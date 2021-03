Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le drame de correction policière Line of Duty est absent de nos écrans depuis trop longtemps, mais Ted Hastings et léquipe AC-12 sont de retour et ils ont du pain sur la planche.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la série Line of Duty 6, y compris comment la regarder, quand elle est sortie et comment et où regarder les saisons précédentes en préparation.

Après des mois de retards dus à la pandémie mondiale actuelle, la sixième série de Line of Duty sera diffusée dimanche 21 mars 2021 sur la BBC et BBC iPlayer au Royaume-Uni.

Il devait initialement être diffusé en 2020, les fans ont donc attendu un certain temps pour sa sortie et vous manquez maintenant de temps pour vous rappeler ce qui sest passé dans les cinq séries précédentes.

Line of Duty série six sera disponible pour visionner sur la BBC au Royaume-Uni et BBC iPlayer. On ne sait pas encore si la BBC déposera tous les épisodes de la nouvelle série sur iPlayer à la fois, comme elle la fait avec The Serpent, ou si ce sera une affaire semaine par semaine.

Si semaine par semaine, il est probable que la finale de la série Line of Duty série six soit diffusée le dimanche 9 mai 2021.

Pour ceux qui vivent en dehors du Royaume-Uni, nous avons un guide pratique sur la façon de regarder les services de streaming à laide dun VPN que vous pouvez essayer afin de regarder la série 6. La BBC bloque généralement les VPN, donc ce nest peut-être pas une tâche facile.

On parle de Line of Duty série 6 vendue à linternational, il est donc probable quelle arrivera aux États-Unis à un moment donné, mais pour le moment, on ne sait pas à qui elle sera vendue. Trouver un VPN qui nest pas bloqué par la BBC est malheureusement votre meilleur pari pour le moment.

La série Line of Duty 1 compte cinq épisodes, tandis que les séries deux, trois, quatre et cinq en ont toutes six, ce qui signifie quil y a un total de 29 épisodes à ce jour.

La sixième série comportera cependant sept épisodes, après que la BBC a confirmé dans un tweet quun épisode supplémentaire arrivait à la sixième série, bien que six aient été commandés à lorigine.

Écoutez, les gars. Lorsque le gaffeur en demande plus, vous feriez mieux de livrer.

#LineOfDuty revient pour la série 6 avec un épisode supplémentaire (7 au lieu de 6). Bientôt sur @BBCOne et @BBCiPlayer . pic.twitter.com/6An7jywJI1 - Bureau de presse de la BBC (@bbcpress) 2 février 2021

Il y a une bande-annonce de la série 6 de Line of Duty qui est tombée début mars 2021, que vous pouvez regarder ci-dessous. Léquipe de lAC-12 - qui comprend les trois personnages principaux des saisons précédentes DS Steve Arnott (Martin Compston), DI Kate Fleming (Vicky McClure) et le surintendant Ted Hastings (Adrian Dunbar) - aura un autre cas délicat sur leurs mains basé sur la bande-annonce.

En se penchant sur Joanne Davidson (Kelly Macdonald), qui avait déjà été enquêteur principal dans une affaire de meurtre très médiatisée, léquipe de lAC-12 enquêtera pour savoir si le meurtre de Davidson na pas été résolu en raison de la corruption de la police.

La bande-annonce suggère également que nous pourrions découvrir lidentité du quatrième membre du groupe dofficiers corrompus, connu sous le nom de H.Nouvelle recrue AC-12 Chloe Bishop (Shalom Brune-Franklin) demande à Arnott dans la bande-annonce: "Pensez-vous toujours quil y a un quatrième homme là-bas? ". Arnott répond par "Homme ou femme".

Les séries Line of Duty un à cinq sont toutes disponibles sur BBC iPlayer au Royaume-Uni. Vous pouvez également les regarder à la demande via Sky , si vous avez un abonnement Sky.

Vous pouvez également vous inscrire à un essai gratuit dAcorn TV sur les chaînes Apple TV et les chaînes Prime Video TV et regarder les séries un à cinq grâce à cela. Netflix propose également Line of Duty au Royaume-Uni, mais uniquement la série cinq pour le moment.

Pour ceux qui résident aux États-Unis, Hulu et Amazon Prime Video proposent tous deux des séries un à cinq de Line of Duty.

Écrit par Britta O'Boyle.