Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Tom Cruise est lune des stars les plus bancables au monde, en grande partie grâce au succès continu et parfois renouvelé de la franchise Mission Impossible.

Il est le visage de ces films despionnage depuis quelques décennies maintenant, et ils ne cessent de trouver de nouvelles façons dutiliser son enthousiasme et son dévouement surnaturels à bon escient. Cela dit, avec un tas dentrées numérotées et trois films sans aucun chiffre, vous vous demandez peut-être dans quel ordre vous êtes censé regarder les films de Mission Impossible - consultez le meilleur ordre ci-dessous.

Pour ceux qui ne veulent plus en savoir plus, voici lordre de la liste dans laquelle vous devriez regarder les films, pour avoir le meilleur sens des personnages récurrents de la série et des intrigues globales (dont il ny en a pas trop).

Mission impossible

Mission impossible II

Mission impossible 3

Mission Impossible: Protocole Fantôme

Mission Impossible: Nation voyou

Mission Impossible: Fallout

squirrel_widget_4238479

Là où tout a commencé - Le superbe thriller de Brian de Palma a emmené Tom Cruise à son apogée et la placé au centre dune conspiration sinueuse pleine de doubles croix et de personnages louches. En tant quEthan Hunt, il doit déterminer qui a trahi son équipe et les retrouver.

Cest un vrai régal à revoir, avec plus de décors daction que vous ne vous en souvenez peut-être, et cest aussi lintroduction dont vous avez besoin au FMI, aux masques qui changent de visage et, bien sûr, à ce thème principal complètement emblématique.

squirrel_widget_4238504

Un changement de rythme stylistique, le deuxième film de la franchise a été dirigé par John Woo, il y a donc beaucoup de moments de gloire au ralenti à parcourir et un peu de pivot vers plus daction.

Tout comme la première fois, vous avez une bonne distribution déconcertante à apprécier pendant quils la mettent en scène, et bien que le mystère en son cœur soit sans doute le moins convaincant de la série, il y a encore beaucoup de plaisir à avoir ici.

squirrel_widget_4238529

Cette fois, JJ Abrams occupe le siège du réalisateur et prend les choses dans une direction étonnamment sombre, avec Philip Seymour Hoffman comme un méchant franchement horrible harcelant Hunt et ses copains.

Cela dit, il y a beaucoup daction, y compris un enlèvement mémorable et granuleux sur un pont, et tout est aussi high-tech et brillant que dhabitude. Clôturant la trilogie originale, cest une belle conclusion qui a fini par être loin dêtre définitive.

squirrel_widget_4238554

Avec Brad Bird repêché sur la sellette pour diriger, Ghost Protocol était censé être le début dune nouvelle aube pour Mission Impossible, passant le relais de lacteur principal à Jeremy Renner.

Au lieu de cela, son mélange daction et de rebondissements est redevenu vrai et a montré que Cruise avait encore des kilomètres à parcourir en tant quEthan Hunt. La séquence au sommet du Burj Khalifa à Dubaï a longtemps vécu dans la mémoire de tout fan de films daction, tout comme la tempête de sable qui la suit.

squirrel_widget_4238579

Si Mission Impossible a vraiment touché son rythme à un moment donné, cela a commencé avec Rogue Nation - Christopher McQuarrie a succédé à Bird, et quelque chose dans son style convient à la franchise.

En coopération avec Cruise, les cascades deviennent plus folles, elles sont filmées de manière inventive, le casting est fiable comme toujours (avec Rebecca Ferguson venant offrir une alternative épineuse à Hunt), et le complot est complexe sans se sentir exagéré. Cest un bon moment, en gros.

squirrel_widget_4238604

Fallout est une merveille - le meilleur film de Mission Impossible de loin, à notre avis, et lun des meilleurs films daction sortis depuis des années pour démarrer. Avec Henry Cavill et Ferguson comme fleurons de Cruise, il revendique scène après scène dincroyables cascades, de multiples rebondissements qui changent énormément les choses et un grand sens de lélan.

Il est écrit avec esprit et réalisé de manière impeccable - McQuarrie devenant la première personne à conserver le poste de réalisateur. Cest tellement bon que cela a immédiatement valu à McQuarrie et à Cruise des contrats pour un septième et un huitième film, et nous avons hâte de voir quelle folie ils cuisinent.

Écrit par Max Freeman-Mills.