder de Justice League a récemment atterri, et maintenant, une deuxième version de la nouvelle coupe a été annoncée.

Appelé Justice League de Zack Snyder: Justice is Grey, cest essentiellement une version en noir et blanc du film. Cest la même nouvelle coupe qui a été créée sur HBO Nax au format 4: 3, seulement en niveaux de gris. Justice is Grey a été annoncé sur le compte Twitter officiel de la Justice League de Zack Snyder sans date de sortie. Mais un clip en noir et blanc de la nouvelle version a été inclus dans la taquinerie.

Justice League: Justice is Grey de Zack Snyder bientôt disponible sur @HBOMax . #SnyderCut pic.twitter.com/tT4GGngktI - Justice League de Zack Snyder (@snydercut) 21 mars 2021

Zack Snyder a précédemment réalisé Man of Steel et Batman vs Superman : Dawn of Justice. Il a commencé Justice League en 2017, mais, tragiquement, il a subi une tragédie familiale avec la mort de sa fille, ce qui la amené à quitter le film avant quil ne soit terminé. Warner Bros a fait appel à Joss Whedon pour terminer le film, et le reste appartient à lhistoire. En gros, cela a déçu les fans de DC du monde entier.

Avance rapide jusquà aujourdhui, et Zack Snyder a reçu un budget massif de 70 millions de dollars pour retravailler Justice League en ce quil avait à lorigine en tête. Maintenant, la deuxième version de Justice League - alias le Snyder Cut - a été créée via HBO Max le 18 mars 2021.

Si vous prévoyez de le regarder - que ce soit à nouveau ou pour la première fois - vous devriez voir quelques films DCEU afin de vous souvenir ou de savoir tout ce qui se passe dans la Justice League. Pour vous aider, nous avons rassemblé ce que vous devez regarder ici .

Nous avons également ce guide sur la façon dont vous pouvez attraper Justice League aux États-Unis et au Royaume-Uni et ce guide sur tout ce quil faut savoir sur HBO Max .

squirrel_widget_4152470

Gardez à lesprit Justice League de Zack Snyder nest pas le premier film populaire à obtenir une interprétation en noir et blanc. La même chose sest produite pour Mad Max: Fury Road et le film autonome Wolverine Logan. Cest aussi juste un autre moyen de vous permettre de vous reconnecter à HBO Max.

Écrit par Maggie Tillman.