(Pocket-lint) - La Royal Shakespeare Company nest pas étrangère à lutilisation de la technologie dans sa mise en scène de pièces de théâtre, que ce soit comme toile de fond ou de manière plus innovante. Mais, il est sur le point de se lancer dans un concept numérique riche en technologies, résultant en partie dannées de recherche et développement, et en partie grâce à la pandémie en cours et à ses effets dévastateurs sur le théâtre.

Dream est une production créée par le RSC en collaboration avec le Manchester International Festival, Marshmallow Laser Feast et le Philharmonia Orchestra. Il sagit dune expérience entièrement numérique et interactive, vaguement inspirée du rêve de Shakespeare, A Midsummer Nights Dream et se déroulera du vendredi 12 au samedi 20 mars 2021. Le jeu en direct de 50 minutes utilise la capture de mouvement, lUnreal Engine dEipc Games et dautres éléments expérimentaux. Ne présentez une émission aux téléspectateurs que sur mobile, tablette et ordinateur, mais donnez-leur un coup de main sur la progression de la performance.

Il fait partie de la comédie classique - la forêt - et offre au public une visite en temps réel pleine de surprises et daction en direct.

"Vous serez guidé par le personnage de Puck, et vous entrerez et explorerez la forêt", nous a dit la directrice du développement numérique du RSC, Sarah Ellis, pour l épisode 93 du podcast Pocket-lint .

"Ce que nous faisons, cest placer le monde de ce jeu dune manière que nous pouvons partager en ligne via un moteur de jeux. Mais, nous gardons lesprit de la performance en direct vraiment fort en son sein.

"Nous avons des acteurs qui jouent en capture de mouvement - ils se produisent en temps réel - donc leurs avatars seront connectés et en direct. Ce serait beaucoup plus facile de le pré-enregistrer, mais il est vraiment important que la vivacité, la connexion soient là."

Cest une performance qui aurait pu bien fonctionner grâce à la réalité virtuelle pour une immersion encore plus grande, mais comme la ajouté Ellis, en la faisant fonctionner sur un écran 2D, la série pourrait toucher un public beaucoup plus large: "Ce que nous avons vu est une énorme inégalité numérique Les gens nont pas les compétences et lexpertise, ils nont pas la technologie entre leurs mains dans leurs maisons. Très peu de gens ont un casque VR.

«Il est donc très important que nous concevions quelque chose pour les ordinateurs de bureau, les tablettes et les mobiles, car cest la technologie dont disposent les gens.

"Et, si nous pouvons également remédier à certaines inégalités, je pense que plus de gens se connecteront et entreront."

Vous pouvez voir comment cela fonctionne par vous-même lorsque Dream démarre le vendredi 12 mars à 11h GMT. Il est gratuit de regarder le spectacle entier en tant que membre du public sans interaction, ou 10 £ pour un billet Audience Plus qui vous permettra dinteragir avec le spectacle.

