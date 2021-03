Que regarder avant la Justice League de Zack Snyder

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La Justice League est de retour! La réponse de DC aux Avengers de Marvel a frappé le grand écran en 2017. Alors que le film a rapporté 650 millions de dollars au box-office, ce fut un échec critique. Mais le Zack Snyder Cut pourrait changer cela.

Zack Snyder a précédemment réalisé Man of Steel et Batman vs Superman : Dawn of Justice. Il a commencé Justice League en 2017, mais, tragiquement, il a subi une tragédie familiale avec la mort de sa fille, ce qui la amené à quitter le film avant quil ne soit terminé. Warner Bros a fait appel à Joss Whedon pour terminer le film, et le reste appartient à lhistoire. En gros, cela a déçu les fans de DC du monde entier.

Avance rapide jusquà aujourdhui, et Zack Snyder a reçu un budget massif de 70 millions de dollars pour retravailler Justice League en ce quil avait à lorigine en tête. Maintenant, la deuxième version de Justice League - alias le Snyder Cut - devrait être diffusée via HBO Max le 18 mars 2021.

Si vous prévoyez de le regarder - que ce soit à nouveau ou pour la première fois - vous devriez voir quelques films DCEU afin de vous souvenir ou de savoir tout ce qui se passe dans la Justice League. Pour vous aider, nous avons rassemblé ce que vous devez regarder.

REMARQUE: allez en bas pour une version à puces de ce guide pour ignorer les spoilers.

Cette histoire dorigine étoilée voit Henry Cavill endosser le rôle de Superman. Il présente également Russel Crowe dans le rôle du père biologique de Superman, Jor-el, ainsi que Kevin Costner et Diane Lane dans le rôle des Kent, qui adoptent et élèvent Superman sur Terre et le nomment Clark Kent.

Après la mort de son père adoptif, Clark se blâme, parcourt le monde et tente de cacher sa véritable identité et ses pouvoirs. Finalement, Clark doit accepter son identité de Superman afin de sauver la planète dun groupe de Kryptoniens diaboliques dirigé par le général Zod (Michael Shannon).

Zack Snyder a été le réalisateur de ce film.

Batman vs Superman montre comment deux des super-héros les plus reconnaissables finissent par se détester.

Batman de Ben Affleck considère le Superman de Cavill comme une force extraterrestre imparable qui présente un risque trop grand pour être laissé sans surveillance. Pendant ce temps, Superman considère la justice de justicier de Batman comme un autre exemple de crime qui sévit. Alors quils sefforcent chacun de déjouer lautre, Lex Luthor (Jesse Eisenberg) est dans les coulisses en train de fabriquer une arme suffisamment puissante pour les battre tous les deux.

Zack Snyder a également réalisé Dawn of Justice.

Suicide Squad a lieu un an après la conclusion de Batman vs Superman et voit le gouvernement envisager de nouvelles idées à la suite de la mort de Superman. Cela conduit à la création dune nouvelle équipe de combattants du crime, appelée Task Force X, qui est composée de super-vilains emprisonnés comme Dead Shot (Will Smith), Harley Quinn (Margot Robbie), etc.

Les méchants doivent se rassembler pour empêcher une autre recrue de léquipe - une sorcière démoniaque connue sous le nom dEnchanteresse - de détruire Midway City. Mais la vraie raison pour laquelle ce film vaut la peine dêtre regardé avant le Snyder Cut est que nous pouvons voir un peu plus de la vision de Jared Leto sur le prince clown du crime, Joker. Nous savons que Leto apparaîtra comme son personnage dans la nouvelle version de Justice League.

Wonder Woman sert dhistoire dorigine à la déesse amazonienne Diana (Gal Gadot).

Réalisé par Patty Jenkins, Wonder Woman voit le personnage titulaire entrer dans la mêlée de la Première Guerre mondiale après avoir sauvé le pilote américain Steve Trevor (Chris Pine). Trevor raconte à Diana quun scientifique allemand travaille à faire une version plus meurtrière du gaz moutarde. Elle croit que le scientifique est le diable dieu de la guerre Ares déguisé, alors elle quitte son île natale de Themyscira pour affronter Ares et arrêter la libération de son gaz toxique.

James Wan a écrit et réalisé le premier film autonome dAquaman avec Jason Mamoa. Ce film se déroule techniquement après Justice League, mais cest lun des meilleurs films DCEU, et Aquaman occupe une place importante dans lintrigue de la Justice League originale.

Alors, vérifiez-le en attendant le Snyder Cut.

Il voit Arthur, alias Aquaman, forcé darrêter son demi-frère, Orm (Patrick Wilson), qui unit les gens sous-marins dans lespoir dattaquer la surface. Afin darrêter leurs plans, il doit obtenir un trident mythique ayant appartenu à lun des dirigeants originaux dAtlantis.

Cette suite de Wonder Woman a été réalisée par Patty Jenkins, qui a également réalisé le premier film de Wonder Woman. Il voit Diana vivre dans les années 80 alors quelle travaille dans un musée. Là, elle entre en contact avec un artefact rare qui exauce les vœux. Alors que, au départ, lartefact semble être une bénédiction car il renvoie son amour perdu, Steve Trevor (Chris Pine), Diana apprend bientôt la vraie nature de lartefact.

Pour chaque souhait quil exauce, il vous enlève autre chose. Cela lamène à affronter deux autres personnes qui comprennent le pouvoir de lartefact sous la forme de Maxwell Lord (Pedro Pascal) et Barbara Minerva, alias le guépard (Kristen Wiig).

Si vous voulez remarquer toutes les différences entre la Justice League originale et le nouveau Snyder Cut du film, cela ne ferait pas de mal de vérifier loriginal. Bien sûr, une fois aurait pu être plus quassez dexpériences de visionnage pour la vision de Whedon sur la Ligue de la justice.

Si tel est le cas, alors gardez votre santé mentale pour le Snyder Cut.

Le film met en vedette Ben Affleck dans Batman, Henry Cavill dans Superman et Gal Gadot dans Wonder Woman. Les personnages doivent se réunir avec dautres héros célèbres de DC afin dempêcher le méchant extraterrestre connu sous le nom de Steppenwolf de détruire la Terre.

Ces deux films font également partie du DCEU. Cependant, ils ont tous deux lieu après les événements de Justice League et ne présentent aucun personnage qui apparaît dans Justice League autre quune mention erronée de Batman ou de Superman.

Shazam! (2019)

Oiseaux de proie (2020)

Cest le même guide que ci-dessus, uniquement mis à jour sous forme de liste et exempt de spoilers:

Lhomme dacier (2013)

Batman v Superman: laube de la justice (2016)

Suicide Squad (2016)

Wonder Woman (2017)

Aquaman (2018)

Wonder Woman 1984 (2020)

Facultatif: Justice League (2017)

Justice League (2017) Autres films DC que vous pourriez regarder:

Shazam! (2019) Oiseaux de proie (2020)



