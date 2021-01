Quest-ce que ALLM et VRR? La technologie des jeux télévisés expliquée

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Avec laube des nouvelles consoles - la Xbox Series X / S et laPlayStation 5 - les fabricants de téléviseurs, tels que Philips, Samsung, LG, Panasonic et Sony (bien sûr) ajoutent des fonctionnalités technologiques spécifiques au jeu qui permettent aux joueurs de tirer le meilleur parti de leurs machines.

Lun de ceux-ci est un taux de rafraîchissement de 120 Hz, pour correspondre de manière native à la sortie de 120 images par seconde de certains jeux de nouvelle génération. Nous expliquons ce que cela signifie ici .

Mais peut-être plus déroutant sont le taux de rafraîchissement variable (VRR) et le mode automatique à faible latence (ALLM) - deux technologies prises en charge par de nombreux téléviseurs modernes dotés de ports HDMI 2.1. Vous ne savez peut-être pas ce quils proposent et pourquoi il est important que votre téléviseur les soutienne.

Cest pourquoi nous expliquons chacune des technologies de jeu ci-dessous.

La fréquence de rafraîchissement variable est une technologie HDMI qui permet à un téléviseur ou à un écran dajuster sa fréquence de rafraîchissement automatiquement et en temps réel, afin de correspondre à la fréquence dimages émise par une console de jeux ou un PC compatible.

La Xbox Series X / S, la Xbox One X et la Xbox One S prennent toutes en charge le VRR, de sorte quun téléviseur correspondant peut garantir que, quelle que soit la fréquence dimages quils envoient au panneau, il produit le même résultat. Cela garantit un mouvement fluide, même lorsque la fréquence dimages augmente ou diminue dans un jeu.

Par exemple, si un jeu sort à 60 images par seconde mais perd parfois des images en raison de scènes occupées et compliquées, un téléviseur normal sans VRR afficherait un saccade et / ou une déchirure de lécran pendant ces pertes dimages.

Cependant, un téléviseur compatible VRR ajuste le taux de rafraîchissement en fonction de la sortie du jeu, de sorte que vous ne verrez aucun bégaiement ou déchirure. Il peut même atténuer les changements les plus extrêmes de la fréquence dimages dynamique.

À lheure actuelle, comme la PS4 et la PS4 Pro, la PlayStation 5 ne prend pas en charge VRR via sa sortie HDMI, donc même si vous avez un téléviseur compatible VRR, vous pouvez toujours voir des bégaiements dans certains jeux. Mais Sony prévoit dintroduire le VRR sur la PS5 à une date ultérieure.

Les joueurs sur PC apprécient le VRR sur les moniteurs compatibles depuis un certain temps.

Le mode automatique à faible latence est une technologie TV que vous avez peut-être déjà sur votre appareil, même si vous navez pas de VRR.

Il permet efficacement à votre téléviseur de basculer automatiquement vers un mode de jeu spécifique lorsquil détecte un jeu. Un petit drapeau est envoyé de la console connectée au téléviseur et le mode dimage est choisi pour vous.

Les modes de jeu désactivent généralement des choses comme le traitement du mouvement afin de réduire la latence (le temps entre une action de jeu en cours et le fait de la voir se produire à lécran).

De nombreux téléviseurs ont plusieurs préréglages de jeu, qui peuvent dépendre du fait quun jeu est joué en HDR ou non.

Si vous êtes un joueur - en particulier un joueur de console de nouvelle génération - et êtes à la recherche dun nouveau téléviseur, vous devez vous assurer que votre achat comprend au moins un port HDMI 2.1 prenant en charge 4K 120Hz, VRR et ALLM.

Vous voudrez peut-être également vous assurer quil prend en charge laudio Dolby Atmos - que certains jeux de la Xbox Series X / S proposent désormais.

Dolby Atmos nest pas pris en charge par la PS5, du moins pour les jeux. Cependant, vous pouvez transmettre laudio Dolby Atmos à partir dun Blu-ray 4K. Nous expliquons comment faire cela ici .

Écrit par Rik Henderson.