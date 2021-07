Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - WarnerMedia a annoncé plus tôt cette année que HBO Max commencera la première phase de son déploiement international en juin. Maintenant, la société confirme que le déploiement est en cours, avec son service de streaming phare enfin lancé dans 39 territoires à travers lAmérique latine et les Caraïbes.

Auparavant, HBO Max nétait disponible quaux États-Unis. Lobjectif ultime, a déclaré WarnerMedia, est que HBO Max soit disponible dans des dizaines dautres pays à travers le monde. Après le déploiement en Amérique latine, WarnerMedia se concentrera sur la transition des services HBO en Europe . Les services de streaming de marque HBO existants dans les pays nordiques, en Espagne, en Europe centrale et au Portugal devraient être mis à niveau vers HBO Max plus tard cette année.

On ne sait pas si le Royaume-Uni obtiendra HBO Max.

Au-delà des États-Unis, voici les pays et territoires avec HBO Max maintenant :

Anguilla, Antigua, Argentine, Aruba, BVI., Bahamas, Barbade, Belize, Bolivie, Brésil, Îles Caïmans, Chili, Colombie, Costa Rica, Curaçao, Dominique, République dominicaine, Équateur, El Salvador, Grenade, Guatemala, Guyane, Haïti , Honduras, Jamaïque, Mexique, Montserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Suriname, Trinité-et-Tobago, Turks et Caicos, Uruguay et Venezuela.

Dans le cadre de son lancement international, WarnerMedia a annoncé son intention de remplacer complètement l application HBO Go par lapplication HBO Max déjà disponible aux États-Unis. Les clients qui paient pour HBO Go via WarnerMedia deviendront automatiquement de nouveaux abonnés à HBO Max. En outre, il sest engagé à produire 100 originaux locaux en Amérique latine au cours des deux prochaines années, et plus tard en 2021, les fans de football au Brésil et au Mexique obtiendront des matchs de lUEFA Champions League.

HBO Max est disponible par abonnement sur HBOMax.com. Il est accessible depuis les smartphones, tablettes, téléviseurs intelligents et appareils de streaming compatibles. Il comprend deux forfaits : le forfait Standard pour tous les appareils compatibles et le forfait Mobile pour les smartphones et tablettes compatibles.

Écrit par Maggie Tillman.