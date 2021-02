Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Alors quAmazon sapprête à lancer une nouvelle série dans lunivers du Seigneur des Anneaux, il ny a jamais eu de meilleur moment pour rattraper toutes les aventures de nos petits amis Hobbit menant à ce point pour avoir une idée de lunivers dans lequel ils vivent .

Il convient de noter que la série dAmazon ne reviendra pas ou ne passera pas en revue les chemins de lhistoire déjà parcourus dans les deux trilogies de films jusquà présent. Au lieu de cela, ceux-ci seront basés sur certains des mondes plus longs, plus profonds et plus historiques manqués par les deux films. Considérez-les comme étant des milliers dannées avant le Hobbit, lorsque le mal réapparaît en Terre du Milieu.

Mais la question demeure: quel est le meilleur ordre pour regarder les deux trilogies existantes? Il ny a pas de bonne façon, bien sûr, mais il y a une façon qui nous semble la plus logique.

En fonction de votre patience et de votre engagement, vous voudrez peut-être rechercher les éditions étendues. Chacun des six films est disponible dans une version beaucoup plus longue que celle sortie dans les théâtres / cinémas. Tout cela dépasse facilement la barre des trois heures.

REMARQUE: IL Y A DES SPOILERS CI-DESSOUS

La plupart du film se déroule peut-être après la trilogie The Hobbit, mais The Fellowship of the Ring est une très bonne introduction à la Terre du Milieu, aux Hobbits, aux Elfes, à la Comté et, plus important encore, à lhistoire de The One Ring. De plus, une partie de son récit est essentielle pour comprendre ce qui se passe dans les films Hobbit. Principalement, parce que les films Hobbit commencent par un vieux Bilbon écrivant ses aventures à Frodon, et donc une introduction à Frodon est importante.

Dans ce film, Frodon et sa compagnie: Aragorn, Boromir, Legolas, Gimli, Gandalf, Merry (Meriadoc), Pippin (Peregrin) et Sam

(Samwise) prend possession de lanneau et commence leur voyage vers le Mordor, où ils visent à jeter lanneau dans le feu pour le détruire. Tout en étant traqué et poursuivi par le terrifiant Nazgul de Sauron et larmée dOrc et dUruk-hai de Saroumane.

squirrel_widget_4148626

Comme mentionné, lhistoire commence avec Bilbo racontant ses aventures à Frodon. Le sorcier Gandalf et un gang de nains cherchent à récupérer leur ville perdue dans la montagne solitaire qui regorge de trésors et abrite actuellement le dragon Smaug. Bilbo sempare dabord de lAnneau Unique dans ce film après un jeu dénigmes avec la créature Gollum. Quy a-t-il dans ses poches?

squirrel_widget_4148650

Bilbo, les nains - dirigés par Thorin - et Gandalf le Gris poursuivent leur mission de reconquérir la ville. Ils ont franchi les Montagnes Brumeuses et doivent maintenant affronter la forêt de Mirkwood, ce qui nest pas sans péril et ils doivent le faire sans Gandalf. Une fois arrivés à la montagne, Bilbo - en tant que cambrioleur désigné - doit trouver la porte secrète et voler la précieuse pierre dArken que les nains vénèrent comme étant la clé de leur pouvoir et de la reprise du contrôle de leur ville.

squirrel_widget_4148674

Bilbo et compagnie sont engagés dans une guerre, le dragon a quitté la montagne solitaire et les habitants de Lake-town sont menacés. Des orcs, des nains, des elfes, des gens et même des aigles géants se préparent à la guerre tandis que Bilbo a affaire à un Thorin fou de pouvoir. Gandalf est également sauvé du nécromancien dans ce film.

squirrel_widget_4148698

La société est divisée à la fin de la bourse, et Frodon et Sam continuent donc leur mission de détruire lanneau sans le reste de la société. Cest lors de ce voyage quils rencontrent correctement Gollum pour la première fois, tandis quAragorn, Legolas et Gimli partent à la recherche de Merry et Pippin qui ont été capturés par des orcs. Ils rencontrent les habitants de Rohan, sa ville assiégée et ses cavaliers en exil. On nous présente Ents - des bergers darbres qui mettent beaucoup de temps à dire quoi que ce soit - et Faramir, le frère de Boromir.

squirrel_widget_4148722

Le périlleux voyage de Sam et Frodon est presque terminé tôt grâce au travail sournois de Gollum, mais quels que soient les obstacles sur leur chemin, ils doivent faire entrer lanneau dans les incendies de Mount Doom. Le reste de la société - maintenant rejoint par la puissance de Rohan - est engagé dans la guerre avec les forces obscures de la Terre du Milieu pour sauver le Gondor, tandis que son intendant fou de pouvoir semble déterminé à le démolir de lintérieur.

squirrel_widget_4148765

Alors que certaines des scènes de Fellowship of the Ring se produisent dans les années précédant le premier film Hobbit, la plupart se déroulent dans les temps suivants. Il se déroule après le 111e (ou onzième premier) anniversaire de Bilbon. De même, tandis que les histoires de Hobbit sont écrites par la suite par un Bilbo plus âgé, lhistoire elle-même se déroule lorsque Bilbo est plus jeune.

Le Hobbit: un voyage inattendu (2012)

Le Hobbit: La Désolation de Smaug (2013)

Le Hobbit: la bataille des cinq armées (2014)

Le Seigneur des Anneaux: Communauté de lAnneau (2001)

Le Seigneur des Anneaux: Les Deux Tours (2002)

Le Seigneur des anneaux: le retour du roi (2003)

Bien sûr, vous pouvez simplement les regarder dans lordre de leur sortie. De cette façon, vous les regardez dans lordre que nimporte qui les aurait regardés, sils étaient allés les voir lors de leurs soirées douverture. Il ny a rien de particulièrement mal à cela, mais si vous le faites, vous vous retrouvez sans doute avec le plus faible des six films.

Le Seigneur des Anneaux: Communauté de lAnneau (2001)

Le Seigneur des Anneaux: Les Deux Tours (2002)

Le Seigneur des anneaux: le retour du roi (2003)

Le Hobbit: un voyage inattendu (2012)

Le Hobbit: La Désolation de Smaug (2013)

Le Hobbit: la bataille des cinq armées (2014)

Il y a deux films danimation qui ont été produits bien avant les épopées de Jackson à gros budget. Le Hobbit (1977), Le Seigneur des Anneaux (1978) et Le Retour du Roi (1980) étaient tous basés sur les romans de Tolkien et sont des histoires animées classiques, mais disons simplement quils nont pas très bien vieilli. Il y a également eu un certain nombre de courts métrages et même des courts métrages Lego pour coïncider avec les jeux console / PC Lego.

squirrel_widget_4148818

La série télévisée Le Seigneur des Anneaux est basée sur le Second Âge de la Terre du Milieu, la plaçant des milliers dannées avant les événements décrits dans Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Alors ne vous attendez pas à voir beaucoup de Frodon ou Bilbon dans cette production. Voici comment Amazon Studios le décrit:

«Commençant à une époque de paix relative, la série suit un ensemble de personnages, à la fois familiers et nouveaux, alors quils affrontent la réémergence tant redoutée du mal en Terre du Milieu. Des profondeurs les plus sombres des Monts Brumeux, aux forêts majestueuses de la capitale des elfes de Lindon, au royaume insulaire à couper le souffle de Númenor, aux confins de la carte, ces royaumes et personnages se tailleront des héritages qui perdureront longtemps après ils sont partis."

La première saison est en production depuis début 2020, la production étant suspendue peu de temps après. Il devrait être diffusé sur Amazon Prime Video à un moment donné en 2021, et une deuxième saison a déjà été commandée. En fait, laccord initial comprenait un engagement de cinq saisons, nous pourrions donc voir cela comme une série récurrente pendant quelques bonnes années.

Bien sûr, il y a beaucoup plus daction Le Seigneur des Anneaux que dans les principales sorties en salles. Vous trouverez de nombreux jeux pour consoles et PC, y compris - mais sans sy limiter - les suivants:

Le Seigneur des anneaux: la communauté de lanneau (2002)

Le Seigneur des Anneaux: Les Deux Tours (2002)

Le Hobbit (2003)

Le Seigneur des anneaux: Le retour du roi (2003)

Le Seigneur des Anneaux: Guerre de lAnneau (2003)

Le Seigneur des Anneaux: La Bataille pour la Terre du Milieu (2004)

Le Seigneur des anneaux: le troisième âge (2004)

Le Seigneur des Anneaux: Tactiques (2005)

Le Seigneur des Anneaux: La Bataille pour la Terre du Milieu II (2006)

Le Seigneur des Anneaux en ligne (2007)

Le Seigneur des Anneaux: Conquête (2009)

Le Seigneur des anneaux: Aragorns Quest (2010)

Le Seigneur des Anneaux: Guerre dans le Nord (2011)

Lego Le Seigneur des Anneaux (2012)

Terre du Milieu: LOmbre du Mordor (2014)

Lego Le Hobbit (2014)

La Terre du Milieu: LOmbre de la Guerre (2017)

Alors peut-être que vous aimerez nos autres guides de visualisation des commandes de films:

Nous avons également ces rafles de rumeurs sur les films à venir:

Écrit par Cam Bunton.