Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Préparez-vous pour un retour à la matrice.

La franchise qui a lancé le nouveau millénaire il y a plus de 20 ans sera de retour en 2021 - avec sa première suite depuis The Matrix Revolutions sorti en 2003. Le prochain opus, Matrix 4, est en fait l un des films que WarnerMedia prévoit de présenter en première sur HBO Max et dans les salles en même temps le 22 décembre 2021, bien que le nom officiel du film reste un mystère.

Une bande-annonce récente a suggéré quil pourrait sappeler Matrix, bien que les observateurs aux yeux daigle sur Reddit et Twitter aient partagé des captures décran dun post Instagram maintenant supprimé qui révèle prétendument que le nouveau film Matrix sappellera Matrix Resurrections. Il verra Keanu Reeves et Carrie-Ann Moss reprendre leurs rôles de Neo et Trinity des films originaux de Matrix.

Lana Wachowski revient pour diriger le nouveau film. Lana, avec sa sœur Lilly, a écrit et réalisé le film original. (Lilly ne reviendra pas pour aider avec Matrix 4 en raison de conflits préexistants avec une émission de télévision quelle produit.)

Quoi quil en soit, nous sommes ravis de regarder Matrix 4 ou Matrix Resurrections ou peu importe son nom lors de sa première sur HBO Max plus tard cette année. Pour vous aider à vous familiariser avec la franchise, afin que vous puissiez la gâter correctement, nous avons rassemblé tous les films Matrix, y compris les courts métrages danimation. Nous les avons également répertoriés chronologiquement, afin que vous puissiez suivre les événements au fur et à mesure quils se produisent.

Cest vraiment assez évident, étant donné que lordre des dates de sortie est chronologique, mais nous vous disons où placer les courts métrages animés. Passez au bas si vous ne voulez pas de spoilers - nous en avons une version à puces et visible.

SQUIRREL_4152398

REMARQUE: IL Y A DES SPOILERS CI-DESSOUS.

Le film original de Matrix suit Keanu Reeves, qui joue un pirate informatique nommé Thomas «Neo» Anderson. Neo commence à remarquer que certaines choses ne sont pas ce quelles semblent être dans son monde, quand soudain il est arrêté par des agents mystérieux qui demandent à Neo de les conduire à lemplacement dun terroriste connu sous le nom de Morpheus (Laurence Fishburne). Cependant, Morpheus fait sortir Neo et lui propose un choix: prenez la pilule bleue et réveillez-vous demain dans votre lit en pensant que tout cela était un rêve, ou prenez la pilule rouge et apprenez la vérité.

The Animatrix est une collection de neuf courts métrages animés qui racontent différentes histoires se déroulant dans lunivers Matrix. Il a été initialement publié entre les deuxième et troisième longs métrages Matrix. Mais les neuf histoires se déroulent à des moments différents. Le premier court métrage de lAnimatrix sert de préquelle directe aux événements de The Matrix Reloaded et sintitule The Final Flight of the Osiris.

Deux autres courts métrages animés montrent une guerre entre les machines et les humains, tandis que la plupart des autres courts métrages présentent des histoires entourant les événements de la franchise The Matrix. Les Wachowski ont produit lAnimatrix et ont écrit quatre des courts métrages animés.

Étant donné que The Animatrix contient une mine dinformations contextuelles liées aux longs métrages daction en direct, nous vous suggérons de les regarder avant de vous plonger trop dans la franchise.

Deux suites du film original Matrix ont été publiées pour clôturer la trilogie originale, et elles ont toutes deux été créées en 2003.

Reloaded a fait ses débuts en mai 2003 et reprend six mois après les événements du premier film. Il tourne autour de la tentative des machines de détruire Sion, la dernière ville humaine. Pendant ce temps, le méchant du premier film, Agent Smith (Hugo Weaving), est non seulement toujours en vie mais a subi des changements majeurs suite à sa confrontation avec Neo dans The Matrix.

La trilogie Matrix originale sest conclue avec The Matrix Revolutions, sorti en décembre 2003. Elle a été écrite et réalisée par The Wachowskis - tout comme les deux autres films.

Il reprend immédiatement après les événements de Reloaded. Lagent Smith, dont la connexion à la matrice a été interrompue par Neo, est devenu encore plus puissant et a trouvé son chemin dans le monde réel en assimilant le corps de Bane (Ian Bliss). Neo, quant à lui, a été piégé dans la version du purgatoire de Matrix, ce qui conduit Trinity et Morpheus à tenter de le libérer.

Si vous êtes arrivé jusquici sur votre rewatch, vous savez maintenant que la fin de The Matrix Revolutions voit (SPOILER ALERT) les deux héros principaux de la franchise tous deux morts. Neo et Trinity se sont sacrifiés pour aider à garantir la liberté de lhumanité et à mettre fin à la guerre entre lhomme et la machine. Eh bien, nous savons déjà que Keanu Reeves et Carrie-Ann Moss reprendront tous deux ces rôles pour une quatrième entrée dans la série. De plus, le titre du film qui a été divulgué, Matrix Resurrections, suggère que les deux personnages reviennent à la vie dune manière ou dune autre.

En plus des deux stars, Jada Pinkett Smith devrait reprendre son rôle de Niobe dans les films originaux, et Neil Patrick Harris, Jonathan Groff et Priyanka Chopra sont parmi ceux qui devraient rejoindre la série en tant que nouveaux personnages. A part cela, on sait peu de choses sur lintrigue. Il est cependant confirmé que le film se déroulera après les événements de la trilogie originale.

OK, voici donc la version sans spoiler et visible du guide ci-dessus:

La matrice (1999)

Lanimatrice (2003)

La matrice rechargée (2003)

Les révolutions matricielles (2003)

The Matrix Resurrections (22 décembre 2021)

Alors peut-être que vous aimerez nos guides de visualisation des commandes de films:

Nous avons également ces rafles de rumeurs sur les films à venir:

Écrit par Maggie Tillman.