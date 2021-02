Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - HBO a annoncé en mars 2020 son intention de développer une adaptation de la série télévisée en direct du jeu vidéo à succès de Naughty Dog en 2013, The Last of Us . Maintenant, lun des showrunners a confirmé qui a été choisi pour jouer les personnages principaux de Joel et Ellie.

The Last of Us devrait être la première série télévisée de PlayStation Productions, qui prévoit de produire à la fois des émissions et des films à partir du catalogue de jeux vidéo IP de PlayStation. La série sera dirigée par Craig Mazin, créateur de la série télévisée Chernobyl, ainsi que Neil Druckmann, président de Naughty Dog Studios et directeur du jeu The Last of Us. Druckmann est celui qui a confirmé le casting le 10 février 2021.

Nous sommes absolument ravis que Bella rejoigne la famille TLoU! https://t.co/4v9TbLhcMr - Dr Uckmann (@Neil_Druckmann) 11 février 2021

Des citations tweetant des reportages de The Hollywood Reporter et Deadline Hollywood, Druckmann a révélé que Joel sera joué par Pedro Pascal et Ellie sera joué par Bella Ramsey. Pedro Pascal est surtout connu pour son rôle titulaire dans The Mandalorian, bien quil ait également joué Oberyn Martell dans Game of Thrones. Les fans de Game of Thrones se souviendront également de Ramsey, qui a joué le personnage fougueux de Lyanna Mormont.

Aaaa et il y a lautre moitié. Ravi davoir Pedro à bord de notre spectacle! https://t.co/Etsjvfb2Wi - Dr Uckmann (@Neil_Druckmann) 11 février 2021

Ainsi, la série télévisée The Last of Us verra Pascal chargé descorter un autre jeune, mais cette fois une adolescente plutôt que Baby Yoda. Le jeu vidéo se déroule 20 ans après quune infection dévastatrice a transformé la plupart de lhumanité en créatures ressemblant à des zombies. Joel aide Ellie à sortir dun Boston en quarantaine et éventuellement à travers le pays dans lespoir de trouver un remède contre le virus qui a ravagé la société.

Le jeu a remporté de nombreux prix grâce à son histoire déchirante, et sa suite, The Last of Us II de 2020, a été tout aussi réussie.

Il ny a pas de date de sortie fixée pour la série télévisée, mais sa première sur HBO (et probablement HBO Max ) dès cette année.

Écrit par Maggie Tillman.