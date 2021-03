HBO Max lancera un plan de streaming moins cher avec des publicités en juin

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - WarnerMedia et AT&T ont annoncé que HBO Max serait disponible à un prix moins cher à partir de juin 2021.

Mais il y a une mise en garde: ce sera un plan financé par la publicité , probablement conçu pour encourager la croissance des abonnés pour le service de streaming. Aucune information supplémentaire sur le prix ou même une date de lancement spécifique na été révélée, mais AT&T a déclaré quelle en révélerait davantage dans les mois à venir.

HBO Max se lance également cette année sur environ 60 marchés en dehors des États-Unis - 39 territoires en Amérique latine et dans les Caraïbes fin juin et 21 autres territoires en Europe au second semestre. Les services de streaming de marque HBO en Europe seront mis à niveau vers HBO Max.

En ce qui concerne le plan financé par la publicité de HBO Max, AT&T augmente par la suite ses objectifs dabonnés pour 2021 et 2025, la société prévoyant de terminer 2021 avec environ 67 millions à 70 millions dabonnés dans le monde et de fin 2025 avec environ 120 millions et 125 millions dabonnés.

Gardez à lesprit que HBO et HBO Max ont terminé 2020 avec 41 millions dabonnés combinés, bien que moins de la moitié aient activé leur mise à niveau HBO Max.

Le plan moins cher financé par la publicité de HBO Max sera fondamentalement le même que le plan plus cher qui coûte 15 $ - sauf pour les sorties en salles le jour même . Les clients bénéficiant dun forfait financé par la publicité ne peuvent pas regarder Dune lors de sa sortie, par exemple.

Et bien que le plan financé par la publicité diffusera des publicités, elles ne joueront pas sur les titres originaux de HBO tels que The Sopranos et Game of Thrones.

squirrel_widget_4152470

Écrit par Maggie Tillman.