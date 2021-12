Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Préparez-vous pour un retour dans la matrice.

La franchise qui a lancé le nouveau millénaire il y a plus de 20 ans est de retour – avec sa première suite depuis The Matrix Revolutions sorti en 2003. Le prochain opus, The Matrix Resurrections (Matrix 4), est en fait l un des films que WarnerMedia prévoit de diffuser en avant-première. sur HBO Max et dans les salles en même temps le 22 décembre 2021. Il met à nouveau en vedette Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss. Lana Wachowski est également revenue à la réalisation.

Lana, avec sa sœur Lilly, a écrit et réalisé la trilogie originale.

Pour vous aider à vous familiariser avec lensemble de la franchise, nous avons rassemblé tous les films Matrix ainsi que les courts métrages danimation dans un guide de commande de visionnage.

Nous les avons également classés par ordre chronologique, afin que vous puissiez suivre les événements au fur et à mesure quils se produisent. Cest vraiment assez évident, vu que lordre des dates de sortie est chronologique, mais on vous dit où insérer les courts métrages danimation - et, étant donné que les films nont pas leur numéro dans le titre, cela devrait faire trouver le bon ordre un peu Plus facile. Une version sans spoiler de notre guide est répertoriée en bas.

REMARQUE : IL Y A DES SPOILS CI-DESSOUS.

Le film original de Matrix suit Keanu Reeves, qui incarne un pirate informatique nommé Thomas "Neo" Anderson. Neo commence à remarquer que certaines choses ne sont pas ce quelles semblent être dans son monde, quand tout à coup il est récupéré par des agents mystérieux qui exigent que Neo les conduise à lemplacement dun terroriste connu sous le nom de Morpheus (Laurence Fishburne). Cependant, Morpheus fait éclater Neo et lui offre un choix: prenez la pilule bleue et réveillez-vous dans votre lit demain en pensant que tout cela nétait quun rêve, ou prenez la pilule rouge et apprenez la vérité.

The Animatrix est un film danimation - ou plutôt une collection - de neuf courts métrages (dont quatre écrits par les Wachowski) qui racontent différentes histoires se déroulant dans The Matrix Universe. Il est sorti à lorigine entre les deuxième et troisième longs métrages de Matrix.

Les neuf histoires différentes se déroulent à différents moments de lunivers matriciel, ce qui les rend difficiles à placer dans notre chronologie. La raison pour laquelle nous les avons placés ici est que le premier court métrage de lAnimatrix sert de préquelle directe aux événements de The Matrix Reloaded, le prochain film de notre liste. Les autres courts métrages ne correspondent peut-être pas parfaitement à la chronologie ici, mais il est plus facile pour les nouveaux téléspectateurs de comprendre lunivers avec une connaissance de base du premier film Matrix.

Par exemple, il existe des courts métrages mettant en vedette Neo de Keanu Reeves et deux autres qui montrent la guerre entre lhomme et la machine qui finit par détruire la Terre. Les deux sont des montres amusantes mais sont améliorées en connaissant une partie du matériel source.

Si vous mourrez denvie de regarder chaque partie de Matrix dans lordre chronologique, la liste ci-dessous classe les courts métrages danimation par ordre chronologique. Nous avons inclus une autre liste au bas de ce guide qui montre où chacun des courts métrages Animatrix sintègre dans la chronologie du film.

Programme

La Seconde Renaissance partie 1

La Seconde Renaissance partie 2

Record du monde

Une histoire de détective

Histoire denfant

Au-delà

Immatriculé

Dernier vol de lOsiris

Deux suites du film Matrix original ont été publiées pour clore la trilogie originale, et elles ont toutes deux été créées en 2003.

Reloaded a fait ses débuts en mai 2003 et reprend six mois après les événements du premier film. Il tourne autour de la tentative des machines de détruire Zion, la dernière ville humaine. Pendant ce temps, le méchant du premier film, lagent Smith (Hugo Weaving), est non seulement toujours en vie mais a subi des changements majeurs suite à sa confrontation avec Neo dans The Matrix.

La trilogie originale de Matrix sest terminée avec The Matrix Revolutions, sorti en décembre 2003. Il est écrit et réalisé par The Wachowskis - tout comme les deux autres films.

Il reprend immédiatement après les événements de Reloaded. Lagent Smith, dont le lien avec la matrice a été rompu par Neo, est devenu encore plus puissant et a trouvé son chemin dans le monde réel en assimilant le corps de Bane (Ian Bliss). Neo, quant à lui, a été piégé dans la version du purgatoire de Matrix, ce qui conduit Trinity et Morpheus à tenter de le libérer.

Si vous êtes arrivé jusquici sur votre rewatch, vous savez maintenant que la fin de The Matrix Revolutions voit (SPOILER ALERT) les deux héros principaux de la franchise tous les deux morts. Neo et Trinity se sont sacrifiés pour aider à assurer la liberté de lhumanité et mettre fin à la guerre entre lhomme et la machine. Eh bien, nous connaissons déjà Keanu Reeves et Carrie-Ann Moss, et à en juger par la bande-annonce officielle, il semble que les deux personnages, désormais beaucoup plus âgés, connaissent beaucoup de déjà vu.

En plus des deux stars, Jada Pinkett Smith devrait reprendre son rôle de Niobe dans les films originaux, et Neil Patrick Harris, Jonathan Groff et Priyanka Chopra sont parmi ceux qui devraient rejoindre la série en tant que nouveaux personnages. Il est toutefois confirmé que le film se déroulera après les événements de la trilogie originale.

Daccord, voici donc la version sans spoiler et consultable du guide ci-dessus :

La matrice (1999)

*Optionnel : LAnimatrix (2003)

La matrice rechargée (2003)

Les révolutions matricielles (2003)

Les résurrections matricielles (22 décembre 2021)

* LAnimatrix est facultatif. Il contient des courts métrages danimation, dont certains sont des préquelles de The Matrix.

Les courts métrages Animatrix sont en gras ci-dessous et classés par ordre chronologique avec les films Matrix en direct :

Programme (Animatrix - 2003)

La Seconde Renaissance partie 1 (Animatrix - 2003)

La Seconde Renaissance partie 2 (Animatrix - 2003)

Record du monde (Animatrix - 2003)

Une histoire de détective (Animatrix - 2003)

La matrice (1999)

Kids Story (Animatrix - 2003)

Au-delà (Animatrix - 2003)

Inscrit (Animatrix - 2003)

Le dernier vol de lOsiris (Animatrix - 2003)

La matrice rechargée (2003)

Les révolutions matricielles (2003)

Les résurrections matricielles (2021)

