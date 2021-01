Pourquoi devriez-vous regarder le combat Conor McGregor vs Dustin Poirier 2 sur ESPN +

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cest une toute nouvelle année - et une nouvelle décennie - et lUFC lance les deux avec style avec lune des rematch les plus attendues du MMA - `` The Notorious Conor McGregor vs Dustin `` The Diamond Poirier 2.

La superstar du MMA McGregor revient dans lOctogone presque un an jour pour jour après avoir battu le vétéran Donald The Cowboy Cerrone à lUFC 246. Il fait face à un Poirier renaissant qui cherche à consolider sa position de prochain candidat pour un tir à lUFC Lightweight de Khabib Nurmagomedov Championnat.

Voici pourquoi vous devriez vous connecter à lUFC 257 sur EPSN ce samedi .

Cest la deuxième fois que McGregor et Poirier saffrontent - et le Diamond veut se venger.

Poirier, originaire de Louisiane, na enregistré que six défaites dans sa carrière professionnelle, et lune dentre elles était contre un McGregor au visage frais en 2014. Il y avait beaucoup de battage médiatique autour de McGregor dans ce PPV, lIrlandais affirmant quil arrêterait Poirier à lintérieur. minutes.

McGregor sest avéré être un homme de parole, abandonnant le spécialiste de la boxe et du jiu-jitsu Poirier en seulement 106 secondes pour la victoire dominante de TKO. Ce `` W a mis la star irlandaise sur la voie de la victoire et de lunification du championnat poids plume de lUFC et a consolidé son statut de lune des perspectives les plus en vue des sports de combat.

Poirier na perdu que deux fois depuis, et lun de ces moments est celui qui a également remis à McGregor lune de ses pertes les plus importantes - lactuel champion des poids légers de lUFC, Khabib Nurmagomedov. Une victoire dominante sur McGregor pourrait suffire à venger cette défaite de six ans et potentiellement persuader le champion de quitter la semi-retraite.

McGregor et Poirier ont un bilan de combat et une carrière similaires - mais Poirier a été le combattant le plus actif

The Notorious One et The Diamond ont des statistiques et des records très similaires tout au long de leur carrière dans les sports de combat.

McGregor a actuellement un dossier de 22-1 tandis que Poirier a 26-1 (avec un sans contestation). Cependant, McGregor na combattu que huit fois en MMA depuis sa victoire sur The Diamond, tandis que son adversaire a été beaucoup plus actif avec 13 combats depuis ce match de 2014 (dont dix quil a gagné).

Le vainqueur pourrait tenter Nurmagomedov de sortir de sa semi-retraite - sil remporte une victoire spectaculaire

Khabib Nurmagomedov a conservé une véritable rareté dans le MMA moderne - un record invaincu impeccable de 29-0 - mais lactuel champion des poids légers de lUFC a choisi de séloigner du sport après la mort de son père et mentor, Abdulmanap Nurmagomedov.

Ayant fait tout ce quil avait prévu daccomplir en combat professionnel, The Eagle pourrait bien être fait avec MMA pour de bon. Cependant, le président de lUFC, Dana White, a révélé que le spécialiste de la lutte né en Russie pourrait être tenté de revenir dans lOctogone si quelquun de la division Lightweight faisait quelque chose de vraiment spécial à lUFC 257.

Poirier est la tête de série n ° 1 et a déjà gagné le respect de The Eagle suite à leur combat à lUFC 242, mais la riche histoire de Nurmagomedov avec McGregor - et la popularité considérable et le taux de tirage au PPV du Notorious One - est impossible à ignorer.

Quoi quil en soit, les deux combattants devront terminer lautre de manière décisive dans les premiers tours pour convaincre le Russe de reconditionner ses mains.

LUFC 257 a également un événement co-principal sous la forme dun autre combat léger entre Dan Hooker (lhomme que Poirier a battu en juin dernier par décision unanime) et la superstar du Bellator Michael Chandler. Chandler sest avéré être lun des combattants les plus dominants de Bellator à 155 Ibs, et ses débuts à lUFC pourraient être le facteur `` X nécessaire pour convaincre le champion de revenir.

Écrit par Dan Grabham.