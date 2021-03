Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cela fait plus de 80 ans que Superman a fait ses débuts sur les pages de DC Comics en 1938.

À peine 10 ans plus tard, Man of Steel est apparu sur grand écran via des séries Superman diffusées dans les salles de cinéma. Depuis lors, huit acteurs différents ont essayé les collants rouges et bleus, et nous en ajoutons constamment à cette liste. Récemment, Tyler Hoechin a joué Clark Kent dans la nouvelle émission de la CW Superman and Lois. Nous sommes également sur le point davoir notre dernier regard sur la version du personnage dHenry Cavill lorsque la version Snyder de Justice League sortira sur HBO Max le 18 mars 2021.

Aussi: films DC dans lordre: chronologie DC Extended Universe

Nous avons également appris quun nouveau redémarrage de Superman est au début du développement, avec Ta-Nehesi Coates rédigeant le script dun Black Superman. Ce sera apparemment un personnage entièrement nouveau, pas seulement une version noire du surhomme de Clark Kent. Donc, avec tout ce nouveau contenu de Man of Steel, nous avons pensé que ce serait le bon moment pour arrondir chaque apparition de Superman dans lordre.

Nous commencerons par les anciennes séries daprès-guerre et continuerons jusquà Crisis on Infinite Earths. Malheureusement, comme Superman a été redémarré et rediffusé plusieurs fois, il ny a pas dordre chronologique unique à suivre. Nous avons donc choisi la voie classique: lordre des dates de sortie, à lexception de quelques titres. Nous avons également inclus une liste avec plusieurs de ses apparitions animées en bas.

REMARQUE: il peut y avoir des spoilers ci-dessous. Passez au bas de ce guide si vous souhaitez voir une version à puces que vous pouvez parcourir à la place.

Voici tous les films, séries et séries télévisées de Superman en direct dans lordre ...

La première apparition en direct de Man of Steel remonte à des séries qui ont été créées dans les salles en 1948 et 1950. Les deux séries ont chacune 15 chapitres et met en vedette Kirk Alyn dans Superman et Noel Nielle dans Lois Lane. Spencer Gordon Bennett a été le réalisateur des deux séries, bien quil ait partagé les tâches de codirection avec Thomas Carrin le premier Superman Serial.

Le premier film de super-héros officiel mettant en vedette des personnages de DC voit la star de George Reeves dans le rôle de lhomme dacier. Superman, en tant que son alter ego Clark Kent, avec Lois Lane (Phyllis Coates), va enquêter sur le puits de pétrole le plus profond du monde pour découvrir quune race de créatures humanoïdes a émergé du sous-sol. Le film, réalisé par Lee Sholem, était destiné à susciter lintérêt pour Les aventures de Superman, une émission de télévision qui a été créée lannée suivante et a duré six saisons. Il mettait également en vedette George Reeves.

Superman a commencé le genre de film de super-héros.

Dans ce film classique, nous voyons lhistoire dorigine de Superman: son père Jor-El (Marlon Brando) lenvoie du monde mourant de Krypton sur Terre, où sa structure moléculaire unique lui donne des super pouvoirs. Il est élevé par les Kent jusquà ce quil apprenne la vérité sur ses origines et doit affronter Lex Luthor (Gene Hackman), qui prévoit de couler la côte ouest des États-Unis avec une arme nucléaire.

Une bombe à hydrogène est envoyée dans lespace par Superman et libère par inadvertance trois criminels de guerre kryptoniens dirigés par le général Zod (Terence Stamp). Accordés les mêmes pouvoirs que Superman, les trois Kryptoniens se lancent à la conquête de la Terre. Pendant ce temps, Superman se débarrasse de ses pouvoirs afin quil puisse vivre une vie normale avec Lois Lane (Margot Kidder).

Richard Donner a réalisé Superman I et cette suite, Superman II.

Superman III marque une chute de qualité précipitée par rapport aux deux premiers films de Superman, peut-être parce quun nouveau réalisateur, Richard Lester, a été recruté. Son interprétation voit Christopher Reeves revenir en tant que Clark Kent et retourner dans sa ville natale de Smallville, Kansas. Pendant ce temps, le PDG de Webscoe, Ross Webster (Robert Vaughn), engage un programmeur informatique talentueux mais klutzy (Richard Pryor) pour laider à détruire ses concurrents et, espérons-le, à tuer Superman.

Supergirl est la retombée oubliée des films Superman de Christopher Reeves. Cétait un box-office et une déception critique, mais cela donne un aperçu de lavenir des univers interconnectés dans les films de super-héros. Supergirl suit Kara Zor-El, une réfugiée kryptonienne. Elle vit à Argo City et perd accidentellement un appareil qui alimente toute la ville. Elle le suit jusquà la Terre pour le récupérer.

Le dernier film Superman de Christopher Reeves voit lhomme dacier sengager dans une course aux armements nucléaires. Lorsque Superman annonce quil a lintention de détruire toutes les armes nucléaires, les nations de la Terre sont également daccord et commencent à tirer les armes dans lespace.

Superman a lintention de collecter les armes dans lespace et de les jeter au soleil. Cependant, lennemi de Superman, Lex Luthor (Gene Hackman), attache une mèche de cheveux de Superman à lune des armes nucléaires, et quand il est jeté au soleil, il crée un autre être surpuissant, Nuclear Man (Mark Pillow), qui équivaut à Superman. Puissance. Sydney J Furie a réalisé The Quest for Peace.

Superboy est une émission de télévision qui a duré quatre saisons à partir de 1988.

Il a été produit par Ilya et Alexander Salkind, qui ont produit les trois premiers films de Christopher Reeves Superman ainsi que Supergirl. Le spectacle met en vedette John Haymes Newton en tant que jeune version de Clark Kent / Superman fréquentant luniversité. La série présente également Stacy Haiduk comme lintérêt amoureux de Superman Lana Lang et Scott James Wells comme lennemi de Superman Lex Luthor.

Lois et Clark était une émission télévisée à succès surprise au milieu des années 90, avec Dean Cain dans le rôle de Clark Kent et Terri Hatcher dans le rôle de Lois Lane. La série souvre avec Kent prenant un nouvel emploi au Daily Bugle dans la ville de Metropolis, où il rencontre Lois et tombe amoureux. Bien que la série soit plus axée sur lintérêt amoureux entre ses deux personnages principaux, elle a encore beaucoup daction ainsi que de nouveaux et classiques méchants de Superman affrontant Lois et Clark tout au long des quatre saisons de la série.

Smallville se propose de répondre à la question de savoir à quoi ressemblait le lycée pour Superman.

Il met en vedette Tom Welling dans le rôle de la version lycéenne de Clark Kent vivant à Smallville. Cest la plus longue série daction en direct de Superman avec 10 saisons. Bien sûr, lhistoire dorigine de Superman a été un peu relancée pour la série, avec Lex Luthor, joué par Michael Rosenbaum, assistant à Smallville High avec Clark. Il présente également dautres méchants de Superman, comme Darkseid, le général Zod et Brainiac.

Faux départ pour réinitialiser The Superman Universe, ce film est une suite des deux premiers films Superman de Christopher Reeves. Mais il ignore les événements des troisième et quatrième films. Cest le film le plus difficile à placer dans notre chronologie parce quil est censé se dérouler cinq ans après Superman II, qui a eu lieu en 1982, mais il ignore tout cela et se déroule dune manière ou dune autre en 2006 "moderne".

Brandon Routh incarne Clark Kent / Superman, qui revient sur Terre après une absence de cinq ans pour trouver son archnémèse Lex Luthor (Kevin Spacey) en train de comploter pour le tuer et détruire les États-Unis pour créer son propre continent quil peut gouverner. Superman doit également faire face à des problèmes dans sa vie amoureuse, car Lois Lane (Kate Bosworth) la quitté pendant son absence de la Terre.

Le film qui a lancé l univers officiel DC Extended voit Henry Cavill endosser le rôle de Superman. Lhistoire dorigine étoilée présente Russel Crowe comme le père biologique de Superman, Jor-el, et Kevin Costner et Diane Lane comme les Kent qui ladoptent.

Clark, qui se blâme après la mort de son père adoptif, parcourt le monde pour cacher sa véritable identité et ses pouvoirs. Finalement, Clark doit accepter son identité de Superman afin de sauver la planète des méchants Kryptoniens dirigés par le général Zod (Michael Shannon).

Supergirl fait partie de Arrowverse de la chaîne CW, qui comprend dautres émissions inspirées de DC Universe comme Arrow, Batwoman et la nouvelle série Lois et Superman. Supergirl met en vedette Melissa Benoist dans le rôle de Kara Zor-El, qui a été envoyée sur Terre depuis Krypton à lâge de 13 ans avec son petit cousin. Son vaisseau spatial est renversé et fait un détour par la zone fantôme sur son chemin vers la Terre.

Ce détour finit par voir Kara sauter 24 ans dans le futur, où elle découvre que son petit cousin est maintenant Superman.

Batman v Superman montre comment deux des super-héros les plus reconnaissables finissent par se détester.

Batman de Ben Affleck considère le Superman de Cavill comme une force extraterrestre imparable qui présente un risque trop grand pour être laissé sans surveillance. Pendant ce temps, Superman considère la justice de justicier de Batman comme un autre exemple de crime qui sévit. Alors quils sefforcent chacun de déjouer lautre, Lex Luthor (Jesse Eisenburg) est dans les coulisses en train de fabriquer une arme suffisamment puissante pour les battre tous les deux.

Zack Snyder a réalisé Dawn of Justice.

Batman (Ben Affleck) et Wonder Woman (Gal Gadot) sont dépassés et toujours sous le choc de la mort de Superman (Henry Cavill) dans Batman v Superman, alors Justice League voit léquipe de super-héros classique sunir pour affronter Steppenwolf, un méchant qui est sorti pour terraformer la Terre en une planète inhabitable comme sa propre maison.

Il y a une nouvelle version de quatre heures «Snyder Cut» de Justice League pour HBO Max en septembre 2021. Elle est mise en place par le réalisateur original Zac Snyder, qui a été contraint de quitter la production en raison dune tragédie familiale.

Joss Whedon a terminé la version théâtrale originale du film.

Crisis on Infinite Earths est un événement croisé - qui se déroule sur cinq épisodes de la série télévisée Arrowverse - où des héros de DC comme Superman et Supergirl sunissent pour arrêter la destruction de la Terre qui existe dans différentes dimensions.

La première partie de la série est en fait un épisode de lémission CW Supergirl, mais ce nest pas le seul lien avec Man of Steel. Nous obtenons trois versions de Superman lors de lévénement de croisement, dont deux dont vous vous souviendrez peut-être plus tôt sur notre liste.

Brandon Routh revient comme sa version de Clark Kent du film de 2006 Superman Returns, et Tom Welling apparaît comme sa version du personnage de Smallville. La série lance également la version de Clark Kent pour la dernière version de Superman.

Voici une liste des épisodes de Crisis on Infinite Earths:

Supergirl - Saison 5 Épisode 9

Saison 5 Épisode 9 Batwoman - Saison 1 épisode 9

- Saison 1 épisode 9 The Flash - saison 6 épisode 9

- saison 6 épisode 9 Arrow - saison 8 épisode 8

- saison 8 épisode 8 Legends of Tomorrow - Épisode spécial

Superman et Lois ont été créés sur CW en février 2021 en tant que dernière extension dArrowverse. Il voit Tyler Hoechlin jouer le rôle de Superman et Elizabeth Tulloch jouer le rôle de Lois Lane. Dans la série, Clark et Lois, mariés, reviennent à Smallville pour élever leurs deux fils, Jonathan (Jordan Elsass) et Jordan Kent (Alex Garfin). La série a été récemment renouvelée pour une deuxième saison.

La liste ci-dessous comprend tous les films, séries et émissions de télévision mentionnés ci-dessus mais sans spoilers.

Les séries Superman (1948 et 1950)

Les aventures de Superman (1952 à 1958 - émission de télévision) Superman et les hommes taupes (1951)

Superman (1978)

Superman II (1980)

Superman III (1983)

Supergirl (1984)

Superman IV: La quête de la paix (1987)

Lois et Clark: Les nouvelles aventures de Superman (1993 à 1997 - émission de télévision)

Smallville (2001 à 2011 - émission télévisée)

Le retour de Superman (2006)

Lhomme dacier (2013)

Batman v Superman: laube de la justice (2016)

Supergirl (2015 à aujourdhui - émission de télévision)

Ligue de justice (2017)

Crise sur des terres infinies (2020 - événement télévisé)

Superman et Lois (2021 - émission de télévision)

Nous avons également compilé une liste qui comprend les apparitions les plus remarquables de Superman dans les animations - cest pour ceux dentre vous qui veulent tout le contenu de Superman que vous pouvez trouver. Si vous voulez choisir les projets danimation à découvrir, nous vous recommandons les derniers films danimation produits par DC, comme Death of Superman en 2018 ou Superman: Red Son en 2020.

Les séries Superman (1948 et 1950)

Les aventures de Superman et Superman et les hommes taupes (1951)

Animé: Les nouvelles aventures de Superman (1966 à 1969 - émission de télévision)

Animé: Super Friends (1973 à 1985 - émission de télévision)

Superman (1978)

Superman II (1980)

Superman III (1983)

Supergirl (1984)

Superman IV: La quête de la paix (1987)

Superman (1988)

Superboy (1988 à 1992 - émission de télévision)

Lois et Clark: Les nouvelles aventures de Superman (1993 à 1997 - émission de télévision)

Animé: Superman: la série animée (1996 - émission de télévision)

Animé: Justice League (2001 à 2004 - émission télévisée)

Émission de télévision Smallville (2001 à 2011)

Animé: Justice League Unlimited (2004 à 2006 - émission de télévision)

Animé: Superman: Doomsday (2007 - film)

Le retour de Superman (2006)

Animé: Young Justice (2010 à 2013 - film)

Animé: All-Star Superman (2011 - film)

Lhomme dacier (2013)

Animé: Teen Titans Go (2013 au présent - émission de télévision)

Batman v Superman: laube de la justice (2016)

Supergirl (2015 à aujourdhui)

Ligue de justice (2017)

Animé: La mort de Superman (2018 - film)

Animé: Le règne de Superman (2019 - film)

Animé: Superman: lhomme de demain (2020 - film)

Animé: Superman: Red Son (2020 - film)

Crisis on Infinite Earths (2020 - émission télévisée)

Superman et Lois (2021 - émission de télévision)

